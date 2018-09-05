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5 сентября 2018, 14:05
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Экологическая катастрофа в Якутии: хронология событий

На месторождении «Иреляхская россыпь» Мирнинского ГОКа АК АЛРОСА произошел прорыв четырех дамб дражных котлованов, который послужил причиной масштабного загрязнения водных объектов Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй. Телеканал «Якутия 24» публикует хронологию событий загрязнения рек.

19 августа в 21:06 часов поступило сообщение о прорыве дамб в Мирнинский комитет охраны природы от МКУ «ЕДДС».

20 августа на место разлива направлена рейдовая группа Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я). Инспекторы в ходе обследования акватория реки Ирелях установили факт прорыва дамб дражных котлованов на территории лицензионного участка АК «АЛРОСА» (ПАО). По факту загрязнения водных объектов возбуждено административное расследование, отобраны пробы сточной и природной воды, произведена фото-, видео- фиксация нарушения.

По результатам лабораторных исследований от 20 августа в воде с прорыва дамбы нормативы предельно допустимых концентраций для воды водных объектов рыбохозяйственного назначения (ПДК р/х) были превышены: взвешенных веществ в 728,6 раза, железа в 38,7 раза, меди в 27,6 раза, в устье реки Ирелях превышение над фоновыми концентрациями составило по содержанию взвешенных веществ в 689,5 раза, железа в 5,4 раза, меди в 2,7 раза, цинка в 6,1 раза.

В тот же день, 20 августа, в Минэкологии было проведено оперативное совещание с участием федеральных надзорных органов, Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности РС (Я), в режиме видеоконференции были вызваны АК «АЛРОСА», представители МР «Мирнинский район». Информация о факте прорыва дамбы направлена в Природоохранную прокуратуру, Управление Росприродназора по РС(Я), Ленское управление Ростехнадзора, Ленское территориальное управление и Росрыболовству. С 20 августа Минэкологии организован ежедневный лабораторный контроль качества водных объектов, рейдовые обследования рек Ирелях, Малая Ботуобия, Вилюй. С 27 августа, лабораторный контроль  проводится в Вилюйской группе районов 2 раза в день.

21 августа госинспекторами Минэкологии РС (Я) установлено загрязнение устьевой части реки Малая Ботуобия в 170 км ниже по течению от места прорыва дамб. Концентрация взвешенных веществ в устьевой части составила 1143 мг/дм3, при том что фоновая концентрация в воде реки Малая Ботуобия выше устья реки Ирелях не превышала 6 мг/дм3, соответственно норматив был превышен в 169 раз, ионами железа концентрацией 12,5 мг/дм3 (норматив 0,1 мг/дм3, превышение в 125 раз), ионами меди 0,0172 мг/дм3 (норматив 0,001 мг/дм3, превышение в 17,2 раза).

Загрязненный поток воды протяженностью более 200 км продвигался вниз по течению реки Вилюй.

21 августа Минэкологии направило в адрес АК «АЛРОСА» письмо-требование о срочном принятии мер по прекращению загрязнения водных объектов, предоставлении информации о принимаемых мерах и об ответственности перед общественностью Вилюйских районов. Оперативная информация также направлена в Ленское управление Ростехнадзора, Росприроднадзора, Ленское управление Росрыболовства.

В этот же день, 21 августа АК «АЛРОСА» (ПАО) направляет письмо в министерство, в котором компания укажет на причины происшествия:

«В связи с превышением суммарной месячной нормы в 1,6 раза осадков произошел массовый приток воды по всей реке Ирелях и ее притокам, сброс избыточной природной воды из Иреляхского водохранилища и прорыва дамбы на ручье Таборный 19 августа в 14:15 м. на русловых перемычках 7, 6, 2 и 1 реки Ирелях пошел неконтролируемый перелив, что привело к их размыву».

Дамбы компании не устояли перед натиском ливня и небольшой речки (шириной максимум в 20 метров). При этом не упоминается техническое состояние дамб дражных котлованов, которые АК АЛРОСА не признает гидротехническими сооружениями, но при этом согласно статье 3 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений, дамбы дражных котлованов попадают под термин гидротехнических сооружений.

Контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации ликвидации опасных производственных объектов, а именно гидротехнических сооружений осуществляет Ленское управление Ростехнадзора. Это утверждено Постановлением Правительства РФ «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Позже АК «АЛРОСА» представит данные гидрометеорологического центра, согласно которым 17 августа за сутки выпало 160% месячной нормы осадков – 82 мм, что стало причиной прорыва дамб. 19 августа прорвало дамбы, 22 августа АК «АЛРОСА» утверждает план «Организационно-технических мероприятий по восстановлению дамб месторождения».

23 августа Минэкологии направляет письма главам Вилюйской группы районов о загрязнении реки Вилюй.

