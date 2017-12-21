АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-44
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.72
 69.50
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.12.2017, 16:51
Происшествия
Экстра
Резонанс
Экс-главу Нюрбинского района освободили из-под ареста
21.12.2017, 16:50
Республика
В Якутии открыты 25 автозимников и ледовых переправ
21.12.2017, 16:40
Экономика
На восстановление рудника «Мир» понадобится несколько лет
21.12.2017, 16:30
Спорт
Чемпионат России по боксу пройдет в Якутске
21.12.2017, 16:20
Культура & Образование
Резонанс
Михаил Гуляев не претендует на должность ректора СВФУ
21.12.2017, 16:10
Красота & Здоровье
Интервью
Борис Андреев: Искусственный разум возьмем в диагносты и ассистенты
21.12.2017, 16:00
Экономика
В Якутии запустили одну из крупнейших цифровых телесетей страны
21.12.2017, 15:50
Происшествия
Полицейские Якутии шерстят бутлегеров
21.12.2017, 15:40
Общество
Директор школы №17: Мне бояться нечего
21.12.2017, 15:30
Столица
Фотофакт
Мамонт с мамонтенком украсит центр столицы
21.12.2017, 15:20
Республика
Приятные хлопоты многодетной семьи Намдаковых
21.12.2017, 15:10
Общество
МЧС напоминает правила безопасности в период сильных морозов
21.12.2017, 15:00
Культура & Образование
НВК Саха вернул в эфир телешоу «Две звезды»
21.12.2017, 14:50
Происшествия
Резонанс
Злая мачеха со своими родными дочерьми избивала якутскую Золушку? Это клевета!
21.12.2017, 14:40
Общество
Галина Данчикова: Новые меры господдержки семьи вступят в силу с 1 января 2018 года
21.12.2017, 14:30
Столица
Позитив
Жители Якутска поддержали инициативу Виктора Федорова
21.12.2017, 14:20
Экономика
Егор Борисов: АЛРОСА испытывает определенные трудности
21.12.2017, 14:10
Республика
Фотофакт
В Якутии слепили советскую открытку из снега
21.12.2017, 14:00
Общество
Начальник столичной полиции Николай Кульбертинов сыграет главную роль 
21.12.2017, 14:00
Экономика
Премьер-министр Якутии: Повышение зарплаты – наша главная задача
21.12.2017, 13:45
Культура & Образование
Делегация республики приняла участие в ежегодном зимнем фестивале Российского движения школьников
21.12.2017, 13:30
Происшествия
Жительница Якутска промышляла продажей незаконного средства для похудения
21.12.2017, 13:15
Культура & Образование
Ранняя профориентация – золотой ключик к будущему
21.12.2017, 13:00
Красота & Здоровье
Якутские медики готовятся к имплантации бионического глаза
21.12.2017, 12:50
Культура & Образование
Анонс
ПРЕМЬЕРА! Детская сказка “ДОБРЫЙ АЛАА МОГУС”» на сцене Саха Театра!
21.12.2017, 12:40
Спорт
Чемпионат России по боксу – это отбор на Олимпиаду в Токио – Василий Егоров
21.12.2017, 12:30
Путешествия
По следам древних цивилизаций: Бахрейн
21.12.2017, 12:20
Происшествия
В Якутске трое молодых парней открыто похитили у женщины телефон
21.12.2017, 12:10
Красота & Здоровье
Пациентское сообщество просит российскую медицину повернуться лицом к больному
21.12.2017, 11:55
Экономика
«ЯТЭК» поделилась успешным опытом
21.12.2017, 11:45
Происшествия
Остерегайтесь мобильного мошенничества
21.12.2017, 11:35
Культура & Образование
Саха театр приглашает провести Новый год в компании веселой семейки
21.12.2017, 11:20
Происшествия
Абыйским матершинникам грозит административка
21.12.2017, 11:10
Общество
Сегодня чукчи встретят Новый год
21.12.2017, 11:00
Культура & Образование
Эксклюзив
В Москве поставят пьесу якутского драматурга
