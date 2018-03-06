АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-29
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.50
 69.73
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.03.2018, 19:35
Культура & Образование
Дети настоящего — люди будущего
06.03.2018, 19:28
Республика
На форуме в канун 8 марта было актуальным здравосохранение мужчин
06.03.2018, 19:24
Политика
Список участников праймериз пополнился на пять человек
06.03.2018, 18:02
Культура & Образование
В апреле на экраны выйдет первый якутский фильм о зомби-апокалипсисе
06.03.2018, 17:50
Общество
В Якутии начала работу единая телефонная служба консультирования по пенсионным вопросам 
06.03.2018, 17:40
Экономика
Энергосбыт опубликовал антирейтинг управляющих компаний-должников
06.03.2018, 17:30
Экология
Экологи Якутии спасли истощенную бескормицей лошадь
06.03.2018, 17:20
Культура & Образование
Якутская ГСХА будет сотрудничать с Сунтарским улусом
06.03.2018, 17:00
Экономика
7 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
06.03.2018, 16:50
Происшествия
Резонанс
Следком Якутии: Врачу, напавшему на пациентку, выписан штраф. Уголовное дело прекращено
06.03.2018, 16:40
Республика
Егор Борисов: Важно, чтобы федеральные министры бывали не только в столицах субъектов, но и выезжали в глубинку
06.03.2018, 16:30
Происшествия
Безработный житель Якутска вынес из квартиры знакомого телефон, телевизор, компьютер…
06.03.2018, 16:15
Общество
Японские велотуристы познакомились с традиционным укладом жизни якутов
06.03.2018, 16:05
Столица
Евдокия Евсикова приняла участие в прямом эфире радио Республики Крым
06.03.2018, 15:55
Столица
Горожане голосуют за лучшие общественные пространства
06.03.2018, 15:40
Происшествия
Водитель грузовика, совершивший ДТП на Можайского: легковая попала в слепую зону
06.03.2018, 15:30
Экономика
Представители республиканского фонда капитального ремонта приняли участие во всероссийском совещании
06.03.2018, 15:20
Общество
Нюрба встречает Гражданский форум
06.03.2018, 15:10
Общество
В «Сосновом бору» готовят юных инспекторов движения
06.03.2018, 15:00
Путешествия
«Тур Люкс» приглашает отдохнуть в Словении
06.03.2018, 14:50
Экономика
Рыбак из Абыйского района получил благодарность от минвостокразвития
06.03.2018, 14:40
Спорт
Большой куш: Эрчим Баппагай увез из Мирного 100 000 рублей!
06.03.2018, 14:30
Общество
Выбирая духи и цветы, прислушайтесь к советам Роспотребнадзора
06.03.2018, 14:15
Происшествия
Машина реанимации попала в ДТП в центре Якутска
06.03.2018, 13:45
Культура & Образование
Колокольчик встретился с детьми «Солнечного города»
06.03.2018, 13:30
Общество
К успеху не приводят ни ум и ни таланты
06.03.2018, 13:15
Происшествия
Абыйский чиновник обвинен в растрате
06.03.2018, 13:00
Культура & Образование
Под крылом «Серебряного пеликана»: В Якутии прошел конкурс педагогического мастерства
06.03.2018, 12:50
Происшествия
Житель Момского района обматерил гаишника
06.03.2018, 12:40
Республика
Очередная группа хангалассцев направлена на вахту в Олекминский улус
06.03.2018, 12:30
Красота & Здоровье
Республиканский детский реабилитационный центр откроется в середине марта
06.03.2018, 12:20
Происшествия
В Нижнем Бестяхе при ДТП женщина получила множественные переломы
06.03.2018, 12:10
Спорт
В Якутске пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо на призы Ил Дархана
06.03.2018, 12:00
Сахалыы
Александр Данилов: Күн Күбэй хотуттарга, күлүүк-мааны кыргыттарга
06.03.2018, 11:50
Происшествия
Якутянин ударил полицейского и сел в тюрьму
06.03.2018, 11:40
Финансы
С начала года РСХБ увеличил темпы кредитования сезонных работ на 60%
06.03.2018, 11:30
Экономика
«Сахатранснефтегаз»: режим работы службы «Единого окна» в праздничные дни
06.03.2018, 11:22
Происшествия
Резонанс
Мальчик, отравившийся угарным газом в селе Хаптагай, пришел в сознание
06.03.2018, 11:20
Происшествия
На скамье подсудимых — банковский работник
06.03.2018, 11:11
Культура & Образование
В АГИКИ открылась выставка молодого художника Миры Аргуновой «Созерцание»
06.03.2018, 11:00
Экономика
Всем женщинам — подарки от АО НК «Туймаада-нефть»
06.03.2018, 10:50
Экология
В Якутии создана новая особо охраняемая территория
06.03.2018, 10:40
Желток
Якутские девушки произвели фурор на горнолыжном курорте Гудаури
06.03.2018, 10:30
Республика
Спикер парламента Якутии посетил Алданский район
06.03.2018, 10:20
Спорт
14 якутских борцов едут в Улан-Удэ
06.03.2018, 10:10
Происшествия
Бизнесмен из Нерюнгри обманул клиентов на 600 тысяч рублей
06.03.2018, 10:00
Общество
Поддержите благотворительную акцию «Корзинка добра»
06.03.2018, 9:50
Политика
Егор Борисов примет участие в Коллегии Минвостокразвития России
06.03.2018, 9:42
Республика
В Нюрбе открыли новый детский сад
06.03.2018, 9:37
Происшествия
За один день в Якутии изъяли 79 единиц оружия
06.03.2018, 9:35
Культура & Образование
Анонс
Музыкальный Якутск: Браво! Советской эстраде
06.03.2018, 9:28
Столица
Молодежь Якутска разработала инновационные проекты
06.03.2018, 9:15
Происшествия
В Якутии сгорела буровая установка
06.03.2018, 8:00
Культура & Образование
Весенняя песня
06.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 6 марта 2018
06.03.2018, 1:12
Общество
Столбы раздора
06.03.2018, 0:50
Общество
Сегодня день рождения министра, депутата, телезвезды и танцора
06.03.2018, 0:48
Политика
Интервью
Анатолий Кырджагасов идет на выборы в Ил Тумэн
05.03.2018, 23:13
Желток
Black Tape Project по-якутски
05.03.2018, 22:45
Спорт
Позитив
Неожиданная победа «Чысхаана» на кубке России
05.03.2018, 21:16
Столица
Начался прием заявок на гранты главы города Якутска
05.03.2018, 21:14
Столица
Поддержим Якутск во Всероссийском конкурсе социальной рекламы!
05.03.2018, 21:12
Общество
Ради чего собирались общественники на Гражданский форум в Амге?
05.03.2018, 21:10
Республика
В честь прекрасных дам!
05.03.2018, 21:08
Политика
5 марта заявлены три участника праймериз «Единой России»
05.03.2018, 18:10
Столица
В Мархе произойдет историческое событие:
05.03.2018, 18:00
История
Памятный камень воинам-якутянам на Московской горе станет первым в аллее памяти
05.03.2018, 17:55
Общество
6 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
05.03.2018, 17:45
Общество
Как будут работать кассы «Энергосбыт» в праздники
05.03.2018, 17:37
Происшествия
Операция «Нетрезвый водитель»: лишение прав, уголовные дела и штрафы
05.03.2018, 17:20
Общество
«Камелёк» — лучшие подарки для женщин
05.03.2018, 17:10
Республика
Лесные пожарные Нюрбинского улуса отпраздновали новоселье
Архив новостей
Экология
6 марта 2018, 17:30
492

