Экс-главу Нюрбинского района освободили из-под ареста

Сегодня, 21 декабря, в Якутском городском суде прошло подготовительное заседание по уголовному делу экс-главы Нюрбинского района.

Заседание прошло в закрытом режиме. По его окончании Борис Попов вышел из суда уже не арестантом, а человеком под подпиской о невыезде. Борис Попов находился в прекрасном расположении духа. Он сказал «Блокноту Якутска» следующее:

— Я очень благодарен своим землякам, нюрбинцам, поддержавшим меня в мое трудное время. В самые морозы они выходили на пикеты и митинг в мою защиту. И потом через адвоката передавали мне слова поддержки и в следственный изолятор, и когда я находился под домашним арестом. Но появились и новые друзья, в частности активисты общественной организации «Сомо5о куус», с которыми мы еще лично не знакомы. Я всегда руководствовался тем, что человек свободен и должен иметь личное мнение. Все эти люди — свободные, они не боятся высказать свою точку зрения. Я благодарен всем свободным людям, а нюрбинцы всегда были свободными людьми.

— Борис Николаевич, 24 декабря пройдут выборы главы Нюрбы. Что вы думаете о кандидатах?

— Под арестом я был ограничен в получении информации. Но, насколько знаю, там четыре кандидата в мэры. Не знаком только с Герасимовым. А Бурнашева, Иванова и Тихонова знаю, ни о ком из них не могу сказать плохого слова. Но по отношению к жизни, ответственности, образованию, опыту, организаторским способностям, думаю, Тихонов среди них самый лучший. Будучи главой района, я работал с Тихоновым, поскольку он обслуживал котельные. Так вот, как он взял котельные, так жалобы прекратились и сменились пожеланиями, чтобы стало еще лучше.

Суд над Борисом Поповым начнется 27 декабря.