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ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
1 сентября 2018, 11:44
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Экологическая катастрофа Вилюя через призму религии Аар Айыы

Огромной тяжестью легла на людей экологическая катастрофа загрязнения рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй промышленными техническими отходами алмазодобывающей компании АЛРОСА. Любимая, родная, сказочная река Вилюй, берега которой усыпаны самоцветами, наклонись только и найдешь сердолик или яшму, а может и пироп. Что с тобой сделали???

Исконными занятиями местных жителей были охота и рыбалка. Какое большое счастье встречать долгожданный весенний восход солнца у реки. Не существует ничего более прекрасного!!! Это священные мгновения, когда человек всей душой воспринимает таинство жизни, вдыхает свежий утренний воздух, каждой клеткой своего существа воспринимает тишину, а затем появляются первые лучи солнца, пение птиц и радостное пробуждение всего окружающего мира. Это слияние с природой и есть настоящая богатая жизнь.
По древней религии народа саха — ААР АЙЫЫ ИТЭ5ЭЛЭ человек часть Природы, часть Вселенной. Все мысли и действия человека Природа воспринимает и запоминает. На любовь отвечает любовью, на жадную агрессию агрессией. Можно обмануть человека, но не Матушку Природу. Простая народная истина: «Что посеешь, то и пожнешь», работает не только в физическом плане, она является и Вселенской истиной. Народный поэт Якутии Иван Гоголев выражает кровное родство человека с каждой каплей росы до звезд в своем сонете:

Айылҕа – мин үҥэр айыым.
Айылҕаны ахсарбатах
Акаары, ньүкэм аньыым,
Арааһа суох быһылаах.

Таммах сииктэн сулуска
Тиийэ бары-хаан уруум!
Өбүгэм маска, тааска
Мээнэҕэ үҥпэтэх дуу?

Биир мэлииппэ сүрэхпэр баар:
“Мэлдьи чэлгий, айылҕа!”
Өстөөҕүм, кыраа, баҕар,
Айылҕам эрэ алҕаа!

Наадата суох өлбөт мэҥэ —
Наада бу күн, бу сир ийэ.

Не только религия ААР АЙЫЫ, но и современная квантовая физика, утверждает о взаимосвязи человека и Вселенной. Каждое действие вызывает ответ расстояние и время не имеют значения. Научно-популярной литературы на эту тему издается на многих языках.
Не только мы жители Якутии обеспокоены экологическим состоянием наших рек и земли. В прошлом году в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий 16 июня состоялась в Сунтаре 1-я международная экологическая конференция целью которой было обращение внимания ученых и духовных коренных народов на необходимости осознания угроз и рисков в сфере сохранения экологической стабильности на планете и следовании этических ценностей природоснабжения. Организаторами этой конференции были:
— Академия наук РС (Я),
— Министерство культуры и духовного развития РС (Я),и
— Министерство охраны природы РС (Я),
— Администрация МР «Сунтарский улус»,
— АНО Этнокультурное объединение «Эллэйада»,
— Совет старейшин и жрецов Майя (Юкотан, Мексика).
На этой конференции были представители Австралии, Мексики, Австрии, Москвы.

ЯКОВЛЕВА Августина Ильинична Президент АНМ РС (Я) им. В. А. Кондакова своё выступление закончила словами: «В религии Аар Айыы самым тяжким грехом, проклятьем на века, считается завоевание и разрушение земли с использованием взрывчатых средств. Хищническое, жадное потребление недр Матери Земли, в погоне за материальными ценностями губит не только Природу, но и Человечество».

Доминик Ву КАНАК, член Совета Департамента Уаверлей (Австралия), лидер партии зеленых начал своё выступление словами: «Мы тоже как приверженцы религии Аар Айыы считаем недопустимым хищническое, жадное отношение к недрам и богатствам земли».

Выступления Корнадо Арсео Хорхе АЛБЕРТО, председателя Совета старейшин Майя и антрополога СОТО Кудвин Эдит также выражали глубокую боль за планету Земля и большую Любовь к родной земле.
Разрушение земли с использованием взрывчатых веществ является угрозой для здоровья местного населения, которая может привести к неизлечимым болезням дыхательных путей. В литературе об алмазодобывающей промышленности пишут: алмазы в основном добываются в Африке, Якутии, Австралии на землях с отсталым населением, как бы говоря, а что население, стоит ли на них обращать внимание? Неужели и дальше мы будем испытывать такое же отношение компании АЛРОСЫ к северной природе и населению.
К той Якутии к которой поэт Л. Н. Новоселов обращается со словами:

Жизнь проживу тебя любя
Одна такая ты на свете
Цвети якутская земля
Благословенная вовеки

Я об одном лишь мир прошу,
За гранью этого порога,
Храните эту красоту,
Храните, люди, ради Бога.

Великий Айыы шаман, профессор КОНДАКОВ Владимир Алексеевич говорил: «Эн саамай үрдүкү тапталыҥ Аан Дойдуҥ, Ийэ Айылҕаҥ буолар. Өскөтүн, эн кинилэри таптаабат, ытыктаабат буоллахына, эн бу күн сиригэр кими да, тугу да таптаабаккын уонна ытыктаабаккын.»

Алгыс В. А. Кондакова:

Үөһээттэн, үрдүктэн
Үрүҥ Аар Тойон
Үрдүк дьаһала кэлэн
Үтүө күүс үрүлүйэн кэллин!
Тыынар салгыммыт минньийдин!
Тыынар тыыннаах тубустун!
Көмүстүү дьиримниир
Күндү ыраас ууларбытыгар
Быдьар быртах, былаҕай сидьиҥ
Былааһык буола кутуллубатын!
Өлбөт мэҥэ уута тумалаах салгыммытыгар
Абааһы сараһын салахайа тунуйбатын!
Аар Тойон айбытын алдьатыы
Аҕыс үйэҕэ кыранар аналлаах,
Чэбдик, чиргэл, чэгиэн Айылҕаны
Адьырҕа кыыллыы сэймэктээһин
Тоҕус Үйэҕэ дьүүллэнэр төлкөлөөх!
Ийэ Айылҕа иэстэбилэ күүстээх!
Аан Дойду атаҕастабылы өр тулуйбат!
Аан Дойду үөскүөҕүттэн,
Сир-халлаан айыллыаҕыттан
Үрүҥ Аар Тойон үрдүк дьүүлүнэн
Үтүмэн ыйаааҕынан олохтообут
Үрдүк Улуу дьаһала, оҥоруута оннук!
Ону туох да уларыппат!
Ханнык да күүс тохтоппот!
Домм! Домм! Домм!

Источник: Анна ЯКОВЛЕВА.
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