Экс-премьер Якутии переехал в Москву на ПМЖ

В середине лета в интернете появилась наделавшая много шуму фотография, на которой бывший председатель правительства Якутии Евгений Чекин ходит по центру Якутска с картонными коробками:

На вопрос журналистов о переезде он ответил:

«Да, некоторое время я буду работать в Счетной палате России. И действительно, в скором времени уезжаю из Якутии».

В настоящее время экс-премьер сменил на своей страничке в facebook адрес жительства с Якутска на Москву. Так что можно считать, что переезд Евгения Чекина уже свершившийся факт.

СПРАВКА:

Евгений Чекин является (или являлся):

Член Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Член Совета директоров ОАО «Транспортно-логистический центр»

Член Совета директоров ОАО «Венчурная компания «Якутия»

Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Южной Якутии»

Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Якутии»

Член Совета директоров ОАО «Центр кластерного развития «Якутия»

Член Совета директоров ОАО «РСК «Стерх»