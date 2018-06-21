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Политика
21 июня 2018, 18:07
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Экс-мэр: Все, конечно, думают, неспроста Михальчук приехал!

Бывший мэр Якутска Илья МИХАЛЬЧУК вновь приехал в город. И снова это вызвало волну слухов и предположений. SakhaLife поговорил с ньюсмейкером, чья яркая харизма не перестает волновать умы и сердца якутян, хотя он вынужден был уехать из наших краев еще 11 лет назад.

 

 — Илья Филиппович, я не буду вас спрашивать, почему вы досрочно оставили пост мэра Якутска. Это и так все понимают.

 — Тогда сама скажи, почему я вынужден был это сделать.

 

 — Ну, если коротко, то мое мнение  – политическая ревность. Не сошлись характерами. С позапрошлым президентом республики Вячеславом ШТЫРОВЫМ. Вы оба играли на одном поле. Вообще, напряженность между главой субъекта и мэром столицы субъекта характерна для многих регионов. Но при ШТЫРОВЕ – МИХАЛЬЧУКЕ она дошла до абсурда. В итоге, по команде стреляли прицельно. Есть две команды, серьезно пострадавшие при президенте ШТЫРОВЕ – ваша и Афанасия МАКСИМОВА. Они реальные сроки отсидели и в правовом поле добиваются сатисфакции.

— До сих пор уверен, что если бы баллотировался тогда на выборы мэра Якутска, я бы их выиграл! Причем убедительно. Рейтинг, несмотря на массированные информационные залпы подконтрольных СМИ, был достаточно высоким.

 

 — Добавим к этому административный ресурс, который есть у каждого главы.  

 — Если угодно. Но я бы прибавил поддержку актива города, самих горожан. Я давно уже не мэр, нет у меня в руках никаких полномочий, но когда приезжаю – столько встреч, столько объятий, столько радости! Столько людей желают встретиться, что я просто физически не успеваю.

Так вот, уверен, я бы выиграл выборы при поддержке нашей  команды.

Но ШТЫРОВ был утвержден на второй срок. И от того, что мы не находили общего языка, страдал бы город, горожане. Имел ли я право рисковать благополучием любимого города? Ради своих амбиций? Поэтому я сложил полномочия за несколько месяцев до конца своего второго срока на посту главы Якутска.

К слову сказать, подарили мне юбилейную книгу про Якутск. И я с удивлением обнаружил, что почти за 400-летнюю историю Якутска, я оказался градоначальником, который дольше всех проработал на своем посту. Я почти десять лет отработал с января 1998 по 2007 год.

 

 — Неужели вы являетесь рекордсменом? А губернатор Крафт? А руководители советских лет?

 — Иван Иванович был губернатором, не градоначальником. Но он проработал меньше. Зато какая эффективность! Я им всегда восхищался. Да и другие руководители города. Кто-то четыре года, кто-то семь лет. Но ты сначала проверь, может, я чего пропустил.

 

 — Но вернемся к причинам отставки…

 Поэтому я, от всей души, любя этот город, свою живую, практическую работу, оставил все это для высшего блага горожан. Мэром Якутска должен быть тот, кто может привлекать средства извне, в том числе и из республиканского бюджета. А при противостоянии президент – мэр, это невозможно.

 

— «Дело мэрии», так называемое, вспоминаете?

— Не надо валить все в одну кучу! ПРУГОВА (Юлия Хасанбиевна Пругова, в прошлом генеральный директор РКЦ – авт.) перепутала свой карман и муниципальный. А вот Елизавета НИКОЛАЕВА (Елизавета Николаевна Николаева, в прошлом заместитель мэра г. Якутска по финансам и экономике – авт.) — моя боль. Она пострадала из-за ПРУГОВОЙ…

 

— Опыт работы губернатором Архангельской области показал, что против варяга, а вы там именно им были, восстает вся региональная элита?

 — Меня там обвинили в «якутизации» кадров. Хотя наших ребят всего три-четыре было.

 

 — Но, может, вы из Москвы кого пригласили?

— Всего одного человека. Думаю, если бы в Якутию назначили варяга, вы бы еще хуже войну объявили. Земля бы у него под ногами горела.

 

— А то! Какие у вас сложились отношения с Егором БОРИСОВЫМ?

 Предыдущая журналистка спрашивала: «Какие минусы у Егора Афанасьевича?». А я считаю: «Если вы сами не знаете, то я то со стороны – тем более». Я не склонен в чем-то обвинять Егора Афанасьевича. У меня к нему нет претензий. В ту пору, когда было противостояние со Штыровым, Егор Афанасьевич молча показывал пальцем в сторону его кабинета, мол, это не моя воля. Конечно, я понимаю, что председатель правительства не ведет самостоятельную политику в республике.

