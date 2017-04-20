Экскурсия в Медцентр Якутска

Я помню мое детство, когда в сельском медпункте было всего два врача: педиатр и терапевт. Весь народ ходил к ним, даже в недалекие 90-ые годы мы совсем не знали, что кроме них существуют врачи другой специальности. По всем жалобам принимал и лечил один участковый педиатр. Раз в год проходили медосмотр в районной поликлинике, всем классом снимались на ФЛГ, проверяли зрение, сдавали анализы крови и мочи, на этом осмотр заканчивался. В то время никаких УЗИ и МРТ не было. Только после родов вся родня узнавала, кого родила мама.

А сейчас современная медицина достигла того уровня, что весь организм сканируют и обследуют на клеточном уровне. Не то, что эмбрион, мельчайшие изменения в тканях и органах организма, размером с миллиметр увидят.

Сегодня я хочу рассказать о медучреждение города — ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска», который обслуживает более 90 тысяч человек, это почти 1/3 населения столицы республики.

Его основное отличие от других поликлиник – центр оказывает населению многопрофильную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную диагностику.

В его структуру входят 26 подразделений, в том числе 2 поликлиники на Кальвица, 3 и на 202 микрорайоне, общей мощностью на 600 и 500 посещений в смену. Эти поликлиники работают в две смены, и за рабочий день через них проходит более 2000 пациентов. На базе Медцентра г. Якутска работают Центр охраны здоровья семьи и репродукции, Кангаласская, Тулагинская, Жатайская больница, Травматологический пункт, Здравпункт Окружной администрации г. Якутска, фельдшерские пункты в пригородах. Единственное в республике Паллиативное отделение осуществляет уход за неизлечимыми больными.

В городском Медцентре работают около 200 врачей разной специальности, в том числе кардиолог, проктолог, гастроэнтеролог, онколог, пульмонолог, ревматолог, травматолог-ортопед, уролог-андролог, психолог, психотерапевт и.т.д. Из них 5 кандидатов медицинских наук, 1 соискатель на ученую степень на базе кафедры Мединститута СВФУ.

Центр оснащен КТ, МРТ, высокоинформативными УЗИ-аппаратами экспертного класса, здесь можно пройти рентгенологическое исследование всех органов и систем, маммографию, денситометрию, спирографию, Холтеровское мониторирование и.т.д.

В городском Медцентре человек может пройти полное обследование и сканирование организма на высокотехнологичном оборудовании, позволяющей выявить онкологию и другую патологию на самых ранних стадиях. Еще до проявления заболевания, можно распознать предрасположенность и принять меры по профилактике.

В течение 1 дня стало возможным пройти скрининговый медосмотр, измерить уровень сахара/холестерина в крови и проверить сердце. Клинико-диагностическая лаборатория проводит свыше 300 различных тестов, в том числе онко-маркеры, анализы крови на гормоны, ПЦР, биохимическое исследование по 36 параметрам, в ближайшее время планируется ввести аллергоскриниг. С целью ликвидации очередей теперь значительно продлено время забора анализов мочи и крови.

В отделении «АРТРО-МЕД» восстановительной терапии и реабилитации в поликлинике 202 микрорайона не выезжая в дорогой курорт, можно получить лечение на современных эффективных физиоаппаратах, по назначению врача проводится иглорефлексотерапия, мануальная терапия, лечебный массаж, грязевые аппликации из Абалахского озера. Боль в спине и суставах – сегодня проблема решаемая. К каждому пациенту врач подбирает индивидуальный метод лечения, благодаря чему многие избавились от боли и смогли приостановить прогрессирование болезни.

Воспаления органов малого таза, мужское и женское бесплодие лечится на аппарате «Андро-Гин», на котором также проводится подготовка к ЭКО.

В городском Медцентре проведена большая работа по улучшению доступности медицинских услуг, информированности населения, появились открытые регистратуры, Call-центр, электронная запись позволяет ликвидировать очереди в поликлиниках. Каждое утро при входе в Медцентр посетителей встречает координатор Центра поддержки и сопровождения пациентов, который помогает найти нужного врача и сориентироваться в медучреждении.

По программе «Доступная среда» проводится работа по обеспечению беспрепятственного посещения поликлиники людьми с ограниченными возможностями, в том числе слабовидящими.

На прием к врачу через сайт er14.ru можно записаться в любое время, достаточно ввести номер страхового полиса, выбрать врача, время приема и по желанию распечатать талон. Минуя регистратуру, с этим талоном пациент идет к врачу в строго назначенное время. Кроме того, на любой смартфон из PlayMarket можно скачать специальное приложение «Вызов врача».

Руководство Центра уделяет большое внимание, чтобы посещение Медцентра для пациентов стало максимально комфортным. В поликлиниках имеются кулеры с водой, работает буфет, во время ожидания можно посмотреть телевизор, социальные ролики, коридоры оснащены навигаторами-указателями, на этажах работают представители страховых компаний. В коридорах поликлиники установлены электронные тонометры по измерению давления, веса, роста человека.

Количество желающих прикрепиться в городском Медцентре растет ежегодно, прикрепленное население скоро превысит 100 000 человек. Медцентр г. Якутска 100 000 пациенту готовит приятный сюрприз! Следите за нашими новостями!

Будьте здоровы!