21.12.2017, 10:45
Республика
В Якутии завершилось грандиозное строительство объектов цифрового наземного телерадиовещания
21.12.2017, 10:35
Республика
Госдума РФ приняла постановление о совершенствовании услуг почтовой связи России
21.12.2017, 10:25
Общество
Новый год для героев войны
21.12.2017, 10:15
Культура & Образование
В Якутии создан транспортный профессионально-образовательный кластер
21.12.2017, 9:55
Культура & Образование
Высшая школа музыки приглашает на концерт!
21.12.2017, 9:51
Происшествия
Эксклюзив
Дмитрий Подголов в третий раз попался с наркотиками?
21.12.2017, 9:45
Происшествия
На улице Ярославского сгорел гараж с двумя автомашинами
21.12.2017, 9:20
Культура & Образование
Эксклюзив
Как «Виртуозы Якутии» боролись с мас-рестлерами
21.12.2017, 9:10
Общество
21 декабря отключений в Якутске не будет
21.12.2017, 8:53
Общество
Сегодня — актированный день для 1-5 классов
21.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 21 декабря 2017
21.12.2017, 0:14
Общество
Сегодня день рождения изобретателя, художника и артистки
20.12.2017, 23:09
Республика
Календари от журнала «Байанай» с аудио- и видео!
20.12.2017, 21:52
Происшествия
Видео
Резонанс
МВД Якутии: Пойманы подозреваемые в резонансном поджоге
20.12.2017, 21:05
Республика
С 1 января тарифы на железнодорожные перевозки по Якутии снизятся в среднем на 75%
20.12.2017, 19:19
Политика
Изменен состав некоторых постоянных комитетов Ил Тумэна
20.12.2017, 18:40
Политика
Закон о максимальной цене на выполнение работ по установлению границ участков принят
20.12.2017, 18:30
Столица
В Якутске проходит конкурс на самый сказочный двор
20.12.2017, 18:20
Культура & Образование
В АГИКИ соcтоялась III Республиканская олимпиада по культуре народов Якутии
20.12.2017, 18:10
Культура & Образование
Стартовала международная онлайн – олимпиада
20.12.2017, 18:05
Республика
Эксклюзив
Выручка растет: итоговая пресс-конференция АО «Железные дороги Якутии»
20.12.2017, 18:00
Экономика
Ресторан «Лайнер» приглашает провести новогодний корпоратив
20.12.2017, 17:50
Культура & Образование
Подведены итоги Всероссийского юридического диктанта
20.12.2017, 17:50
Политика
Графа «против всех» вызвала бурные обсуждения в Ил Тумэне
20.12.2017, 17:40
Столица
Айсен Николаев в приемной Дмитрия Медведева не терял времени даром
20.12.2017, 17:39
Экономика
21 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
20.12.2017, 17:37
Желток
Эксклюзив
Новогодние традиции в семье Ил Дархана
20.12.2017, 17:32
Политика
Евгения Михайлова готовит преемника в парламент Якутии
20.12.2017, 17:30
Экономика
Якутия приняла бюджет республики на 2018 год
20.12.2017, 17:20
Красота & Здоровье
Самые вредные блюда на новогоднем столе
20.12.2017, 17:10
Общество
Более 300 школьников приедут на елку главы Якутии на спецавтобусах
20.12.2017, 17:06
Экономика
«Сахатранснефтегаз» — республиканская компания, снабжающая надежным теплом Якутию
20.12.2017, 17:00
Республика
В Якутии успешно реализуется государственно-частное партнерство
20.12.2017, 16:52
Спорт
Эксклюзив
Егор Борисов ведет переговоры об участии в олимпиаде Сарданы Трофимовой под флагом Монголии
20.12.2017, 16:50
Экология
Вышла в свет новая Красная книги Якутии
20.12.2017, 16:40
Культура & Образование
Проект ассоциированных школ ЮНЕСКО успешно реализуется в республике
20.12.2017, 16:30
Культура & Образование
Видео
Афиша
Саха театр приглашает на шоу «Абытайдаах ыалдьыттар мүччүргэннээх сырыылара»
Архив новостей
Происшествия
21 декабря 2017, 16:51
47

