Экологическая акция «Посади дерево!»

С 20 мая в рамках направления «Цветущий Якутск» Года новаторства, стартовала экологическая акция «Фамильное дерево». Так, в рамках данной акции, с 20 по 25 мая на территории Автодорожного округа состоялась посадка саженцев деревьев.

Активное участие в посадке приняли образовательные учреждения, находящиеся на подведомственной территории Автодорожного округа, а также жители многоквартирных домов мкрн. Птицефабрика, д. 7, ул. Воинская, д. 9/12 и ул. Автодорожная, 40-40/2. По итогам мероприятия высажено – 519 саженцев.

Отрадно, что активные неравнодушные граждане присоединяются и поддерживают такие важные экологические и социально-значимые проекты, ведь, на самом деле, в силах каждого горожанина сделать наш любимый город еще более красивым, чистым и уютным!

Управление Автодорожного округа призывает всех, кто еще не принял участие в акции, внести свою лепту в озеленении родного Якутска.