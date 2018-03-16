Экологическая доктрина – путь к сохранению и приумножению окружающей среды

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков 16 марта в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса примет участие в работе научно-практической конференции, посвященной реализации Экологической доктрины Республики Саха (Якутия).

Мероприятие пройдет при участии постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии по инициативе улусного (районного) Совета депутатов Усть-Алданского улуса и администрации района, а также Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Участие также принимают представители Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия), муниципальных и образовательных учреждений Усть-Алданского улуса и другие.

Основные доклады представят заместитель министра охраны природы Республики Саха (Якутия) Яков Заровняев «Цели и задачи реализации Экологической доктрины Республики Саха (Якутия)» и заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) Сергей Сивцев «О новых правилах и подзаконных актах в области охраны окружающей среды».

Целью конференции станет выработка предложений по эффективной реализации Экологической доктрины Республики Саха (Якутия), одобренной постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 20 декабря 2016 года, определение ключевых мероприятий для улучшения общих экологических показателей окружающей среды и развитие экологической ответственности всех слоев общества.

По итогам мероприятия будет принята резолюция, которая поможет в дальнейшей реализации Экологической доктрины Республики Саха (Якутия), сохранении благоприятной окружающей природной среды и обеспечению экологической безопасности на территории Усть-Алданского улуса.