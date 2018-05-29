АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
12
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.27
 72.83
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.05.2018, 11:05
Происшествия
Лже-сотрудник банка проконсультировал пенсионера и похитил у него более 62000 рублей
29.05.2018, 10:55
Происшествия
В усть-алданских лесах действует режим ЧС
29.05.2018, 10:45
Происшествия
Пьяная компания набросилась на полицейских
29.05.2018, 10:35
Красота & Здоровье
Пострадавшие от паводка благодарят медиков
29.05.2018, 10:25
Экология
Экологическая акция «Посади дерево!»
29.05.2018, 10:15
Происшествия
В Якутии остаются подтопленными Среднеколымск, Зырянка и Верхнеколымск
29.05.2018, 10:05
Происшествия
Энергетики всю ночь устраняли последствия непогоды
29.05.2018, 10:00
Финансы
РСХБ поддержит создание крупного молочного кластера в Воронежской области
29.05.2018, 9:55
Происшествия
Эксклюзив
Состояние девушки, на которую упал светофорный столб, стабильно
29.05.2018, 9:54
Политика
Эксклюзив
Якутия должна вернуться в лоно Большой России
29.05.2018, 9:50
Общество
Паводковая обстановка на 9:00. За сутки ледоход прошел более 200 км
29.05.2018, 9:40
Республика
Для алданских школьников прозвучали «последние звонки»
29.05.2018, 9:30
Происшествия
Трое мужчин едва избежали смерти после отравления домашними консервами
29.05.2018, 9:20
Политика
Официальное представление нового врио главы Якутии ожидается 31 мая
29.05.2018, 9:10
Происшествия
За день в Якутии произошло шесть пожаров
29.05.2018, 9:00
Политика
Айсен Николаев: «Решение Президента РФ Владимира Путина – это огромное доверие и ответственность»
29.05.2018, 7:54
Политика
Фотофакт
Врио главы Якутии Айсен Николаев провел первые встречи
29.05.2018, 7:23
Политика
Фотофакт
Егор Борисов на прощальной встрече с командой
29.05.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 29 мая 2018
29.05.2018, 3:20
Республика
Энергетики устраняют последствия непогоды
29.05.2018, 3:17
Желток
Резонанс
Антонида Корякина: Разрушенная ураса не президентская, а министерская!
29.05.2018, 3:01
Желток
Эксклюзив
На встрече с Путиным Айсен Николаев был с оберегом
29.05.2018, 2:37
Желток
Резонанс
Как известные якутяне прокомментировали отставку главы и назначение врио главы
29.05.2018, 0:29
Столица
Мэрия: Последствия урагана будут устранены в кратчайшие сроки
28.05.2018, 23:04
Политика
Стал известен врио мэра Якутска
28.05.2018, 22:07
Общество
Фотофакт
Айсен Николаев в коридорах власти Кремля
28.05.2018, 22:04
Республика
Энергетики восстанавливают электроснабжение Центральной Якутии
28.05.2018, 22:02
Политика
Резонанс
Биография врио главы Якутии Айсена Николаева
28.05.2018, 21:58
Политика
Резонанс
Врио главы Якутии Николаев: Сделаю все возможное, чтобы это доверие оправдать
28.05.2018, 20:31
Политика
Эксклюзив
Экстра
Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева
28.05.2018, 20:30
Политика
Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова
28.05.2018, 20:07
Политика
На место губернаторов приходят мэры?
28.05.2018, 19:18
Общество
Фотофакт
Знамение: когда Егор Борисов объявил об отставке разрушилась президентская ураса?
28.05.2018, 19:04
Политика
Экстра
Стал известен врио главы Якутии до выборов: его биография и трудовая деятельность
28.05.2018, 19:00
Красота & Здоровье
Внимание, конкурс «Нет лучше друга, чем здоровье»!
28.05.2018, 18:40
Спорт
Молодые медики испытали себя на меткость и «мягкотелость»
28.05.2018, 18:38
Происшествия
Видео
Фотофакт
Егор Борисов назвал мистикой, что его отставка совпала с ураганом
28.05.2018, 18:30
Культура & Образование
Анонс
1 июня в столице состоится концерт танцевальной группы «Discodolls»
28.05.2018, 18:20
Общество
Студенты ЯГСХА провели субботник в Табаге
28.05.2018, 18:14
Политика
Видео
Экстра
Глава Якутии Егор Борисов ушел в отставку — знаки и знамения
28.05.2018, 18:10
Экономика
Пострадавшим от паводка и других ЧС проавансируют детские пособия
28.05.2018, 18:00
Общество
Анонс
В Якутске пройдет фестиваль «Собери свое лето»
28.05.2018, 17:50
Спорт
Позитив
В Намцах побит всероссийский рекорд по прыжкам «Куобах»!
28.05.2018, 17:41
Происшествия
Департамент по лесным отношениям: Причина всех майских пожаров – человеческий фактор
28.05.2018, 17:40
Общество
Якутяне на балу национальностей в Санкт-Петербурге
28.05.2018, 17:30
Экономика
Бюджет Якутии: Более 130 млрд рублей направлены на повышение качества жизни населения
28.05.2018, 17:27
Столица
Резонанс
У Дома правительства появилась парковка для служебного транспорта
28.05.2018, 17:20
Спорт
Кто сразится за звание чемпиона Игр Дыгына — 2018?
28.05.2018, 17:16
Происшествия
Бровастая Энжи доставлена в полицию
28.05.2018, 17:16
Экономика
Объявление
29 мая предстоят временные ограничения электроснабжения
28.05.2018, 17:10
Финансы
Россельхозбанк увеличит объем инвестиций в АПК Калининградской области
28.05.2018, 17:02
Происшествия
Ликвидирован пожар на обогатительной фабрике АЛРОСА
28.05.2018, 17:00
Экономика
В Якутии установлен прожиточный минимум
28.05.2018, 16:57
Происшествия
Уехали на буранах, спасались на моторках
28.05.2018, 16:50
Экономика
Правительство Якутии отчитается в парламенте по исполнению бюджета — 2017
28.05.2018, 16:40
Столица
В Якутске отметили День добрососедства
28.05.2018, 16:30
Происшествия
В Якутии многодетная мать оставила младенца одного и ушла пьянствовать
28.05.2018, 16:29
Столица
Анонс
Диктуй свои законы – в Якутске объявлен II Конкурс правовых инициатив
28.05.2018, 16:20
Экология
Минприроды Якутии приглашает якутян на мероприятия ко Дню эколога
28.05.2018, 16:10
Республика
Фотофакт
Зеленые береты Мегино — Кангаласского улуса отмечают День пограничника
28.05.2018, 16:00
Столица
Объявление
29 и 30 мая перекроют улицы в районе Якутской ТЭЦ
28.05.2018, 16:00
Опрос
Опрос общественного мнения: какой вы хотите детский центр в Якутске?
28.05.2018, 15:50
Культура & Образование
Анонс
Вечер памяти якутского поэта Баал Хабырыыса
28.05.2018, 15:40
Экономика
ЯТЭК завершает подготовку к летнему сезону в Кысыл-Сыре
28.05.2018, 15:34
Происшествия
Из Березовки ушла вода
28.05.2018, 15:30
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии
28.05.2018, 15:20
Столица
Предприниматели Якутска отметили профессиональный праздник
28.05.2018, 15:10
Происшествия
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
28.05.2018, 15:00
Происшествия
Внимание, розыск!
28.05.2018, 14:50
Красота & Здоровье
Коробка храбрости: Пусть сердца будут открыты для добрых дел
28.05.2018, 14:40
Происшествия
В Якутске задержан бутлегер
28.05.2018, 14:30
Красота & Здоровье
Интервью
Анестезиолог Василий Якушев: на границе между жизнью и смертью
Архив новостей
Экология
29 мая 2018, 10:25
90

