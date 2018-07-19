Экс-министр рассказал о новом месте работы

Сегодня, 19 июля, Семен Винокуров освобожден от должности министра транспорта и дорожного хозяйства республики. Винокуров рассказал News.Ykt.Ru, что с понедельника он выходит на работу в АК Полярные авиалинии» — генеральным директором.

«Перехожу генеральным директором в „Полярные авиалинии“. Это мое решение: давно хотел уйти с госслужбы, так как работаю в правительстве уже много лет. В авиакомпании большие планы: в первую очередь, займемся обновлением авиапарка, вопросами кадровой политики, развитием малой авиации», — рассказал экс-министр.

Семен Винокуров родился в 1978 году в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса. В 1997 году окончил Якутский финансово-экономический колледж им.И.И. Фадеева, в 2000 году — Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова, в 2010 году — ФГОУ ВПО «Российская академия государственной службы при президенте РФ» в Москве. Специальность по образованию: финансы со специализацией «Налоги и налогообложение», финансы и кредит.

1997-2000 гг. — Государственная налоговая инспекция по Томпонскому улусу Республики Саха (Якутия);

2000 г. — главный специалист министерства материальных ресурсов, торговли, транспорта и связи Республики Саха (Якутия);

2000-2002 гг. — министерство экономики и прогнозирования РС (Я);

2002-2005 гг. — начальник сводного управления экономики и финансов министерства транспорта, связи и информатизации РС (Я);

2005-2010 гг. — заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике – Региональная энергетическая комиссия РС (Я);

2010 г. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленское объединенное речное пароходство»;

2010-2011 гг. — министр транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия);

С 2011 г. — министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).