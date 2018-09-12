 Экскурсионный тур «Золотой треугольник Индии» — для истинных ценителей путешествий!

Экскурсионный тур «Золотой треугольник Индии» (5 ночей / 6 дней)

Маршрут: Дели (2 дня) – Джайпур (2 дня) – Агра (1 дня) – Дели.

Индия никогда не перестанет удивлять и восхищать вас! Она ошеломит колоритом старых улочек Дели, позволит окунуться в атмосферу прошлого и почувствовать себя королевской особой в Розовом городе махараджей – Джайпуре и напомнит вам историю о вечной любви, воплощенную в великолепном Тадж Махале!

Заезды:

Октябрь 2018: 6, 13, 20, 27

Ноябрь 2018: 3, 10, 17, 24

Декабрь 2018: 1, 8, 15, 22, 29

Январь 2019: 2, 05, 12, 19, 26

Февраль 2019: 2, 9, 16, 23

Март 2019: 2, 9, 16, 23, 30

Апрель 2019: 6, 13, 20, 27

Стоимость от 54758 руб/чел, 3*, завтрак+ужин

Всегда рады встрече в фирменном офисе туроператора

PEGAS Touristik в г.Якутске:

ул.Кирова, 18, блок В, оф. 103 (Бизнес центр, главный вход, 1 этаж).

tel/fax: +7(4112)42-54-96

tel: 8-964-420-9395

e-mail: itlux9@bk.ru

сайт: http://tour-lux.ru/