Экологическая акция «Посади дерево!»

С 20 мая в рамках направления «Цветущий Якутск» Года новаторства, стартовала экологическая акция «Фамильное дерево». Так, в рамках данной акции, с 20 по 25 мая на территории Автодорожного округа состоялась посадка саженцев деревьев.

Активное участие в посадке приняли образовательные учреждения, находящиеся на подведомственной территории Автодорожного округа, а также жители многоквартирных домов мкрн. Птицефабрика, д. 7, ул. Воинская, д. 9/12 и ул. Автодорожная, 40-40/2. По итогам мероприятия высажено – 519 саженцев.

Отрадно, что активные неравнодушные граждане присоединяются и поддерживают такие важные экологические и социально-значимые проекты, ведь, на самом деле, в силах каждого горожанина сделать наш любимый город еще более красивым, чистым и уютным!

Управление Автодорожного округа призывает всех, кто еще не принял участие в акции, внести свою лепту в озеленении родного Якутска.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Управление Автодорожного округа
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
26.05.2018, 21:41
Столица
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
27.05.2018, 8:08
Общество
Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
26.05.2018, 9:14
Республика
«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
26.05.2018, 19:21
Общество
Резонанс
В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 19:01
Происшествия
Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска
26.05.2018, 0:22
Столица
Александр Подголов посадил фамильное дерево
27.05.2018, 7:54
Культура & Образование
Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге
24.05.2018, 8:33
Происшествия
Эксклюзив
Без эмоций о медиаскандале с Александром Борисовым
28.05.2018, 20:30
Политика
Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова
26.05.2018, 9:06
Происшествия
В центре Якутска загорелся жилой дом
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Политика
29.05.2018

Врио главы Якутии Айсен Николаев провел первые встречи

Резонанс
Желток
29.05.2018

Антонида Корякина: Разрушенная ураса не президентская, а министерская!

Эксклюзив
Желток
29.05.2018

На встрече с Путиным Айсен Николаев был с оберегом

Столица
29.05.2018

Мэрия: Последствия урагана будут устранены в кратчайшие сроки

Резонанс
Политика
28.05.2018

Врио главы Якутии Николаев: Сделаю все возможное, чтобы это доверие оправдать

Эксклюзив Экстра
Политика
28.05.2018

Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева

Фотофакт
Общество
28.05.2018

Знамение: когда Егор Борисов объявил об отставке разрушилась президентская ураса?

Экстра
Политика
28.05.2018

Стал известен врио главы Якутии до выборов: его биография и трудовая деятельность