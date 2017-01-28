Экс-министр Якутии будет разрабатывать план развития Забайкалья

Министерство экономического развития России включило бывшего главного федерального инспектора в Читинской области и Агинском округе Валерия ПОПОВА в межведомственную группу по разработке комплексного плана социально-экономического развития Забайкальского края, сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу Межгосударственной корпорации развития.

Президент Владимир ПУТИН осенью 2016 года поручил Министерству экономического развития России совместно с правительством Забайкальского края разработать план социально-экономического развития региона и представить его в мае 2017-го. По мнению губернатора Забайкалья Натальи ЖДАНОВОЙ, развитие региона становится общероссийской задачей.

Валерий Попов родился 28 апреля 1966 года в Якутске. В 1988 году закончил с отличием Ленинградский государственный университет имени Жданова, в 1995 году – Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.

В 1998—2005 годах был министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). В 2005—2006 годах – заместителем директора департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства регионального развития России.

В 2006—2010 годах – главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе в Забайкальском крае. В феврале 2010 года назначен помощником полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.

Кандидат технических наук. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Дружбы.