24 августа в город Мирный вылетает рабочая группа под руководством и.о. министра Сахамина Афанасьева в целях принятия неотложных мер. В рамках вертолетного осмотра обследована акватория р. Ирелях, хвостохранилища Мирнинского ГОКа 2-3 очереди, накопитель минерализованных вод на ручье Тымтайдах. По завершении облета глава ведомства проводит срочное совещание с участием руководства и специалистов компании, глав Мирнинского и Сунтарского районов  и др. По итогам совещания компании поручено обеспечить население Вилюйских районов чистой питьевой водой, в кратчайшие сроки восстановить дамбы дражных котлованов на реке Ирелях, оснастить населенные пункты, расположенные на реке Вилюй водоочистными установками. Управлению Роспотребнадзора по РС(Я) поручено усилить мониторинг за качеством питьевого водоснабжения в населенных пунктах.

25 августа рабочей группой Минэкологии, при участии специалистов АК «АЛРОСА» проведено обследование водных объектов рек Ирелях, Малой Ботуобия и Вилюй в зоне влияния дражных полигонов. На момент осмотра, в результате восстановления дамбы №7, зафиксировано отсутствие стока загрязненной воды реки Ирелях в реку Малая Ботуобия. АК «АЛРОСА» информирует, что планирует завершить работы по восстановлению дамб 08 сентября т.г., в связи с чем до завершения работ не исключается продолжение загрязнения водных объектов.

27 августа Минэкологии направляет в Мирный оперативную группу государственных инспекторов из Якутска для проведения административных мероприятий.

С 27 августа к надзорным мероприятиям Минэкологии привлекает специалистов ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в целях проведения гидрологических исследований загрязненных участков водных объектов. Гидрологические параметры – ширина, длина, глубина потока загрязненных вод, наряду с гидрохимическими (экспертные заключения по результатам лабораторных исследований) необходимы государственным инспекторам для оценки ущерба, причиненного водным объектам.

Далее, в этот день Минэкологии направляет письмо в Управление Росприроднадзора по РС(Я), ЛТУ Росрыболовства, ЛУ Ростехнадзора, в природоохранную прокуратуру о принятии срочных мер.

Придерживаясь политики «открытости» министерство привлекает в работу общественников, созывая Общественный экологический совет при Минэкологии РС(Я) с участием ответственных ведомств и общественных организаций. Государственные инспекторы Минэкологии проводят контрольно-надзорные мероприятия на территории АК «АЛРОСА» с первых дней обнаружения нарушения. Лаборатории Минэкологии ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ» беспрерывно проводят расширенные исследования поступивших со всех Вилюйских районов проб воды.

27 августа в Вилюйской группе районов объявляют режим «Повышенная готовность».

28 августа создана Правительственная комиссия по обследованию района негативного воздействия на водные объекты Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй. В состав группы входят представители Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Ленского БВУ Росводресурсов, Минэкологии и др. По законодательству, согласно постановлению Правительства РФ от 28.08.2015 г. №903 АК «АЛРОСА» является объектом, подлежащим федеральному государственному экологическому надзору. На территории Якутии данные полномочия осуществляет Управление Росприроднадзора по РС(Я).

29 августа официальная информация о загрязнении водных объектов на сайте Управления Росприроднадзора по РС(Я) появляется. Также Росприроднадзор начинает внеплановую выездную проверку в отношении АК «АЛРОСА».

29 августа в Мирный направляют специалиста Якутского филиала ФГБНУ Госрыбцентра в целях проведения работ по определению ущерба водным биоресурсам и среде их обитания в Мирнинском, Вилюйской группе районов Вечером того же дня, в ходе очередного осмотра дражных котлованов месторождения «Иреляхская россыпь», государственными инспекторами Минэкологии фиксируется поступление загрязненных вод в реки Ирелях и Малая Ботуобия. Установлено, что повторное поступление вод произошло в результате вскрытия руслоотводного канала после ремонтно-восстановительных работ. Инспекторами составляется акт, обтираются пробы воды, производится фото-видеосъемка.

С 29 по 30 августа Сахамин Афанасьев в составе правительственной группы под руководством руководителя региона Айсена Николаева вылетают в Мирном для обследования объектов АК «АЛРОСА» и личного контроля проведения мероприятий по восстановлению дамб и проведению рабочего совещания в селе Сунтар.

С 29 августа по 1 сентября в Вилюйской группе районов работает Межведомственная рабочая группа под руководством и.о. первого заместителя министра Семена Яковлева. Встречи с населением проводятся в селе Сунтар, селе Вилюйчан, селе Наахара, селе Крестях, селе Тюбяй-Жархан Сунтарского района, городе Нюрба Нюрбинского района, селе Верхневилюйск Верхневилюйского района, городе Вилюйск Вилюйского района. По результатам встреч группы с населением все постановочные вопросы и предложения включены в протоколы для рассмотрения и принятия решения о включении в Перечень поручений Правительства РС(Я).

Уже сегодня специалисты Минэкологии начали отбор проб донных отложений и воды на реке Лена в Кобяйском и Жиганском районах, также по настоящее время государственными инспекторами Минэкологии РС (Я) проводится с 20 августа административное расследование по факту загрязнения трех водных объектов на территории республики и согласно требованию Якутской природоохранной прокуратуры Минэкологии РС(Я) проводится внеплановая проверка в отношении АК «АЛРОСА» (ПАО).

Поступление загрязненной воды в Кобяйский район с ожидается в ближайшие дни.

 

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/xronologiya-sobyitij-zagryazneniya-reki-vilyuj-v-yakutii
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