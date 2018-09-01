АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
15
Дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.09.2018, 15:57
Политика
Резонанс
Экс-премьер Якутии переехал в Москву на ПМЖ
01.09.2018, 14:24
Общество
SOS
Известный композитор Якутии просит о помощи
01.09.2018, 13:39
Происшествия
Резонанс
Новые подробности хода уголовного дела известного оперативника Белюнаса
01.09.2018, 13:28
Происшествия
Эксклюзив
Резонанс
Следствие хочет арестовать имущество Николая Местникова
01.09.2018, 12:20
Столица
Александр Саввинов поприветствовал студентов Медколледжа с началом нового учебного года
01.09.2018, 12:12
Политика
Айсен Николаев выразил уверенность, что в Якутии для граждан пожилого возраста сохранятся все социальные льготы
01.09.2018, 12:04
Красота & Здоровье
Вакцина «Совигрипп» поступила в Якутию
01.09.2018, 12:00
Культура & Образование
Сахамин Афанасьев: 1 сентября – это символ начинаний, перспектив и новых возможностей!
01.09.2018, 11:57
Столица
В Якутске внедрена электронная запись на прием в дошкольный отдел
01.09.2018, 11:52
Культура & Образование
Ассоциация строителей АЯМа поздравляет с Днем знаний
01.09.2018, 11:44
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
Экологическая катастрофа Вилюя через призму религии Аар Айыы
01.09.2018, 10:27
Общество
Окружная администрация города Якутска поздравляет с Днем знаний
01.09.2018, 10:26
Общество
Руководство Якутии: С Днём знаний!
01.09.2018, 10:25
Общество
Иван Слепцов поздравляет с 1 сентября
01.09.2018, 8:29
Культура & Образование
Афиша
Международные дни документального кино в Якутске с 6 по 9 сентября
01.09.2018, 8:23
Происшествия
В Якутии действует 17 лесных пожаров
01.09.2018, 8:20
Происшествия
В Якутии произошло четыре пожара
01.09.2018, 8:00
Общество
Якутская городская дума поздравляет с Днем знаний
01.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота 1 сентября 2018
01.09.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения руководителя, поэтессы, модельера и журналиста
31.08.2018, 22:43
Общество
Якутские ученые получили международную премию
31.08.2018, 21:44
Столица
Экстра
Запись в дошкольный отдел будет по предварительной записи
31.08.2018, 21:41
Происшествия
Резонанс
Дело Александра Уарова: три семьи и коммунальные долги?
31.08.2018, 21:33
Экономика
На Каскаде Вилюйских ГЭС продолжается ремонт водосбросного канала
31.08.2018, 21:30
Столица
Когда в дома жителей Якутска начнет поступать тепло
31.08.2018, 18:30
Общество
Сотрудники ГИБДД погостили на закрытии военно-спортивной смены «Суолдьут»    
31.08.2018, 18:15
Столица
В Якутске стартует ежегодный конкурс социальных проектов «Народный бюджет-2019»
31.08.2018, 18:00
Финансы
Алмазэргиэнбанк обучит вилюйских школьников основам финансовой грамотности
31.08.2018, 17:51
Общество
«Прямая линия с Айсеном Николаевым» на федеральных телеканалах
31.08.2018, 17:45
Общество
«Сахатранснефтегаз» объявляет акцию «Прощеные дни»
31.08.2018, 17:30
Общество
Начало учебного года — особое внимание к безопасности детей на дорогах
31.08.2018, 16:55
Красота & Здоровье
Проходить медосмотр перед школой или детсадом нужно не всем
31.08.2018, 16:42
Красота & Здоровье
В больницах Якутска практикуются студенты из Японии
31.08.2018, 16:25
Происшествия
Мальчики в Кангалассах смотрели YouTube до того, как произошел обвал
31.08.2018, 16:14
Спорт
Виктор Лебедев о турнире Коркина и о жизни после спорта
31.08.2018, 15:52
Происшествия
Видео
Как горел заброшенный дом на Дежнева
31.08.2018, 15:38
Происшествия
Принудительное выселение матери с сыном сопровождалось вызовами скорой и полиции
31.08.2018, 15:27
Культура & Образование
Поэтесса Наталья Харлампьева: «День рождения для меня — радость»
31.08.2018, 15:22
Экономика
Анонс
BASCONI — акция «Классный базар!»
31.08.2018, 14:55
Столица
Гигантская луна и мамонты в тумане: фото победителей конкурса «Якутск глазами горожан – 2018»
31.08.2018, 14:52
Происшествия
Резонанс
Минэкологии: Нарушителя пришлось связать, так как он орудовал ножом и схватился за топор
31.08.2018, 14:45
Происшествия
Мать с ребенком сбежали из «Центра поддержки семьи». Ведется розыск
31.08.2018, 14:36
Столица
Анонс
Как Якутск отметит День рождения (программа)
31.08.2018, 14:27
Культура & Образование
Эксклюзив
“Тихий Вилюй: алмазы и слёзы”
31.08.2018, 14:26
Экономика
Дмитрий Лопатырев — продолжатель дела отца
31.08.2018, 13:45
Происшествия
В Якутии разбойники спрятали лицо повязкой и ограбили вахтовика
31.08.2018, 13:15
Экология
Резонанс
АЛРОСА установит водоочистные сооружения в 16 наслегах Сунтарского улуса
31.08.2018, 13:00
Происшествия
Вор украл компьютер из школы в Якутии
31.08.2018, 12:48
Столица
Евгений Мишталь: Якутск –уникальный город!
31.08.2018, 12:35
Путешествия
Отели с концепцией ADULTS ONLY
31.08.2018, 12:29
Красота & Здоровье
Что темперамент мужчины расскажет о его предпочтениях в постели
31.08.2018, 12:22
Общество
Какие законы вступают в силу в сентябре
31.08.2018, 12:01
Происшествия
Прокуратура защищает права амгинцев, пострадавших от паводка
31.08.2018, 11:44
Общество
В школу – с подарком от профкома
31.08.2018, 11:38
Происшествия
В Якутии школьник погиб, упав с обрыва
31.08.2018, 11:23
Общество
Иван Слепцов: Медицина лечит человека, а ветеринария — человечество
31.08.2018, 11:08
Происшествия
В Якутии осужден капитан теплохода, утопивший в Алдане теплоход с грузом
31.08.2018, 11:05
Происшествия
Фотофакт
Экстра
Пожар в центре Якутска
31.08.2018, 10:55
Политика
Александр Тарский поддерживает Народную программу Александра Саввинова: «Молодежь Якутска за Сан Саныча!»
31.08.2018, 10:54
Происшествия
Лесные пожары продолжают терзать Якутию
31.08.2018, 10:31
Общество
Прокуратура указала «Прометею» на нарушение закона
31.08.2018, 10:19
Происшествия
Ранее судимый мужчина вымогал деньги у жителя столицы
31.08.2018, 10:07
Экология
Прогноз погоды на 1 сентября
31.08.2018, 9:51
Происшествия
В одном из магазинов Якутска завышали цены на продукты
31.08.2018, 9:51
Происшествия
В Якутске за день произошло два пожара
31.08.2018, 9:38
Экономика
Якутия получит субсидии на строительство и восстановление дорог
31.08.2018, 9:20
Финансы
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в долларах США
31.08.2018, 9:00
Республика
«Якутия – наш общий дом»
31.08.2018, 9:00
Экономика
Молодежный десант увидел исторические объекты «ЯТЭК»
31.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 31 августа 2018
31.08.2018, 0:08
Общество
Сегодня день рождения журналиста
30.08.2018, 23:20
Политика
Экстра
Справороссам не удалось выбить Ивана Шамаева с выборов
Архив новостей
Политика
1 сентября 2018, 15:57
18

