Экс-советник Ил Дархана предложила издать книгу в серии ЖЗЛ об… Егоре Борисове

Если верить источнику сайта «Аартык.ру», бывший советник главы Якутии, народный поэт республики Наталья ХАРЛАМПЬЕВА направила Егору БОРИСОВУ служебную записку, в которой предлагает издать ряд книг о знаковых якутянах в серии «Жизнь замечательных людей», посвященный 100-летию государственности Якутии. Как следует из первоисточника, серию к публикации будет готовить издательство «Молодая гвардия».



Натальи Ивановна составила список книг, где героями будут следующие якутяне:

1. Семен ДАНИЛОВ. Автор — Н. ХАРЛАМПЬЕВА. Автор отмечает, что «работа начата и близится к завершению» и что «неплохо было бы издать ее в 2018 г.». Как выяснилось, произведения Семена Данилова давно не переиздавались. В 2015 году были заложены средства на издание 1 тома его стихов и поэм на эвенском языке. Но один из ныне здравствующих народных писателей захотел в очередной раз издать свою книгу, непременно в твердой обложке, поэтому коллегиально решили перенаправить “деньги Данилова” на качественное оформление книги современного “классика”. Оставшиеся средства “подарили” другому народному писателю Андрею КРИВОШАПКИНУ. “А то обидится. Переиздадим его рассказы”.

2. Исидор БАРАХОВ. Она пишет: «Книги о П.Ойунском и А.Аммосове изданы, поэтому книга о Барахове необходима. Бараховым занимается к.и.н. Е.П. АНТОНОВ, переговоры ведутся».

Издание недоумевает, почему именно про Барахова, а не про АРЖАКОВА, ВАСИЛЬЕВА, МЕГЕЖЕКСКОГО?

3. В.С. ЯКОВЛЕВ — ДАЛАН. Автор А.Е. ШАПОШНИКОВА. Отметим, что Далан является учителем действующего Ил Дархана. А Шапошникова работала с ним в связке, переводя его произведения.

4. Д.К. СИВЦЕВ — Суорун Омоллоон. Автор — Владимир ФЕДОРОВ. Харлампьева в своей записке подчеркивает про Федорова — «наш земляк«. Напомним, что В. Федоров бывший главный редактор газеты «Якутия», живет в Москве, работал в госСМИ в период Харлампьевой, когда она руководила газетой «Саха сирэ». Она также в записке к Ил Дархану подчеркивает, что Федоров просит одну-две командировку в Якутск для работы с архивом Суорун Омоллоона. Неужели Дмитрий Кононович заслужил только «две-три командировки» и изучения его общественной и государственной деятельности только редкими наскоками? Неужели нет другого достойного автора, кроме Федорова?

5. В.П. ЛАРИОНОВ. Автор — Алексей ТОМТОСОВ. «Друг В.П. Ларионова», пишет экс-советник Ил Дархана. Томтосов сам по себе человек интересный, но есть большие сомнения в его объективности, комментирует издание.

6. В.В. НИКИФОРОВ — КҮЛҮМНҮҮР. Автор — Олег СИДОРОВ. Сидоров — руководитель Ассоциации писателей Якутии, работает в СВФУ. Он является автором и других книг о якутянах в серии ЖЗЛ.

«Аартык.ру» отмечает, что книгу про Күлүмнүүра активно лоббирует спикер Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ, а мэр Якутска продвигает Барахова. Похоже, по принципу землячества.

7. Наконец, Харлампьева предлагает издать книгу про ныне здравствующего Егора БОРИСОВА: «Предлагается в серии «ЖЗЛ» под рубрикой «Биография продолжается». Насколько мне известно, книгу готовит Алексей БЕРЕЗОВСКИЙ».

Далее издание снабдило комментариями привычку прежних президентов – Михаила НИКОЛАЕВА и Вячеслава ШТЫРОВА возвеличивать себя при жизни за бюджетный счет, и в этом же заподозрило действующего Ил Дархана.

