Экс-кандидат в мэры Якутска отправил дочку учиться в Америку

Хочу пожелать удачи моей доченьке @_alexeevaa_ Сегодня она сделала первый шаг во взрослую жизнь… Я горжусь тем, что моя дочь будет учиться в Бостоне. Наше напутствие на удачу, благополучие, доброе окружение, отличной учебы!!! Мы в тебя верим! Счастливой дороги! Мягкой посадки!😘😘😘