Экс-главу Нюрбинского района освободили из-под ареста

Сегодня, 21 декабря, в Якутском городском суде прошло подготовительное заседание по уголовному делу экс-главы Нюрбинского района.

Заседание прошло в закрытом режиме. По его окончании Борис Попов вышел из суда уже не арестантом, а человеком под подпиской о невыезде. Борис Попов находился в прекрасном расположении духа. Он сказал «Блокноту Якутска» следующее:

— Я очень благодарен своим землякам, нюрбинцам, поддержавшим меня в мое трудное время. В самые морозы они выходили на пикеты и митинг в мою защиту. И потом через адвоката передавали мне слова поддержки и в следственный изолятор, и когда я находился под домашним арестом. Но появились и новые друзья, в частности активисты общественной организации «Сомо5о куус», с которыми мы еще лично не знакомы. Я всегда руководствовался тем, что человек свободен и должен иметь личное мнение. Все эти люди — свободные, они не боятся высказать свою точку зрения. Я благодарен всем свободным людям, а нюрбинцы всегда были свободными людьми.

— Борис Николаевич, 24 декабря пройдут выборы главы Нюрбы. Что вы думаете о кандидатах?

— Под арестом я был ограничен в получении информации. Но, насколько знаю, там четыре кандидата в мэры. Не знаком только с Герасимовым. А Бурнашева, Иванова и Тихонова знаю, ни о ком из них не могу сказать плохого слова. Но по отношению к жизни, ответственности, образованию, опыту, организаторским способностям, думаю, Тихонов среди них самый лучший. Будучи главой района, я работал с Тихоновым, поскольку он обслуживал котельные. Так вот, как он взял котельные, так жалобы прекратились и сменились пожеланиями, чтобы стало еще лучше.

Суд над Борисом Поповым начнется 27 декабря.

comments powered by HyperComments
Источник: Айталина НИКИФОРОВА, Блокнот Якутск. http://bloknot-yakutsk.ru/news/eks-glavu-nyurbinskogo-rayona-osvobodili-iz-pod-ar-917256
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
17.12.2017, 17:05
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
17.12.2017, 17:00
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
16.12.2017, 14:41
Политика
Резонанс
В правительстве отреагировали на скандальный видеоролик с запуска ДВ-поезда
17.12.2017, 11:30
Желток
Фотофакт
Креативные украшения первой леди на Днях Якутии в Москве
17.12.2017, 17:13
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
ТОП-5 самых непопулярных министров Якутии (по мнению читателей)
16.12.2017, 22:58
Экономика
Фотофакт
На площади Ленина в Якутске продают чир-подледку
20.12.2017, 8:37
Политика
Эксклюзив
Кто-то должен быть императрицей: Измельчали ли кандидаты на пост ректора СВФУ?
20.12.2017, 16:09
Политика
Эксклюзив
Борисов на Путина не в обиде
19.12.2017, 17:10
Культура & Образование
В Москве утвердили возможного преемника на пост ректора СВФУ
18.12.2017, 19:29
Экономика
Эксклюзив
Оригинальные подарки на Новый год!
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Культура & Образование
21.12.2017

Михаил Гуляев не претендует на должность ректора СВФУ

Интервью
Красота & Здоровье
21.12.2017

Борис Андреев: Искусственный разум возьмем в диагносты и ассистенты

Экономика
21.12.2017

В Якутии запустили одну из крупнейших цифровых телесетей страны

Фотофакт
Столица
21.12.2017

Мамонт с мамонтенком украсит центр столицы

Резонанс
Происшествия
21.12.2017

Злая мачеха со своими родными дочерьми избивала якутскую Золушку? Это клевета!

Позитив
Столица
21.12.2017

Жители Якутска поддержали инициативу Виктора Федорова

Экономика
21.12.2017

«ЯТЭК» поделилась успешным опытом

Культура & Образование
21.12.2017

Саха театр приглашает провести Новый год в компании веселой семейки