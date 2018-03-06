Экологи Якутии спасли истощенную бескормицей лошадь

2 марта работниками ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)»: специалистами управления особо охраняемых природных территорий и госинспекторами охраны природы РС(Я) в Мегино-Кангаласском районе было проведено контрольно-рейдовое мероприятие в ресурсном резервате «Тамма» – ООПТ республиканского значения Мегино-Кангаласского района.

Уже в конце рейдовых мероприятий работниками дирекции была обнаружена истощенная бескормицей кобыла, лежащая неподалеку от дороги. Общими усилиями животное удалось поднять на ноги, в течение короткого времени её подгоняли, чтобы она смогла разработать затекшие и обездвиженные от холода суставы. О ситуации с кобылой оповестили местных жителей, занимающихся неподалеку крестьянско-фермерской деятельностью.

Также по результатам рейда выявлен факт самовольного занятия и использования юридическим лицом трёх лесных участков общей площадью 55 соток. Составлены первичные материалы, дело находятся на стадии расследования.

На границе ресурсного резервата «Тамма» были проверены две автомашины КАМАЗ. В автомашинах транспортировался свежеспиленный деловой лес без разрешительных документов на перевозку древесины. Обстоятельства данного дела выясняются.

Также сотрудниками Дирекции был зафиксирован факт строительства железного моста неизвестными лицами на реке Тамма в границах одноименной ООПТ. Составлены необходимые документы для возбуждения административного расследования.

Специалистами и госинспекторами было составлено два протокола об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ на граждан, находившихся в ресурсном резервате без разрешения на посещение. Также выявлен факт неверного заполнения разрешения, данные материалы переданы по подведомственности для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.