Ха! Был один забавный случай. Звонит у меня в кабинете правительственная связь. Поднимаю трубку, а это Егор Афанасьевич. Его к федеральной награде приставили к юбилею, «За заслуги перед Отечеством». Но он не прошел. И вот он мне звонит в гневе, мол, это я подключил свои связи в Москве, чтоб ему награду не дали. А в кабинете у меня тогда сидел Женя ФЕДОРОВ (Евгений Николаевич ФЕДОРОВ, ранее заместитель мэра – руководитель аппарата мэрии Якутска – авт.).

«Я никогда тебе этого не прощу!», — сказал в запале Егор Афанасьевич.

А я Жене говорю: «Ты представляешь, какие мы сильные! Какие влиятельные! Оказывается, мы отсюда можем манипулировать, наградят ли в Кремле председателя правительства республики».

 

 — И как, простил вас Егор Афанасьевич?

— Думаю, он сказал это в запале. Может, его неправильно информировали. Но он меня ни разу не принял в последние годы. Я ведь работал заместителем генерального директора крупной строительной корпорации СУ – 155. Мы строили в 25 регионах России. Собственник мне говорит: «Вот тебе кабинет, машина, зарплата. Будешь замом по Сибири и Дальнему Востоку!».

А я отвечаю: «Строить в Сибири, сидя в Москве, неправильно. Буду жить там, где строим».

Олигарх тогда обозначил три города – Омск, Новосибирск, Красноярск. Для себя я решил, что четвертым городом будет Якутск. В городе есть спрос. Тут очень высокие цены на жилье. Мы бы нашли компромисс, чтоб и собственнику было интересно, и людям чуть полегче. Но Егор Афанасьевич ни разу меня не принял, хотя я звонил ему лично, его помощнику, его секретарю приемной. Инвесторы не нужны, значит. А у меня были все полномочия.

 

 — Вы приезжали в Якутск и по вопросам банка, в котором работали.

 За 11 лет я лишь два раза приезжал в Якутск. На ысыах Туймаады пять лет назад, и по делам банка два года назад.

 

Вы сейчас все еще в банке работаете?

  — Нет, я сейчас  председатель Наблюдательного совета страховой компании «Проинстрах». Мы работаем с долгостроями и обманутыми вкладчиками.

 

Эта проблема в республике очень актуальна.

 — Она по всей стране очень актуальна. Государство создало механизмы для долевого строительства. Но не создало механизмы контроля за застройщиками и защиты дольщиков. Во всех регионах есть обманутые вкладчики, но нет единого подхода к этой проблеме. Потому что это потребует больших денег, федеральных, а их нет. По моим оценкам, цена вопроса – около триллиона рублей. Сотни тысяч обманутых дольщиков, которыми толком не занимаются. А это может сильно напрячь общество. Были застройщики, которые объективно разорились с колебаниями курса валют. А были те, кто использовали долевое строительство для вывода денег. Я готов отдельно поговорить на эту тему, если есть интерес.

 

 — В другой раз – обязательно. Но вы могли бы чаще  приезжать в Якутск, где вам многие рады.    

 — Почему я не делаю это чаще? Большая занятость по работе и высокие тарифы на авиабилеты.

 

— Шта? Дорогие авиабилеты разве для вас проблема? Вы же, надо полагать, богатый человек?  

 — С чего бы это мне быть богатым? У меня никогда не было своего бизнеса. И сегодня я могу сказать – к сожалению. Я живу на зарплату. И я всегда отдавался и до сих пор отдаюсь своей работе целиком, чтобы приносить пользу людям.

 

 — Ну хорошо, лично у вас нет бизнеса. Но у вашей супруги Жанны Арнольдовны ведь есть? У нее был магазин в Якутске.

 — У нее был магазин еще до того, как я стал мэром. Потом она расширила его. А после продала. Вырученные деньги она вложила в квартиру, и в дополнительную программу к пенсии. Ну, и когда это было? Деньги ведь имеют обыкновение заканчиваться.

 

— Чем сейчас занимается ваша супруга?

— Она отошла от дел и наслаждается заслуженным отдыхом. Нянчит двух внучек. Одна из них названа в нашу с Жанной честь – Илианна.

 

 — Вы, конечно, следите за ситуацией в республике…

— Я твердо уверен, что лучшей кандидатуры на пост главы Якутии и быть не может. Айсен Сергеевич мне не друг, не сват и не брат. У меня нет никакой заинтересованности хвалить или хулить его. Я максимально объективен как человек, который уехал из города 11 лет назад. Вот по каким причинам Айсен Николаев – лучший.

