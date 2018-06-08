АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
26
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  61.81
 73.07
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.06.2018, 17:55
Экология
В Якутии ожидается вторая волна паводка на реке Лене
08.06.2018, 17:45
Общество
9 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
08.06.2018, 17:35
Политика
«Актуальное интервью» с председателем гордумы Александром Саввиновым
08.06.2018, 17:24
Культура & Образование
Конкурс национальных блюд «Саламаат» ждет участников
08.06.2018, 17:21
Общество
Николай Дегтярев: Соцработникам нужны гарантии
08.06.2018, 17:11
Общество
В Ленске в тяжелом состоянии госпитализировали молодого человека с укусом гадюки
08.06.2018, 16:51
Желток
Фотофакт
Болельщики министра Сафронова давят на врио главы?
08.06.2018, 16:50
Столица
В Пригородном открыли этно-площадку «Земля Олонхо»
08.06.2018, 16:40
Происшествия
НВК «Саха» задолжал 12 миллионов рублей
08.06.2018, 16:30
Экология
Экологи Якутии: Егор Борисов внес большой вклад в деле охраны природы
08.06.2018, 16:20
Общество
СК «Стерх» готовится к выплатам пострадавшим от стихии
08.06.2018, 16:10
Политика
Бывшего главу Егора Борисова торжественно проводят с поста
08.06.2018, 16:00
Столица
На площади Орджоникидзе открылась выставка-ярмарка национальной одежды
08.06.2018, 15:50
Столица
Какие мероприятия пройдут в Якутске в День России
08.06.2018, 15:40
Общество
В Якутии увеличен страховой запас Территориального фонда ОМС
08.06.2018, 15:30
Культура & Образование
В НХМ открылась выставка памяти художника-костореза  Степана Петрова
08.06.2018, 15:20
Политика
В законы о муниципальной службе и противодействии коррупции внесены ряд изменений  
08.06.2018, 15:10
Столица
Собаководы Якутска: Приглашаем на дог-шоу на нашей обновленной площадке! 
08.06.2018, 14:50
Политика
В Якутии принят закон «Об охране общественной нравственности»
08.06.2018, 14:40
Столица
На Ысыахе Туймаады впервые проведут открытую игру КВН по жанрам якутского фольклора
08.06.2018, 14:30
Политика
В первом чтении принят проект закона о Торгово-промышленной палате
08.06.2018, 14:20
Общество
Народные депутаты рассмотрели законопроект против таксистов-нелегалов
08.06.2018, 14:10
Столица
Бесплатные аттракционы, краски холи и дог-шоу: в Якутске пройдет праздник «Нас много – мир один» 
08.06.2018, 14:00
Культура & Образование
Анонс
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на показы исторических фильмов
08.06.2018, 13:50
Экология
В Алданском районе завершается эвакуация фрагментов ракет-носителей
08.06.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Чем опасны клещи и как от них спастись
08.06.2018, 13:20
Общество
В республике выбрали лучших судприставов
08.06.2018, 13:10
Происшествия
В Якутии бухгалтер казенного учреждения осуждена за мошенничество
08.06.2018, 13:05
Общество
Резонанс
Айсен Николаев встретился с преподавателем, который задал вопрос Владимиру Путину
08.06.2018, 13:00
Общество
Фотофакт
В якутской колонии отметили Ысыах
08.06.2018, 12:50
Столица
Родовые общины примут участие в конкурсе «Хозяйка чума»
08.06.2018, 12:49
Республика
Прогноз развития паводковой обстановки на территории Якутии
08.06.2018, 12:47
Политика
Выступление врио главы Якутии в парламенте республики
08.06.2018, 12:43
Политика
Спикер Ил Тумэна пожелал удачи Айсену Николаеву
