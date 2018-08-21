ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЭксклюзивМинздрав: Пострадавшего при пожаре на нефтебазе ГУП «ЖКХ РС(Я)» в Жилинде перевезут в Нюрбу
РезонансСледком Якутии выясняет причину смерти двух мужчин, пропавших при загадочных обстоятельствах
ФотофактВнучка маэстро Тарбахова вышла замуж
ЭксклюзивОсужден мошенник-мебельщик из Якутска
АфишаРепертуар Саха цирка
ФотофактЯкутия формирует инициативную группу по проведению референдума против пенсионной реформы «по-медведевски»
Архив новостей
Желток
Экс-кандидат в мэры Якутска отправил дочку учиться в Америку
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
ТОП НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив