Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин в Якутске!

Сегодня в Доме профсоюзов состоялась встреча делегации РФС с журналистами.

Главным «ньюсмейкером» обширной делегации футбольных функционеров стал бывший капитан сборной России, игрок известных футбольных клубов «Челси», «Бордо», «Локомотив», «Динамо» Алексей Смертин. Он рассказал, как начинал спортивную карьеру на Алтае и о своей футбольной школе.

«Я сам начинал играть в Барнаульском «Динамо», и когда только начинал, не думал о том, что буду играть за «Локомотив» или тем более за английские или французские команды. Я, как и все мальчишки, подавал мячи игрокам основного состава и мечтал когда-нибудь выйти на поле сам. В регионе обязательно должна быть своя команда мастеров, которые должны быть примером для всех ребят. Футбол – как пирамида, в основе которой детско-юношеские школы, а на вершине должна быть профессиональная команда», — рассказал Алексей Смертин.

Его поддержал и один из самых известных футбольных менеджеров и функционеров России, который работал в ЦСКА, «Роторе», «Ростове», бывший спортивный директор ФК «Урал» Рохус Шох: «У ребят, которые занимаются футболом, должен быть ориентир. Они должны болеть не за «Барселону» или «Реал», а за свой родной клуб. Это просто обязательное условие развития футбола в отдельном регионе. Футбол – это большая социальная программа, целью которой должна быть своя команда, где играют местные воспитанники. Я убежден, что если у вас здесь будет свой клуб и будут выступать воспитанники местных спортивных школ, то трибуны будут заполнены».

Маховик запустился

Алексей Смертин рассказал о своей футбольной школе, которую он основал по завершении спортивной карьеры в своем родном Барнауле: «Это был мой долг, сделать что-нибудь полезное для своего родного края. Мы тогда запустили организацию футбольной школы при помощи Национальной академии футбола. Построили поля, сделали ремонт здания, который тогда пустовал. Сегодня в двух школах учатся более 1000 ребят, в их числе около 80 девушек».