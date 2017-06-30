Экспедиция «По следам Ричарда Маак” в Кемпендяе

Завершающий этап комплексной республиканской экспедиции «По следам Ричарда Маак”, посвященный к 140-летию фундаментальному научному труду Ричарда Карловича Маак “Вилюйский округ Якутской области” прошел в с.Кемпендяй Сунтарского улуса. В работе экспедиции участие приняли учащиеся школ Вилюйского региона и г.Якутска, студенты, магистранты, ученые СВФУ. Автором данного проекта является учитель английского языка Верхневилюйского республиканского лицея-интерната им.М.А.Алексеева Сардаана Петровна Захарова. Этот проект получил поддержку Якутского регионального общества “Знание”, Якутского отделения Русского географического общества и Общественной палаты Республики Саха.

Знакомство с Кемпендяем члены экспедиции начали с краеведческого музея библиотеки, где им подробно рассказали историю возниконовения села, добычи соли и цеолита, грязелечения, ознакомили с обзором книг, научных статей по исследованию Кемпендяя, об полезных ископаемых, минералах и мн.др.

В Кемпендяе экспедиция разместилась в турбазе “Кырбый уйата”. Вместе с ними там же расположился лагерь кемпендяйских школьников. Руководитель лагеря Кемпендяйской школы З.А.Авксентьева, воспитатели-проводники Федорова Нь.И., Федорова И.П., повар Егорова Н.П. подготовили к заезду экспедиции балаганы, большой корпус и приготовили еду. В эти дни все ребята вместе ходили по запланированным ранее маршрутам по окрестностям села. Побывали они на сользаводе, в минеральных озерах Мохсоголлоох, Туус Куел, на угольном карьере и меторождении гореликов на горе Уоттаах. Разделившись по минигруппам ребята вместе с учеными изучали геологию, метеорологию, географию, энтомологию, биологию, историю и медицину. Каждая группа потом отчитывалась в завершающем дне.

На закрытии экспедиции с пожеланиями дальнейших успехов в исследовательской работе выступили руководитель экспедиции С.П.Захарова, председатель республиканского общества “Знание” П.Н.Николаев, начальник лагеря кемпендяйских школьников З.А.Авксентьева, заведующий модельной библиотекой Т.И.Местникова, доцент ГРФ СВФУ, к. г-м.н. А.Г.Павлов. Участникам экспедиции вручили сертификаты.

Запланированные 5 дней работы экспедиции пролетели очень быстро, несмотря на многочисленные орды кровососущих комаров, знойных дней, ливней с грозами ребята с удовольствием ходили на маршруты, изучали, наблюдали, исследовали, вели записи, почувствовали себя не просто туристами, но и настоящими научными исследователями родного края.