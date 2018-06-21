Экс-мэр: Все, конечно, думают, неспроста Михальчук приехал!

Бывший мэр Якутска Илья МИХАЛЬЧУК вновь приехал в город. И снова это вызвало волну слухов и предположений. SakhaLife поговорил с ньюсмейкером, чья яркая харизма не перестает волновать умы и сердца якутян, хотя он вынужден был уехать из наших краев еще 11 лет назад.

— Илья Филиппович, я не буду вас спрашивать, почему вы досрочно оставили пост мэра Якутска. Это и так все понимают.

— Тогда сама скажи, почему я вынужден был это сделать.

— Ну, если коротко, то мое мнение – политическая ревность. Не сошлись характерами. С позапрошлым президентом республики Вячеславом ШТЫРОВЫМ. Вы оба играли на одном поле. Вообще, напряженность между главой субъекта и мэром столицы субъекта характерна для многих регионов. Но при ШТЫРОВЕ – МИХАЛЬЧУКЕ она дошла до абсурда. В итоге, по команде стреляли прицельно. Есть две команды, серьезно пострадавшие при президенте ШТЫРОВЕ – ваша и Афанасия МАКСИМОВА. Они реальные сроки отсидели и в правовом поле добиваются сатисфакции.

— До сих пор уверен, что если бы баллотировался тогда на выборы мэра Якутска, я бы их выиграл! Причем убедительно. Рейтинг, несмотря на массированные информационные залпы подконтрольных СМИ, был достаточно высоким.

— Добавим к этому административный ресурс, который есть у каждого главы.

— Если угодно. Но я бы прибавил поддержку актива города, самих горожан. Я давно уже не мэр, нет у меня в руках никаких полномочий, но когда приезжаю – столько встреч, столько объятий, столько радости! Столько людей желают встретиться, что я просто физически не успеваю.

Так вот, уверен, я бы выиграл выборы при поддержке нашей команды.

Но ШТЫРОВ был утвержден на второй срок. И от того, что мы не находили общего языка, страдал бы город, горожане. Имел ли я право рисковать благополучием любимого города? Ради своих амбиций? Поэтому я сложил полномочия за несколько месяцев до конца своего второго срока на посту главы Якутска.

К слову сказать, подарили мне юбилейную книгу про Якутск. И я с удивлением обнаружил, что почти за 400-летнюю историю Якутска, я оказался градоначальником, который дольше всех проработал на своем посту. Я почти десять лет отработал с января 1998 по 2007 год.

— Неужели вы являетесь рекордсменом? А губернатор Крафт? А руководители советских лет?

— Иван Иванович был губернатором, не градоначальником. Но он проработал меньше. Зато какая эффективность! Я им всегда восхищался. Да и другие руководители города. Кто-то четыре года, кто-то семь лет. Но ты сначала проверь, может, я чего пропустил.

— Но вернемся к причинам отставки…

— Поэтому я, от всей души, любя этот город, свою живую, практическую работу, оставил все это для высшего блага горожан. Мэром Якутска должен быть тот, кто может привлекать средства извне, в том числе и из республиканского бюджета. А при противостоянии президент – мэр, это невозможно.

— «Дело мэрии», так называемое, вспоминаете?

— Не надо валить все в одну кучу! ПРУГОВА (Юлия Хасанбиевна Пругова, в прошлом генеральный директор РКЦ – авт.) перепутала свой карман и муниципальный. А вот Елизавета НИКОЛАЕВА (Елизавета Николаевна Николаева, в прошлом заместитель мэра г. Якутска по финансам и экономике – авт.) — моя боль. Она пострадала из-за ПРУГОВОЙ…

— Опыт работы губернатором Архангельской области показал, что против варяга, а вы там именно им были, восстает вся региональная элита?

— Меня там обвинили в «якутизации» кадров. Хотя наших ребят всего три-четыре было.

— Но, может, вы из Москвы кого пригласили?

— Всего одного человека. Думаю, если бы в Якутию назначили варяга, вы бы еще хуже войну объявили. Земля бы у него под ногами горела.

— А то! Какие у вас сложились отношения с Егором БОРИСОВЫМ?

Предыдущая журналистка спрашивала: «Какие минусы у Егора Афанасьевича?». А я считаю: «Если вы сами не знаете, то я то со стороны – тем более». Я не склонен в чем-то обвинять Егора Афанасьевича. У меня к нему нет претензий. В ту пору, когда было противостояние со Штыровым, Егор Афанасьевич молча показывал пальцем в сторону его кабинета, мол, это не моя воля. Конечно, я понимаю, что председатель правительства не ведет самостоятельную политику в республике.

