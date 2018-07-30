Экс-глава Якутии на детской площадке

В соцсетях появилось фото, на котором экс –глава республики Егор Борисов запечатлен на детской игровой площадке. Как предположили пользователи, это площадка Водяновой. Вероятно, Егор Афанасьевич отдыхал там с внуками.
«Прекрасное время. Можно спокойно посидеть и на внуков полюбоваться», «Чукурук!», «Его всегда можно было видеть в общественных местах. Да и на пенсию не ушёл. Просто поменял место работы», — написали фолловеры.
Если раньше Егор Борисов активно писал о своей жизни на страничке в Инстаграм, то сейчас она пустует. Последний раз экс-глава заходил туда 14 июля.
Источник: http://sakhapress.ru/archives/238159
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