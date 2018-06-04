Экс-министр возглавит новый-старый департамент АГиП Якутии

Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев на селекторном совещании с руководителями муниципальных образований заявил о возобновлении работы департамента по местному самоуправлению.

«Я принял решение возобновить работу департамента по местному самоуправлению. Это будет одна из крупнейших и серьезных структур в администрации главы и правительства», — отметил Айсен Николаев.

По его словам, одна из основных задач ведомства — консолидация органов местного самоуправления.

«С руководителем уже определились — это хорошо известный вам Афанасий Владимиров, который практически приступил к исполнению обязанностей», — уточнил Николаев.

Напомним, что в марте 2018 года Владимиров указом главы Якутии покинул пост министра по делам молодежи и семейной политике и возглавил департамент внутренней политики АГиП.

Указ Айсен Николаев подпишет ориентировочно в пятницу.