08.06.2018, 12:40
Республика
В четырех селах Якутии ввели «сухой» закон
08.06.2018, 12:36
Общество
Тимур Ханды сменил Андрея И
08.06.2018, 12:30
Столица
Об организации торговли во время Ысыаха Туймаады
08.06.2018, 12:20
Происшествия
Шесть лесных пожаров действуют на территории Якутии
08.06.2018, 12:20
Общество
Александр Саввинов поздравляет с Днем социального работника
08.06.2018, 12:15
Политика
В Якутии еще один депутат остался без мандата
08.06.2018, 12:10
Экономика
Жатай продолжает сдавать в эксплуатацию модернизированные суда
08.06.2018, 12:06
Политика
Экстра
В Якутии четырех депутатов лишили мандата
08.06.2018, 12:00
Красота & Здоровье
Интервью
Поговорка «здоровых нет, есть недообследованные» – чистая правда
08.06.2018, 11:50
Происшествия
Якутянин осужден за нападение на сотрудника полиции в поезде в Забайкалье
08.06.2018, 11:44
Экология
Минприроды Якутии несогласно с результатами «Зеленого патруля»
08.06.2018, 11:40
Экономика
Новый паром отправился в Амгинский улус с благотворительной миссией
08.06.2018, 11:30
Путешествия
Божественная Италия!
08.06.2018, 11:28
Политика
Совет депутатов Белой Горы распущен за бездействие
08.06.2018, 11:20
Республика
Подготовка к Ысыаху Олонхо не останавливается ни на день
08.06.2018, 11:10
Республика
Объявление
Ограничен проезд на автодороге Усть-Куйга — Депутатский
08.06.2018, 11:07
Политика
Назначена дата выборов депутатов Ил Тумэна
08.06.2018, 11:00
Культура & Образование
Абитуриент — 2018: Скоро в вузах Якутии стартует приемная кампания
08.06.2018, 10:50
Культура & Образование
Ювелирная фирма «Киэргэ» организует конкурс детских талантов и национальных костюмов
08.06.2018, 10:40
Столица
В Якутске продолжают внедрять комплекс видеонаблюдения «Безопасный город»
08.06.2018, 10:35
Политика
Назначена дата досрочных выборов главы Якутии
08.06.2018, 10:30
Общество
Айсен Николаев: Миссия социальных работников — сделать жизнь людей комфортной
08.06.2018, 10:20
Политика
Началась работа ХХХVII пленарного заседания парламента Якутии
08.06.2018, 10:10
Финансы
РСХБ принимает участие в XXVII Международном финансовом конгрессе
08.06.2018, 10:00
Происшествия
В Якутске сгорел 2-х этажный гараж
08.06.2018, 9:50
Общество
Минтруд Якутии прокомментировал понижение зарплаты преподавателя Ваганова
08.06.2018, 9:40
Экономика
Цех бортового питания АО «Аэропорт Якутск» подготовил новое меню
08.06.2018, 9:30
Общество
Айсен Николаев объявил благодарность коллективам социальных учреждений
08.06.2018, 9:20
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ приглашает судовладельцев на свой причал в Томмоте
08.06.2018, 9:10
Общество
Многодетные матери из Якутии прибыли погостить в Москву
08.06.2018, 9:02
Происшествия
В ближайшие сутки на реке Колыма продолжится незначительный спад уровней воды
08.06.2018, 9:00
Политика
Законы Александра Кошукова
08.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 8 июня 2018
08.06.2018, 2:24
Культура & Образование
Эксклюзив
Саргылана Игнатьева избрана ректором АГИКИ на третий срок
08.06.2018, 2:03
Политика
Александр Жирков: В сложившейся ситуации Ил Тумэн гарантирует…
08.06.2018, 1:47
Общество
Фотофакт
Митинг в защиту якутского языка: Депутат, голосуй против!
08.06.2018, 1:31
Политика
Резонанс
Айсен Николаев, на ночь глядя, начал разбираться с вопросом Путину
08.06.2018, 0:17
Красота & Здоровье
Чиновники и молодежные лидеры сдали более 18 литров крови в Якутске
Архив новостей
Экология
8 июня 2018, 16:30
189

