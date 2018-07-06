Экс-министры потушили лесной пожар

Об этом в своем фейсбуке рассказал Николай БУГАЕВ, ранее возглавлявший департамент по развитию гражданских инициатив, ставший прообразом министерства по развитию институтов гражданского общества, ныне ликвидируемый. Еще одно действующее лицо – Георгий КУРКУТОВ, ранее министр по делам молодежи, сейчас работает в Мегино-Кангаласском улусе в сфере ЖКХ. Конечно, они действовали не в одиночку.











Вчера по пути на дачу родителей встретил Георгия Куркутова, Георгий попросил помочь в тушении лесного пожара. День был жарким и ветреным, пожар мог перейти в «верховой». Моя скромная миссия состояла в указании безопасной дороги для водовозок, затем меня отправили за ГСМ для помп, и тех же водовозок. Георгий умело командовал водовозками, быстро по телефону находил канистры, дизтопливо, менял огнеборцев у помпы, т.к была большая задымленность и жара! Гоша был в своей стихии, мы с ним уже проходили и огонь и воду, именно в таких ситуациях, когда нужно быстро принимать правильные решения на него можно положиться. Еще раз снимаю шляпу перед главой села Техтюр Иннокентием Эдуардовичем. Он и полицейский, и санитар, и психолог, и собес… сегодня он был пожарным! и неплохим! Удивило сколько людей работали вместе слаженно, мысль была одна, до родного Техтюра 3 км соснового леса. Федеральные, республиканские, муниципальные структуры и добровольцы работали как единое целое. Лес отстояли, сгорело 3га леса, пострадавших нет. Вот такое начало отпуска.