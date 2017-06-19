В целях формирования основ экологической культуры подрастающего поколения в процессе художественной, творческой деятельности, основанной на развитии этического и охранного типа отношения к окружающей среде; формирования природоохранной активности, экологической культуры, ответственного отношения к окружающей среде у молодежи НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)», Министерство охраны природы РС(Я) объявляют республиканский конкурс экологических проектов «Экологическое просвещение – наша общая цель!».

Конкурс проводится среди некоммерческих организаций Республики Саха (Якутия) по двум номинациям:

— «Экологическое воспитание в художественной деятельности» — приз 250 тысяч рублей на реализацию проектов;

— «Экологическое просвещение среди молодежи» — приз 250 тысяч рублей на реализацию проектов.

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств подпрограммы «Развитие» Целевой программы Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» «Во имя будущего» на 2016-2020 годы.

Конкурс проводится с 19 июня по 07 июля 2017 года:

с «19» июня по «30» июня – прием документов на участие в Конкурсе;

с «03» июля по «07» июля – проведение конкурсного отбора, определение победителей Конкурса, подведение итогов Конкурса.

Объявление о Конкурсе и Положение размещаются на сайтах НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» www.fondyakutia.ru и Министерства охраны природы РС(Я) по ссылке: https://minpriroda.sakha.gov.ru/ekoprosveschenie