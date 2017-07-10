Экономия семейного бюджета

Ежегодный рост цен на товары и услуги заставляет граждан задуматься об экономии. Сегодня холдинг «Сахамедиа» подготовил сюжет, в котором рассказывается, как меньше платить за жилищно-коммунальные услуги.

«Если ежемесячно семья тратит на ЖКУ более 15% от своего совокупного дохода, то она имеет право на получение субсидии», — советуют специалисты регионального Агентства субсидий.

Для каждой семьи размер выплаты рассчитывается индивидуально. Например, для семьи из 4 человек она может составить до 6 тысяч рублей. Подробности — в видео: