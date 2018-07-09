Экскурсия по объектам АК «Железные дороги Якутии»

Республиканский лицей-интернат (директор И.И. Шамаев) проводит активную работу по предпрофильной подготовке учащихся в рамках интегративной образовательной программы «Айылҕа ситимэ». Особенностью данной программы является создание условий для профессионального самоопределения лицеистов на основе организации экскурсий по природным, историческим, культурным достопримечательностям и промышленным объектам республики.

В период с 23 по 30 июня 2018 года в Алданском районе работал экспедиционный отряд учащихся республиканского лицея по программе «Хайа түөлбэтэ» («Горные ландшафты».) В работе приняли участие 14 учащихся, 2 родителя и 2 учителя. Научным руководителем экспедиции является Местникова Анна Егоровна, учитель биологии. Коллективом учащихся руководит классный руководитель Захарова Юлиана Николаевна, ей помогают родители: Слепцова Елена Егоровна и Апросимов Алексей Ефимович.

Одной из задач экспедиции является ознакомление и изучение организации работ в АО «АК «Железные дороги Якутии», где успешно трудятся выпускники лицея: Михаил Хабытин, Николай Аржаков, Татьяна Местникова, Сахаяна Татаринова, Никита Иванов и другие.

Экскурсию по объектам железнодорожной компании организовали молодые специалисты под руководством председателя молодежного совета Аяна Сергеевича Степанова. По объектам отряд сопровождал Валентин Уваровский. Экскурсию вели Жаманкулов Анвар Таузбекович, специалист локомотивного депо; Александр Петрович Яковенко, главный инженер службы путей; Андрей Владимирович Бальчиков, начальник станции «Алдан».

О посещении объектов компании пишут сами учащиеся:

Кира Слепцова: Сегодня много узнала о тепловозах и об уходе за ними. Узнала как ремонтируют детали, разные приборы, помогающие их установить.

Скрябин Слава: Нам разрешили побывать внутри товарного поезда, показали много разных станков и инструментов. Экскурсоводы были очень дружелюбны.

Васильев Коля: У нас появилась возможность посмотреть тепловозы изнутри. Особенно понравился рассказ Жаманкулова Анвара Таузбековича. Спасибо большое за экскурсию.

Тася Варламова: Мне очень понравилась экскурсия на АО АК «Железные дороги Якутии». Было очень интересно слушать рассказы специалистов, об их ответственной и сложной работе. По их рассказам видно, что эти люди действительно занимаются своим делом и то, что работа им доставляет удовольствие. Желаю этой компании дальнейшего процветания и больших успехов.

Руководители экспедиционного отряда выражают искреннюю благодарность генеральному директору АО АК «Железные дороги Якутии» Василию Владимировичу Шимохину, заместителям генерального директора Анатолию Николаевичу Щербак, Алексею Александровичу Местникову за содействие и материальную поддержку в организации условий проживания на базе Алданского политехнического техникума (директор Лилия Михайловна Иванова).