Экс-премьер Якутии переехал в Москву на ПМЖ

В середине лета в интернете появилась наделавшая много шуму фотография, на которой бывший председатель правительства Якутии Евгений Чекин ходит по центру Якутска с картонными коробками:

На вопрос журналистов о переезде он ответил:

«Да, некоторое время я буду работать в Счетной палате России. И действительно, в скором времени уезжаю из Якутии».

В настоящее время экс-премьер сменил на своей страничке в facebook адрес жительства с Якутска на Москву. Так что можно считать, что переезд Евгения Чекина уже свершившийся факт.

СПРАВКА:

Евгений Чекин является (или являлся): 

Член Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Член Совета директоров ОАО «Транспортно-логистический центр»

Член Совета директоров ОАО «Венчурная компания «Якутия»

Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Южной Якутии»

Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Якутии»

Член Совета директоров ОАО «Центр кластерного развития «Якутия»

Член Совета директоров ОАО «РСК «Стерх»

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.08.2018, 14:46
Происшествия
В Якутске машина сбила 8-летнего ребенка
26.08.2018, 8:51
Происшествия
Эксклюзив
Суд отклонил жалобу известного оперативника Бронислава Белюнаса
26.08.2018, 20:29
Экология
Ситуация с загрязнением рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй находятся на контроле у руководства Якутии
27.08.2018, 8:14
Колонка
Эксклюзив
Ирина Хакамада о своих чувствах к Якутии и предстоящем мастер-классе
29.08.2018, 13:39
Происшествия
Эксклюзив
Слово главы родовой общины. Госинспектор стрелял в сторону представителей общины?
26.08.2018, 22:32
Политика
Экстра
Александра Саввинова пытаются выбить из выборов из… Перми
27.08.2018, 8:32
Политика
Почему жители Пионерского должны избрать депутатом Гордумы Марианну Андрееву
27.08.2018, 8:45
Экономика
Эксклюзив
«Во всем виноват Штыров!» В чем причина задержек в Авиакомпании «Якутия»?
29.08.2018, 19:41
Колонка
Позитив
Якутская идея стала федеральным проектом
27.08.2018, 18:43
Республика
В Якутию с рабочим визитом прибыли сотрудники Управления Президента РФ
29.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Для любителей лапши быстрого приготовления!
29.08.2018, 15:43
Происшествия
В Якутии осудили главного бухгалтера похоронной организации
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Столица
01.09.2018

Александр Саввинов поприветствовал студентов Медколледжа с началом нового учебного года

Политика
01.09.2018

Айсен Николаев выразил уверенность, что в Якутии для граждан пожилого возраста сохранятся все социальные льготы

Эксклюзив
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
01.09.2018

Экологическая катастрофа Вилюя через призму религии Аар Айыы

Резонанс
Происшествия
31.08.2018

Дело Александра Уарова: три семьи и коммунальные долги?

Анонс
Экономика
31.08.2018

BASCONI — акция «Классный базар!»

Резонанс
Происшествия
31.08.2018

Минэкологии: Нарушителя пришлось связать, так как он орудовал ножом и схватился за топор

Анонс
Столица
31.08.2018

Как Якутск отметит День рождения (программа)

Эксклюзив
Культура & Образование
31.08.2018

“Тихий Вилюй: алмазы и слёзы”