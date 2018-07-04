Экологический туризм – это действенный метод формирования любви к природе

Лето – пора отдыха и туризма. При этом не обязательно выезжать за границу, неплохо можно отдохнуть и у себя на родине. В последние годы внутренний экологический туризм вызывает большой интерес у путешественников. Страна у нас большая, неизведанных уголков и мест очень много. О том, как обстоят дела с этим видом отдыха, и каковы перспективы его развития в Якутии рассказывает и. о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

— Сахамин Миланович, сегодня мы много говорим о развитии внутреннего экологического туризма. Что для Вас означает экологический туризм?

— Для меня экологический туризм – это не вторжение в природу толпы разрушителей и не строительство пятизвездочных отелей. Важный принцип экологического туризма – это созерцание природы изнутри, но без воздействия на нее. Экологический туризм – это, прежде всего, действенный метод, способный прививать людям любовь к природе, желание приобщиться к ее тайнам, стремление сохранить ее красоту. Это, кроме того, при правильной организации – возможность соблюсти баланс интересов природоохранных, экономических и социальных.

Туристическая деятельность придает возможность постоянно улучшать инфраструктуру, и тем самым обеспечивая доступность природных памятников и необычайно красивых мест, наглядно пропагандируя сохранение дикой природы и здорового образа жизни.

Важным фактором развития индустрии туризма во всем мире является уровень государственной поддержки этой отрасли национальной экономики.

На каких особо охраняемых природных территориях Якутии необходимо развивать экотуризм и что это дает ООПТ?

— Основной категорией ООПТ республики способствующей развитию экологического туризма являются Природные парки, всего насчитывается шесть природных парков, в том числе «Ленские Столбы» в Хангаласском улусе, «Момский» в Момском улусе, «Усть-Вилюйский» в Кобяйском улусе, «Живые алмазы Якутии» в Мирнинском улусе, «Колыма» в Среднеколымском улусе, «Синяя» в Горном улусе.

Согласно статистике, динамика развития экологического туризма в республике остается положительной.

— Природный парк «Ленские столбы» в последние годы стал очень популярен не только среди иностранных туристов, но и самих якутян. Как это сказывается на финансировании парка и его экологии?

— Да, действительно, ощутимо возрос интерес к туристским объектам Природного парка “Ленские Столбы” не только местного и российского общества, но и мирового сообщества. В то же время, включение в список ЮНЕСКО налагает и дополнительные обязательства по обеспечению сохранности территории и деятельности экопросветительского характера.

В данное время экологический туризм на территории Природного парка осуществляется на специально отведенных территориях по строго утвержденным маршрутам. Они разработаны с учетом рекреационной нагрузки. В настоящее время территорию Природного парка посещают более 14 тыс. человек в год при расчетной емкости 35 тыс. человек в год.

В дальнейшем, при полной реализации имеющегося потенциала, обустройства соответствующей инфраструктуры рекреационная емкость Природного парка “Ленские Столбы” может вырасти вдвое, то есть до 70 000 человек в год, что составляет от 14 до 24,5 млн. рублей внебюджетных средств.

— В эти жаркие дни основной поток отдыхающих стремится попасть в излюбленные места отдыха таких как Булуус, Күрүлүүр, Еланка. Как там сейчас обстоят дела с экологической составляющей, часто от посетителей можно было услышать жалобы на обилие мусора и столпотворение.

С популяризацией экологического туризма возрастает и антропогенная нагрузка на данные территории. Для охраны природы реально значимы не масштабы туризма или мотивация путешествующих, а воздействие, которое оказывает их путешествие. А это, в первую очередь, определяется тем, как организовано путешествие. Десять посетителей могут нанести больше вреда, чем сто, если их маршрут ненадлежащим образом спланирован и организован. На территориях вышеуказанных природных объектов в настоящее время экологический туризм организовывают местные туристические компании, которые в свою очередь обеспечивают облагораживание данных территорий, в том числе уборку мусора. Туристы, которые приезжают на несколько дней, платят взносы за посещение специально оборудованных экотроп, не наносят существенного вреда и обеспечивают доходы для облагораживания и уборки территорий, а также самозанятость местных жителей.

В последние годы часто еще говорят о развитии туризма в Арктических районах. Какая работа проводится по этому направлению?

Особое место в системе ООПТ республики принадлежит Арктическим особо охраняемым природным территориям Республики Саха (Якутия). В последние годы, с целью образования единой арктической сети особо охраняемых природных территорий по арктическому побережью республики в 2013 году были образованы 3 ресурсных резервата местного значения.

Проводятся работы по повышению статуса ряда особо охраняемых природных территорий. Так, значительная часть архипелага «Новосибирские острова» вошла в состав вновь созданного государственного природного заказника федерального значения «Новосибирские острова». Государственный природный заказник республиканского значения «Медвежьи острова» вошел в План реализации Концепции развития особо охраняемых природных территорий Российской Федерации до 2020 года, будет преобразован в государственный природный заповедник. Государственный природный заказник «Кыталык» в Аллаиховском районе в перспективе может быть преобразован в Национальный парк.

Конечно же, все эти проекты могут быть интересны для туриста. Но, как вы знаете, отдаленность этих территорий не позволяет развивать массовый туризм и имеет скорее стихийный характер.

— Каковы перспективы развития экотуризма в Якутии, действительно ли можно надеяться на то, что такой вид туризма может стать основным и какие доходы он может приносить в бюджет республики?

— Для устойчивого развития экотуризма необходимо эффективное взаимодействие местных сообществ, туроператоров, государственных органов, неправительственных организаций, сотрудников национальных парков и туристов. Государство здесь выступает в качестве посредника между различными заинтересованными сторонами и наблюдает за процессом развития сферы в целом. Особенно важную роль государство играет в создании благоприятной законодательной базы для туроператоров, одновременно требующей соблюдения стандартов сохранения природного разнообразия. Важно понимать две составляющие для создания условий для развития экотуризма – это политическая воля и местное население, которое составляет основное звено для создания инфраструктуры, условий для пребывания туристов.

В нашей республике экотуризм уже зарекомендовал себя как один из наиболее перспективных видов туристских направлений. И при правильном планировании и управлении в ближайшее время, он может стать не только источником дохода для местных сообществ и частных туроператоров, но и эффективным инструментом для охраны природных и культурных ценностей республики: один из принципов экотуризма – минимизация негативного влияния на окружающую среду.