Экологи Якутии спасли истощенную бескормицей лошадь

2 марта работниками ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)»: специалистами управления особо охраняемых природных территорий и госинспекторами охраны природы РС(Я) в Мегино-Кангаласском районе было проведено контрольно-рейдовое мероприятие в ресурсном резервате «Тамма» – ООПТ республиканского значения Мегино-Кангаласского района.

Уже в конце рейдовых мероприятий работниками дирекции была обнаружена истощенная бескормицей кобыла, лежащая неподалеку от дороги. Общими усилиями животное удалось поднять на ноги, в течение короткого времени её подгоняли, чтобы она смогла разработать затекшие и обездвиженные от холода суставы.  О ситуации с кобылой оповестили местных жителей, занимающихся неподалеку крестьянско-фермерской деятельностью.

Также по результатам рейда выявлен факт самовольного занятия и  использования юридическим лицом трёх лесных участков общей площадью 55 соток. Составлены первичные материалы,  дело находятся на стадии расследования.

Проверка юридического лица, занявшего лесной участок

На границе ресурсного резервата «Тамма» были проверены две автомашины КАМАЗ. В автомашинах транспортировался свежеспиленный деловой лес без разрешительных документов на перевозку древесины. Обстоятельства данного дела выясняются.

Проверка автомашин с древесиной

Также сотрудниками Дирекции был зафиксирован факт строительства железного моста неизвестными лицами на реке Тамма в границах одноименной ООПТ. Составлены необходимые документы для возбуждения административного расследования.

Специалистами и госинспекторами было составлено два протокола об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ на граждан, находившихся в ресурсном резервате без разрешения на посещение. Также выявлен факт неверного заполнения разрешения, данные материалы переданы по подведомственности для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

 

Составление протоколов

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.03.2018, 12:50
Республика
Позитив
Якутский бычок идет на рекорд
04.03.2018, 13:13
Красота & Здоровье
Фотофакт
Ряды сексуальных журналисток Якутии пополнились
28.02.2018, 0:36
Республика
Семикнижье духовного достояния сунтарцев
02.03.2018, 13:30
Футуролог
На досуге: как развлекаются знаки зодиака
02.03.2018, 13:42
Общество
Избраны президент и Президиум Академии наук Якутии
04.03.2018, 11:13
Красота & Здоровье
Провокационная фотосессия супермамы
28.02.2018, 23:34
Красота & Здоровье
Резонанс
Опровержение министерства здравоохранения Якутии
28.02.2018, 17:30
Экономика
В Якутске снизится цена на бензин
01.03.2018, 19:17
Общество
Соболезнование
04.03.2018, 11:27
Общество
Видео
Хусейн поет якутские песни
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
06.03.2018

«Сахатранснефтегаз»: режим работы службы «Единого окна» в праздничные дни

Экономика
06.03.2018

Всем женщинам — подарки от АО НК «Туймаада-нефть»

Экология
06.03.2018

В Якутии создана новая особо охраняемая территория

Желток
06.03.2018

Якутские девушки произвели фурор на горнолыжном курорте Гудаури

Спорт
06.03.2018

14 якутских борцов едут в Улан-Удэ

Культура & Образование
06.03.2018

Весенняя песня

Общество
06.03.2018

Столбы раздора

Желток
05.03.2018

Black Tape Project по-якутски