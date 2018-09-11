Экс-директор якутской фермы пойдет под суд за мошенничество

Прокуратура Нюрбинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора АО «Кюндядинская», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу установлено, что в ноябре 2016 года между АО «Кюндядинская» и АО «Конный завод им. Степана Васильева» заключен договор, согласно которому АО «Кюндядинская» приобретает у АО «Конный завод им. Степана Васильева» 20 голов молодняка лошадей общей стоимостью 900 000 рублей.

Впоследствии АО «Конный завод им. Степана Васильева» по просьбе бывшего директора АО «Кюндядинская» осуществлен возврат ранее полученных по договору средств. Фактически сторонами условия договора не исполнены.

В декабре 2016 года бывшим директором АО «Кюндядинская» в Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) представлены заведомо недостоверные сведения о понесенных обществом затратах по приобретению молодняка лошадей на сумму 900 000 рублей, на основании которых из государственного бюджета АО «Кюндядинская» предоставлена субсидия в размере 352 000 рублей.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Данное преступление относится к категории тяжких преступлений и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Меру наказания определит суд в пределах предусмотренной уголовным законом санкции.