Экологическая постановка Театра теней 

Центр экологического просвещения «Эйгэ» приступили к реализации социального природоохранного проекта «Сохраним лес на вечной мерзлоте!», направленного на профилактику лесных пожаров.

В рамках проекта создан театр теней со студентами театрального кружка Северо-Восточного Федерального Университета им. М.К. Аммосова с постановкой «Легенда о Земле», она повествует о пользе и опасности использования огня, особенно угрозе лесных пожаров.

После показа населению рассказывают о лесных пожарах в Якутии, о правилась поведения в лесу, о правилах разведения костров и показываются видеоролики на противопожарную тему.

Первый показ постановки состоялся 5 июня на Республиканском семинаре школьных лесничеств в с. МаттаМегино-Кангаласского района. На очереди – представления в Амгинском, Хангаласском,Намском, Усть-Алданском улусах в г. Якутске и его пригородах, где проблема лесных пожаров также весьма актуальна.

Проект осуществляется совместно с Департаментом по лесным отношениям РС (Я) при содействии Министерства по развитию гражданского общества РС (Я).