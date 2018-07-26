Экс-премьер Якутии востребован на федеральном уровне?

Общество давно гадает, чем займется Евгений ЧЕКИН, бывший председатель правительства Якутии. Ранее проходила информация, что ему будет предложен пост, но не на государственной службе. Предполагалось, что Чекин возглавит один из крупных фондов.

Фото Life14.ru.

Евгений Чекин выезжает ненадолго в Москву, чтобы проконсультироваться насчет будущей работы, сообщает наш источник.