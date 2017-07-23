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Экология
23 июля 2017, 20:05
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Экологическая катастрофа в Усть-Нере

В российский Год экологии в Оймяконском районе – настоящая экологическая катастрофа. Водная.
Больше недели население поселка Усть-Неры не имеет возможности не только готовить, кипятить чай, но даже есть боязнь вымыть этой грязной водой полы квартиры. Принять душ или сходить в баню – мечта каждого жителя райцентра. Люди, в целях сбережения своего здоровья, вынуждены использовать блага цивилизации – влажные салфетки, антисептический препарат «Мирамистин», антибактериальное мыло и т.д.
Самое страшное, когда в семье имеются маленькие дети, не встающие с кровати пожилые, а также больные люди. Как им употреблять в пищу эту черную жижу?!
Старожилы Усть-Неры не помнят, чтобы из крана текла вода как из лужи, через которую проехала автомашина. Никакие фильтры не спасают, да их необходимо менять чуть ли каждый день. При наших зарплатах и пенсиях это проблематично. Люди помоложе и те, у кого имеется транспорт, ездят набирать воду из близлежащих ручьев.
Местная власть могла бы осуществить специальный подвоз воды из ручья или создать пункты по обеспечению населения бутилированной водой. Но опять же, при наших ценах платить тысячу рублей за одно из благ – чистую воду – весьма накладно.
А какой водой пользуются местные пекари при выпечке хлеба? Кто их проверял? Профильные службы, надзорные органы: прокуратура, Роспотребнадзор, экологи хранят гробовое молчание… Кто по долгу службы обязан пресечь эти безобразия? Ведь это не требует больших затрат. Требуется только заставить делать свою работу, наказать должностных лиц.
Я предлагаю выявить всех тех, кто должен ответить за эти безобразия и обязать местные власти, ответственные структуры заняться обеспечением устьнерцев чистой водой.
В поселке говорят, что каптажная галерея Усть-Неры, построенная в 1956 году, пришла в совершенную негодность. В таком случае, почему руководство Якутии не помогает финансами для проведения реконструкции данного жизненноважного сооружения?
Я ни один отчет органов исполнительной власти региона не пропускаю. Каждый год, вот уже более десяти лет, на отчетах правительства республики поднимается эта актуальнейшая проблема. А воз и ныне там.
Впору объявить режим ЧС из-за грязной воды в городском водопроводе.
Местные чиновники наболевший вопрос, похоже, решать не собираются или же самостоятельно сделать не в силах. Поскольку никаких условий для нормальной жизни у жителей райцентра Оймяконья нет, от имени населения п. Усть-Неры приглашаю Ил Дархана Е.А. Борисова, председателя правительства республики Е.А. Чекина и новоиспеченного гендиректора АО «Теплоэнергосервис» А.С. Слоика в Усть-Неру для того, чтобы они своими глазами увидели, какую грязную воду вынуждены пить жители Усть-Неры. Может, после визита этих руководителей дело сдвинется с мертвой точки?
Если не будут приняты экстренные меры, нам придется просить помощи у Президента России В.В. Путина.
Через несколько дней, в начале августа, наш северный поселок Усть-Нера отметит 80-летний юбилей со дня своего основания. Конечно, не такой «подарок» ожидали в день рождения своей малой родины устьнерцы…

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Источник: Татьяна ИВАНОВА, п. Усть-Нера, Оймяконский район
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