Ха! Был один забавный случай. Звонит у меня в кабинете правительственная связь. Поднимаю трубку, а это Егор Афанасьевич. Его к федеральной награде приставили к юбилею, «За заслуги перед Отечеством». Но он не прошел. И вот он мне звонит в гневе, мол, это я подключил свои связи в Москве, чтоб ему награду не дали. А в кабинете у меня тогда сидел Женя ФЕДОРОВ (Евгений Николаевич ФЕДОРОВ, ранее заместитель мэра – руководитель аппарата мэрии Якутска – авт.).

«Я никогда тебе этого не прощу!», — сказал в запале Егор Афанасьевич.

А я Жене говорю: «Ты представляешь, какие мы сильные! Какие влиятельные! Оказывается, мы отсюда можем манипулировать, наградят ли в Кремле председателя правительства республики».

— И как, простил вас Егор Афанасьевич?

— Думаю, он сказал это в запале. Может, его неправильно информировали. Но он меня ни разу не принял в последние годы. Я ведь работал заместителем генерального директора крупной строительной корпорации СУ – 155. Мы строили в 25 регионах России. Собственник мне говорит: «Вот тебе кабинет, машина, зарплата. Будешь замом по Сибири и Дальнему Востоку!».

А я отвечаю: «Строить в Сибири, сидя в Москве, неправильно. Буду жить там, где строим».

Олигарх тогда обозначил три города – Омск, Новосибирск, Красноярск. Для себя я решил, что четвертым городом будет Якутск. В городе есть спрос. Тут очень высокие цены на жилье. Мы бы нашли компромисс, чтоб и собственнику было интересно, и людям чуть полегче. Но Егор Афанасьевич ни разу меня не принял, хотя я звонил ему лично, его помощнику, его секретарю приемной. Инвесторы не нужны, значит. А у меня были все полномочия.

— Вы приезжали в Якутск и по вопросам банка, в котором работали.

За 11 лет я лишь два раза приезжал в Якутск. На ысыах Туймаады пять лет назад, и по делам банка два года назад.

— Вы сейчас все еще в банке работаете?

— Нет, я сейчас председатель Наблюдательного совета страховой компании «Проинстрах». Мы работаем с долгостроями и обманутыми вкладчиками.

— Эта проблема в республике очень актуальна.

— Она по всей стране очень актуальна. Государство создало механизмы для долевого строительства. Но не создало механизмы контроля за застройщиками и защиты дольщиков. Во всех регионах есть обманутые вкладчики, но нет единого подхода к этой проблеме. Потому что это потребует больших денег, федеральных, а их нет. По моим оценкам, цена вопроса – около триллиона рублей. Сотни тысяч обманутых дольщиков, которыми толком не занимаются. А это может сильно напрячь общество. Были застройщики, которые объективно разорились с колебаниями курса валют. А были те, кто использовали долевое строительство для вывода денег. Я готов отдельно поговорить на эту тему, если есть интерес.

— В другой раз – обязательно. Но вы могли бы чаще приезжать в Якутск, где вам многие рады.

— Почему я не делаю это чаще? Большая занятость по работе и высокие тарифы на авиабилеты.

— Шта? Дорогие авиабилеты разве для вас проблема? Вы же, надо полагать, богатый человек?

— С чего бы это мне быть богатым? У меня никогда не было своего бизнеса. И сегодня я могу сказать – к сожалению. Я живу на зарплату. И я всегда отдавался и до сих пор отдаюсь своей работе целиком, чтобы приносить пользу людям.

— Ну хорошо, лично у вас нет бизнеса. Но у вашей супруги Жанны Арнольдовны ведь есть? У нее был магазин в Якутске.

— У нее был магазин еще до того, как я стал мэром. Потом она расширила его. А после продала. Вырученные деньги она вложила в квартиру, и в дополнительную программу к пенсии. Ну, и когда это было? Деньги ведь имеют обыкновение заканчиваться.

— Чем сейчас занимается ваша супруга?

— Она отошла от дел и наслаждается заслуженным отдыхом. Нянчит двух внучек. Одна из них названа в нашу с Жанной честь – Илианна.

— Вы, конечно, следите за ситуацией в республике…

— Я твердо уверен, что лучшей кандидатуры на пост главы Якутии и быть не может. Айсен Сергеевич мне не друг, не сват и не брат. У меня нет никакой заинтересованности хвалить или хулить его. Я максимально объективен как человек, который уехал из города 11 лет назад. Вот по каким причинам Айсен Николаев – лучший.

