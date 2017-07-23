Экспедиция «По следам государевых ямщиков» начала работу на якутской земле 

22 июля начался второй этап научно-исследовательской, этнокультурной экспедиции «По следам государевых ямщиков», посвященной 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 275-летию становления Иркутско-Якутского почтового тракта и 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия Вениаминова — апостола Сибири и Америки, и 95-летию со дня образования Якутской АССР.

21 июля экспедиция перешла границу Иркутской области, посетив все 63 постовые станции от Иркутска до Витима. Экспедиция стартовала 14 июля со здания Главпочтамта в городе Иркутске, построенного в 1799 году. Маршрут прошел по тракту, который в народе издревле называют «Якутским».

Группа передвигалась на разных транспортных средствах, сначала по автомобильной дороге, потом по реке Лене. За 275 лет со дня образования тракта, напоминанием об истории были старинные постройки, Храмы, сохраненные потомками предметы быта русских крестьян, атрибуты ямщицкой службы.

Во многих ямщицких станциях состоялись встречи с населением, со старожилами, которые помнят ямщицкую гоньбу и исполняют старинные русские песни. Участники экспедиции во главе с первым вице-спикером Ил Тумэна Анатолием Добрянцевым рассказывали жителям сел, поселков и городов об истории становления Иркутско-Якутского почтового тракта, о деятельности РОО «Потомки государевых ямщиков», выступили с культурной программой «Старинные песни ямщицкого тракта». Население Иркутской области встречало членов группы с хлебом и солью, русскими и бурятскими традициями с большим радушием.

В данный момент экспедиция «По следам государевых ямщиков» продолжает свой путь по родной якутской земле. Предстоит пройти еще 63 почтовых станции в течение 9 дней. По плану 31 июля экспедиция должна прибыть в город Якутск на станцию «Якутская городовая».

Российский почтовый тракт был образован в Российской империи при правлении Петра I, и стал ключевым звеном в развитии нашей страны. Тракт, начиная от Санкт-Петербурга, через Москву, Подольск, Томск, Енисейск, Иркутск доходил до Якутска и дальше выходил на Тихий океан в порты Аян, Охотск с дальнейшим выходом в страны Тихоокеанского региона и в Северную Америку.

В целях сохранения и развития исторического и духовного наследия государевых ямщиков средней Лены, укрепления межрегиональных связей 30 ноября 2015 года Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов подписал распоряжение о подготовке и проведению мероприятий, посвященных 275-летию со дня становления Иркутско-Якутского почтового тракта в Республике Саха (Якутия). По данному документу был разработан план мероприятий на 2016-2018 годы. В 2018 году планируется работа по реконструкции пути доставки почты из Иркутска до Якутска. Также на каждом почтовом яме будут установлены верстовые столбы.

В состав этнографической экспедиции, под руководством первого заместителя Председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Анатолия Добрянцева, вошли — кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой географии Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Юрий Данилов; кандидат исторических наук, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем коренных малочисленных народов Севера Екатерина Строгова; руководитель Центра национальных культур Дома Дружбы Народов имени А.Е. Кулаковского Ирина Стрекаловская; подполковник внутренней службы, методист культурного центра Министерства внутренних дел республики Лидия Яйлиян; старший лейтенант внутренней службы, начальник культурного центра МВД по Республике Саха (Якутия) Юта Асекритова; подполковник внутренней службы, помощник начальника отдела МВД России по Усть-Алданскому району по работе с личным составом Ньургуяна Федорова; методист Дома культуры села Тойон-Ары Хангаласского улуса Валерий Варфоломеев; видеооператор телестудии Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики Ариан Иванов.

Пресс-служба Ил Тумэна