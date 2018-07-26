Экс-премьер Якутии востребован на федеральном уровне?

Общество давно гадает, чем займется Евгений ЧЕКИН, бывший председатель правительства Якутии. Ранее проходила информация, что ему будет предложен пост, но не на государственной службе. Предполагалось, что Чекин возглавит один из крупных фондов.
Фото Life14.ru.
Евгений Чекин выезжает ненадолго в Москву, чтобы проконсультироваться насчет будущей работы, сообщает наш источник.
— Ему был сделан ряд предложений по работе на федеральном уровне. Евгения Алексеевича особенно заинтересовала возможность работы в Счетной палате РФ, так как это хорошо «бьется» с вопросами, которые его волнуют в последнее время, — сообщает наш информированный источник. — У него был хороший разговор с КУДРИНЫМ. Да, он улетает, но ненадолго.
Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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