Экологи Якутии: Егор Борисов внес большой вклад в деле охраны природы

28 мая глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов сложил свои полномочия, врио главы назначен Айсен Николаев. Егор Афанасьевич возглавлял Якутию с 2010 по 2018 годы. С его именем связаны ключевые события, сыгравшие особую роль в развитии региона. Стоит отметить, что за время правления Ил Дархан уделял особое внимание вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Он стал инициатором многих природоохранных и экологических  программ, проектов и мероприятий. Экологи Якутии высоко ценят вклад Егора Борисова в дело охраны природы родной республики.   

Николай Додохов, заместитель министра охраны природы — руководитель Управления по регулированию, использованию и сохранению охотничьих ресурсов Минприроды РС(Я).

— В период руководства Е.А. Борисова вышел закон «Об охоте» Республики Саха (Якутия), который стал поворотным для развития охоты на территории Республики в современных условиях рыночной экономики. Также с легкой руки главы республики был учрежден День охотника в Республике Саха (Якутия), который за последние годы стал поистине всенародным, массовым праздником для всех жителей республики. Этот день учрежден в целях воспитания среди подрастающего поколения бережного отношения к природе, соблюдению и сохранению многовековых традиций народов республики в области охоты и природопользовании. 

Егор Афанасьевич учредил Грант А.И. Максимова для охотников-волчатников, благодаря которому заметно увеличилось количество добычи хищников, появился большой стимул для охотников-волчатников и сельхозпредприятий заняться регулированием численности волков.

Кроме того, Егор Афанасьевич поддержал инициативу по закреплению охотугодий за охотпользователями во всех районах республики, это 412 охотпользователей. Это дало возможность местному населению заняться исконно традиционной отраслью – охотой, почувствовать себя хозяином своих угодий, обустраивать их и осуществлять действенную охрану окружающей среды и объектов животного мира.

В 2016 году Указом Главы РС(Я) полномочия Департамента по охотничьему хозяйству были переданы Министерству охраны природы РС(Я). В связи с этим в разы увеличилось количество охотинспекторов, улучшилась материально-техническая база инспекторского состава, что в свою очередь привело увеличению количества рейдовых мероприятий, выявленных нарушений законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Проводится системная работа по пресечению незаконной охоты в республике, по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности и по профилактике преступлений данной категории. Значительно улучшилась претензионно-исковая работа по взысканию ущерба, причиненного охотничьим ресурсам в результате хозяйственной деятельности юридических лиц. 

Светлан Федоров, главный специалист Управления особо охраняемых природных территорий Минприроды РС(Я).

— Создание системы особо охраняемых природных территорий в республике, как ресурс устойчивого развития, является основным направлением реализации государственной экологической политики Республики Саха (Якутия), которой 15 лет руководил Егор Афанасьевич Борисов, с 2003 года как Председатель Правительства и с 2010 года как Глава.

В настоящее время система особо охраняемых природных территорий республики занимает площадь 1 млн. 154 тысяч кв. км или 38,0 % территории республики, что достигнуто при поддержке и руководстве Е.А. Борисова, который продолжил деятельность Первого Президента М.Е. Николаева по сохранению уникальной природы Якутии, ее биологического разнообразия для будущих поколений. 

В 2014 году Главой республики Е.А. Борисовым перед Правительством была поставлена задача – довести площадь особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) до 1 млн. кв. км к 2020 году, что было исполнено к 2017 году.

При Е. Борисове приняты основы системы правового обеспечения особо охраняемых природных территорий – Закон РС(Я) «Об особо охраняемых природных территориях РС(Я)» в новой редакции и Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий («Ытык Кэрэ Сирдэр») до 2020 года. 

Закон «Об особо охраняемых природных территориях РС(Я)» уникален тем, что на особо охраняемых природных территориях, в зависимости от степени рекреационной и хозяйственной нагрузки, предусмотрены зоны традиционного природопользования, где допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания коренных народов и традиционного образа их жизни.

Указами Егора Афанасьевича в республике созданы 13 государственных природных заказников, утверждены Положения о природных парках. В 2018 году Новосибирские острова получили статус государственного природного заказника федерального уровня, начаты работы по созданию государственных природных заповедников «Большое Токко» и «Медвежьи острова».

По поручению Главы РС(Я) велась работа по привлечению представителей федеральных СМИ, журналистов, фотографов, блогеров, организации посещений ими уникальных природных объектов Якутии для подготовки и выпуска материалов имиджевого характера, представляющих республику и ее природу широкой российской аудитории.

