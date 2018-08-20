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Спорт
20 августа 2018, 17:51
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Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин в Якутске!

Сегодня в Доме профсоюзов состоялась встреча делегации РФС с журналистами.

Главным «ньюсмейкером» обширной делегации футбольных функционеров стал бывший капитан сборной России, игрок известных футбольных клубов «Челси», «Бордо», «Локомотив», «Динамо» Алексей Смертин. Он рассказал, как начинал спортивную карьеру на Алтае и о своей футбольной школе.
В регионе должна быть команда мастеров

«Я сам начинал играть в Барнаульском «Динамо», и когда только начинал, не думал о том, что буду играть за «Локомотив» или тем более за английские или французские команды. Я, как и все мальчишки, подавал мячи игрокам основного состава и мечтал когда-нибудь выйти на поле сам. В регионе обязательно должна быть своя команда мастеров, которые должны быть примером для всех ребят. Футбол – как пирамида, в основе которой детско-юношеские школы, а на вершине должна быть профессиональная команда», — рассказал Алексей Смертин.

Его поддержал и один из самых известных футбольных менеджеров и функционеров России, который работал в ЦСКА, «Роторе», «Ростове», бывший спортивный директор ФК «Урал» Рохус Шох: «У ребят, которые занимаются футболом, должен быть ориентир. Они должны болеть не за «Барселону» или «Реал», а за свой родной клуб. Это просто обязательное условие развития футбола в отдельном регионе. Футбол – это большая социальная программа, целью которой должна быть своя команда, где играют местные воспитанники. Я убежден, что если у вас здесь будет свой клуб и будут выступать воспитанники местных спортивных школ, то трибуны будут заполнены».

Маховик запустился

Алексей Смертин рассказал о своей футбольной школе, которую он основал по завершении спортивной карьеры в своем родном Барнауле: «Это был мой долг, сделать что-нибудь полезное для своего родного края. Мы тогда запустили организацию футбольной школы при помощи Национальной академии футбола. Построили поля, сделали ремонт здания, который тогда пустовал. Сегодня в двух школах учатся более 1000 ребят, в их числе около 80 девушек».

«Мы как раз приехали из Барнаула, где состоялся турнир памяти отца Алексея Геннадия Ивановича Смертина. И хочу сказать, что это просто удивительно – я помню, на том месте был просто пустырь. А сегодня там современные футбольные поля, замечательная школа со всем необходимым оборудованием. Алексей сделал очень много – в том числе сам финансировал часть расходов, заразил идеей своих друзей, руководство края, РФС. Маховик запустился, и сегодня там проводятся международные турниры среди детских команд – приезжают команды из Японии, Кореи, регионов России, — добавил и.о. главы российского футбольного союза Александр Алаев, — главная цель нашей поездки – выработка единого плана развития футбола в вашей республике. Это не разовая акция. Только совместными усилиями мы добьемся выполнения нашей цели – футбол должен быть во всех 85 регионах России».

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/futbol/7869-kogda-to-ya-podaval-myachi-i-mechtal-vyjti-na-pole-sam-press-konferentsiya-delegatsii-rfs
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