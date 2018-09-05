Экс министр Якутии стал зам.губернатора!

Андрей Панов назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии, сообщается на сайте администрации Кемеровской области.

Приглашённый чиновник занял место Александра Хлебунова, который ушёл в отставку по собственному желанию 3 июля 2018 г. Андрей Панов будет курировать вопросы: промышленности, транспорта и связи, предпринимательства, потребительского рынка и экологии.

Андрей Панов родился в 1976 г. в Якутске. Имеет три высших образования: по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», финансы и кредит, «геология нефти и газа». С 2013 по 2017 г. Панов занимал должность министра промышленности Якутии, а с 2016 по 2017 гг. — министра промышленности и геологии Якутии. В 2018 г. перешёл в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», где до последнего времени работал заместителем гендиректора.

Об этом сообщает Рамблер.