Это человек, который прошел суровую муниципальную школу. Управлял самым большим муниципалитетом в республике, фактически лицом республики. Моя бы воля, я бы законодательно закрепил, чтобы во главе субъектов стояли только те, кто работали на муниципальном уровне. Знают людей, их чаяния. Молодые технократы – это, конечно, хорошо. Но они часто не знают школы жизни. Через это необходимо пройти будущему главе любого региона. Это опытный управленец, который умеет четко формулировать требования руководителя и корректно доводить их до других руководителей. И контролировать исполнение. Я это качество очень оценил в Айсене Сергеевиче, когда работал мэром Якутска, он – руководителем администрации президента республики. Ситуация была непростая, но мы нашли выход и сохранили лично с ним нормальные отношения. С сожалением констатирую, что лично я не обладаю тем уровнем корректности, такта, который есть у Айсена Сергеевича, причем не в ущерб строгости, жесткости. Если бы я был менее категоричен, наверно, добился бы большего для города. У Айсена Сергеевича есть очень хорошая черта, которая сейчас редко встречается. Он или промолчит или хорошо отзовется о своих предшественниках. Он не строит себе пиар на прямой или косвенной критике предыдущего руководства. Это легкий путь. Но люди такую тактику сразу распознают. У Айсена Сергеевича есть потенциал доставать деньги из разных источников за пределами республики.

И еще хочу сказать. Хочешь – пиши, хочешь – нет. Я тебе полностью доверяю как своему лучшему пресс-секретарю. Я так скажу: При нашей бы команде – да такого главу республики! Как бы мы ярко работали на благо Якутска, на благо горожан! Чтоб не мешал, а помогал, поддерживал! И мы бы ему помогали да поддерживали!

— Вы уже виделись с врио главы?

— Да, мы встречались с Айсеном Сергеевичем, разговаривали.

— И?

— Что и?

— Ну, может какие-нибудь предложения поступили?

— Нет, я отзываюсь об Айсене Сергеевиче так, потому что так ситуацию вижу, воспринимаю. И ничего мне от него не нужно. Дважды в одну реку не входят. У меня теперь своя жизнь и свои горизонты. Я приехал по приглашению города на ысыах Туймаады. Все, конечно, думают, мол, неспроста Михальчук приехал. А я люблю этот город. Вчера был в Рабочем городке, общался с соседями. И на Маганское кладбище съездил, к маме. Меня тогда спрашивали, может, на «Чиряевский квадрат»? А получилось, что рядом – тоже близкие люди. Там родители Елизаветы Николаевны (Елизавета Николаевна НИКОЛАЕВА, в прошлом заместитель мэра г. Якутска по финансам и экономике — авт.), муж сестры Софьи, близкие соседей. И получается, что тот, кто туда едет, навещает всех.

Долго тут не пробуду, надо в Москву, а оттуда в Иркутск, назначена встреча с губернатором Иркутской области.

— Понятно. Судя по предыдущему разговору, насчет прежнего руководства вы ничего не скажете?

— Это вы сами должны анализировать, те, кто тут живет. Кстати, видел я этого ЧЕКИНА… Случайный человек, мне показалось. Нужен был технический премьер…

— Не скажите, сейчас у нас новый премьер-министр тоже варяг. Кстати, это третий варяг на посту председателя правительства в новейшей истории. В 1997 году был Валентин ФЕДОРОВ – САХАЛИНСКИЙ.

— Аа, это тот поэт, который как пришел, так и ушел. Чекин, как я понимаю, тоже ничей. А Владимир СОЛОДОВ – человек из команды полпреда ТРУТНЕВА. Взять такого председателем правительства – очень мудрый шаг. Это может дать республике большие…

— Бонусы?

— Скажем так – возможности. И его опыт работы позволяет надеяться, что с такой командой у руля власти Якутия быстрее выйдет из кризиса, чем при других обстоятельствах.

— И последний вопрос. Потому что помощник подает знаки, мол, вы на следующее мероприятие опаздываете. Какой период работы для вас был самым счастливым?

— Все периоды были по-своему хороши. Комсомол! Печать! Город! Город… Все-таки город… Город Якутск, я по нему скучаю, где бы ни был. Поездил по миру, а родной город – один. Для меня это – Якутск.

Пользуясь случаем, передаю привет, огромную благодарность и свою любовь всем, с кем вместе работали, общались, дружили. Вы все – в моем сердце…