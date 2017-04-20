Экс-министр и комсомольский лидер переметнулся в Православную епархию

По ватсапу распространяется фотография, на которой Афанасий МИГАЛКИН в церковной одежде запечатлен в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского улуса. Толерантную, многоконфессиональную Якутию не удивишь клириками из местных, но Мигалкин казался птицей другого полета.

Как и многие лидеры его поколения, Мигалкин поднялся, благодаря комсомольской трибуне. Он был 1 секретарем родного Усть-Алданского улуса. Естественно, он тогда позиционировал себя как атеист.

В постсоветское время Афанасий Васильевич так же работал на руководящих должностях – был избран главой Усть-Алданского улуса, затем работал в сане министра правительства Якутии, руководил Департаментом по делам народов. В последние годы работал заместителем директора института Олонхо СВФУ.



На этом светская карьера Афанасия Мигалкина, надо полагать, заканчивается. И начинается другая – церковная.



Сближаться с Якутской епархией Афанасий Мигалкин начал давно, еще в пору работы в Департаменте по делам народов. Он присутствовал на мероприятиях епархии, зачитывал поздравления от тогдашнего президента Якутии Вячеслава ШТЫРОВА и т.д.





Будучи замдиректора НИИ Олонхо СВФУ Афанасий Мигалкин уже проводил заупокойные богослужения на якутском языке. Например, в Москве в Покровском женском монастыре на мероприятиях в память о первом епископе Якутской епархии Преосвященном Дионисии (Хитрове).



В 2012 году Мигалкин был назначен руководителем епархиального отдела по делам коренных малочисленных народов Севера, одновременно являясь советником управляющего епархией.

И вот, на пасху 2017 года он появился в Нижнем Бестяхе уже в церковной одежде. Его карьера в Православной епархии Якутии эволюционирует. У каждого свой путь к Богу. У Мигалкина он получился несколько замысловатым.



К слову сказать, Афанасий Мигалкин считается потомком тойона Легоя, лидера усть-алданских саха в XVII веке. За Легоем в исторической памяти народа закрепилось обидное клеймо предателя, в отличие от харизматичного предводителя хангалассцев Дыгын Дархана, которого принято героизировать. Считается, что именно с подачи Мигалкиных в 1997 году один из поселков в Усть-Алданском улусе был переименован в Легойский наслег, о чем принял решение Ил Тумэн.

СПРАВКА

Мигалкин Афанасий Васильевич родился 23 апреля 1960 г. в селе Борогонцы Усть-Алданского района ЯАССР в семье создателя и организатора Чаранской школы Василия Мигалкина.

В 1983 году окончил историко-филологический факультет ЯГУ, по специальности «преподаватель истории и обществоведения»

Основные этапы трудового пути:

10.1983 — 09.1984 — учитель Легойской средней школы Усть-Алданского р-на, с. Кептени.

08.1984. — секретарь комсомольской организации совхоза им.М. Горького Мегино-Кангаласского района.

06.1985 — 12.1986 — заведующий организационным отделом райкома ВЛКСМ Мегино- Кангаласского района.

01.1987 -05.1987 — инструктор райкома КПСС Мегино- Кангаласского района.

05.1987 — 10.1988 — II секретарь Мегино-Кангаласского райкома ВЛКСМ.

10.1988 — 08.1990 — I секретарь Усть-Алданского райкома ВЛКСМ.

08.1990 — 10.1993 — председатель постоянной комиссии Верховного Совета РС(Я), г. Якутск

10.1993 — 11.1999 — глава администрации Усть-Алданского улуса РС(Я).

11.1999 — 03.2002 — начальник управления по работе с местными администрациями и местному самоуправлению Правительства – министр РС(Я).

В 2002-2011 гг. руководитель департамента по делам народов и федеративным отношениям РС(Я).

В настоящее время – заместитель Института Олонхо СВФУ им. М.К.Аммосова.