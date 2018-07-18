Экс-кандидат в мэры Якутска о «Лексусе»: окончание школы — это тоже немалый труд

Афанасий Алексеев пишет:

Всем доброго дня!

Большой резонанс в социальных сетях вызвал мой подарок дочери к окончанию школы. Для меня, как родителю окончание школы — это тоже немалый труд! Практически с первого класса, все домашние задания она выполняла самостоятельно. Даже когда моя супруга хотела помочь, я всегда останавливал её и говорил, что она должна сделать все сама.

Это — ёе работа, которую она должна выполнить. Так шёл год за годом, я наблюдал, как она до поздней ночи сидела за учебниками. В итоге, школу окончила только с одной «4», остальные все на «5». Видя как она трудится, за её усердие, я в 2014 году приобрёл Lexus GX460. Это был мой сюрприз к окончанию школы.

В 3-4 классе, Айта меня очень удивила. Каждый раз, когда мы её отправляли за продуктами, она приносила банку аджики. И когда в очередной раз, она из пакета достала аджику, мы с супругой очень удивились и сказали: «Айта, у нас уже в холодильнике нету места от этой аджики». Мы у неё спросили, в чем дело? Она со слезами на глазах призналась, что возле нашего продуктового магазина сидит бабушка и продаёт аджику, и ей очень жалко бабушку, она не могла пройти мимо. Я вздохнул с радостью и подумал про себя: «дочка вся в меня».

С детства, всегда с собой брал на все благотворительные мероприятия, в котором я участвовал. Она видела искреннюю радость людей, которым я помогаю.

Я очень горжусь своей дочерью @_alexeevaa_ и уверен, что мы её воспитали правильно.