  1. Это человек, который прошел суровую муниципальную школу. Управлял самым большим муниципалитетом в республике, фактически лицом республики. Моя бы воля, я бы законодательно закрепил, чтобы во главе субъектов стояли только те, кто работали на муниципальном уровне. Знают людей, их чаяния. Молодые технократы – это, конечно, хорошо. Но они часто не знают школы жизни. Через это необходимо пройти будущему главе любого региона.
  2. Это опытный управленец, который умеет четко формулировать требования руководителя и корректно доводить их до других руководителей. И контролировать исполнение. Я это качество очень оценил в Айсене Сергеевиче, когда работал мэром Якутска, он – руководителем администрации президента республики. Ситуация была непростая, но мы нашли выход и сохранили лично с ним нормальные отношения.
  3. С сожалением констатирую, что лично я не обладаю тем уровнем корректности, такта, который есть у Айсена Сергеевича, причем не в ущерб строгости, жесткости. Если бы я был менее категоричен, наверно, добился бы большего для города.
  4. У Айсена Сергеевича есть очень хорошая черта, которая сейчас редко встречается. Он или промолчит или хорошо отзовется о своих предшественниках. Он не строит себе пиар на прямой или косвенной критике предыдущего руководства. Это легкий путь. Но люди такую тактику сразу распознают.
  5. У Айсена Сергеевича есть потенциал доставать деньги из разных источников за пределами республики.

И еще хочу сказать. Хочешь – пиши, хочешь – нет. Я тебе полностью доверяю как своему лучшему пресс-секретарю. Я так скажу: При нашей бы команде – да такого главу республики! Как бы мы ярко работали на благо Якутска, на благо горожан! Чтоб не мешал, а помогал, поддерживал! И мы бы ему помогали да поддерживали!

 

— Вы уже виделись с врио главы?

— Да, мы встречались с Айсеном Сергеевичем, разговаривали.

 

— И?

— Что и?

 

 — Ну, может какие-нибудь предложения поступили?

 — Нет, я отзываюсь об Айсене Сергеевиче так, потому что так ситуацию вижу, воспринимаю. И ничего мне от него не нужно. Дважды в одну реку не входят. У меня теперь своя жизнь и свои горизонты. Я приехал по приглашению города на ысыах Туймаады. Все, конечно, думают, мол, неспроста Михальчук приехал. А я люблю этот город. Вчера был в Рабочем городке, общался с соседями. И на Маганское кладбище съездил, к маме. Меня тогда спрашивали, может, на «Чиряевский квадрат»? А получилось, что рядом – тоже близкие люди. Там родители Елизаветы Николаевны (Елизавета Николаевна НИКОЛАЕВА, в прошлом заместитель мэра г. Якутска по финансам и экономике — авт.), муж сестры Софьи, близкие соседей. И получается, что тот, кто туда едет, навещает всех.

Долго тут не пробуду, надо в Москву, а оттуда в Иркутск, назначена встреча с губернатором Иркутской области.

 

 — Понятно. Судя по предыдущему разговору, насчет прежнего руководства вы ничего не скажете?  

 — Это вы сами должны анализировать, те, кто тут живет. Кстати, видел я этого ЧЕКИНА… Случайный человек, мне показалось. Нужен был технический премьер…

 

 — Не скажите, сейчас у нас новый премьер-министр тоже варяг. Кстати, это третий варяг на посту председателя правительства в новейшей истории. В 1997 году был Валентин ФЕДОРОВ – САХАЛИНСКИЙ.

 — Аа, это тот поэт, который как пришел, так и ушел. Чекин, как я понимаю, тоже ничей. А Владимир СОЛОДОВ – человек из команды полпреда ТРУТНЕВА. Взять такого председателем правительства – очень мудрый шаг. Это может дать республике большие…

 

 — Бонусы?

— Скажем так – возможности. И его опыт работы позволяет надеяться, что с такой командой у руля власти Якутия быстрее выйдет из кризиса, чем при других обстоятельствах.

 

 — И последний вопрос. Потому что помощник подает знаки, мол, вы на следующее мероприятие опаздываете. Какой период работы для вас был самым счастливым?

— Все периоды были по-своему хороши. Комсомол! Печать! Город! Город… Все-таки город… Город Якутск, я по нему скучаю, где бы ни был. Поездил по миру, а родной город – один. Для меня это – Якутск.

Пользуясь случаем, передаю привет, огромную благодарность и свою любовь всем, с кем вместе работали, общались, дружили. Вы все – в моем сердце…

 

Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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