Зинаида Васильева, заместитель руководителя Управления водных отношений Минприроды РС(Я).

— В годы управления республикой Борисовым Е.А. в целях решения проблемы негативного воздействия вод, анализа и оценки эффективности методов защиты от паводковых вод в 2013 году в г. Якутске совместно организовали Общероссийскую научно-практическую конференцию «Защита населения и объектов экономики от водной стихии северных рек».

Конференция имела общероссийский уровень, в ней приняли участие представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Дальневосточного федерального округа, Правительства Республики Саха (Якутия), ведущие ученые научных и образовательных учреждений Российской Федерации, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Республики Саха (Якутия). 

По итогам проведенной конференции было принято решение о ежегодном финансировании объектов строительства инженерной защиты республики, в результате в 2015-2016 годах успешно завершили берегоукрепительные работы в Усть-Янске, в 2017 году начали строительство берегозащитного сооружения в пос. Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского улуса. 

Аркадий Семенов, директор Природного парка «Ленские столбы»

— Хочу отметить, что Егор Афанасьевич Борисов сочетает в себе все качества политика, государственника, мыслителя, гуманиста, патриота. С его именем связаны важнейшие преобразования на необъятных просторах Севера и Арктики. Проводя глобальную промышленную политику, развивая местное производство, он неизменно ставил и решал вопросы экологии. На новый виток вступила не только промышленность республики, но и система ООПТ Якутии.

 

Так, благодаря его умению отстаивать интересы своих земляков, мудрости и дальновидности в период его руководства жемчужина Якутии – Природный парк «Ленские столбы» вошел в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экологи и общественность с воодушевлением восприняли его решение о расширении системы особо охраняемых территорий и увеличения площадей ООПТ до 1 миллиона гектаров. Это, безусловно, бесценный дар будущим поколениям.

Закира Иванова, председатель Союза общества охотников и рыболовов РС(Я).

— Охота – любительская и профессиональная – неотъемлемая часть жизни более трети мужского населения Якутии. Установленный Указом Е.А. Борисова День охотника в РС(Я) является формированием здорового образа жизни среди населения и молодежи, приобщение и уважение молодежи, будущих поколений к национальным охотничьим традициям и обычаям. Целью праздника является поднятие статуса мужчины-хозяйственника, как носителя традиционных ценностей народов республики, актуализация преемственности поколений, пропаганда бережного отношения к родной природе, этике и культуре правильной охоты. День охотника с каждым годом становится все более популярным, этот праздник с большим размахом отмечается во всех районах и наслегах. 

Николай Барамыгин, председатель комиссии по экологии, недропользованию, промышленной политике и охране окружающей среды Общественной Палаты РС(Я).

— Я считаю, Егора Борисова большим стратегом и тактиком. В свое время он грамотно, умело руководил нашей республикой. Очень дальновидный, эрудированный и добросовестный руководитель.

Одним из больших вкладов Борисова Е.А. в дело охраны природы, экологии и взаимодействия с общественностью я считаю назначение на должность министра охраны природы РС(Я) Сахамина Милановича Афанасьева. Все мы знаем, что Сахамин Миланович смог наладить работу с промышленными и горнорудными компаниями, заработал огромный авторитет у общественных экологов. 

Кроме того, Борисов Е.А. несколько раз поддержал общественность республики в вопросах экологии: об отмене перевозки радиоактивной руды Томторского месторождения по реке Лена и отказе строительства газохимического завода в Нижнем Бестяхе.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я)    
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.06.2018, 9:54
Столица
Эксклюзив
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
04.06.2018, 16:01
Политика
Отставка
03.06.2018, 1:50
Желток
Эксклюзив
Именитый борец получил работу в системе власти
05.06.2018, 12:31
Красота & Здоровье
Более 30 случаев укусов клещей зарегистрировали в Якутии
05.06.2018, 12:39
Политика
Эксклюзив
В Якутии сменится главный единоросс
05.06.2018, 0:57
Общество
Сегодня день рождения министра, композитора, издателя и блогера
04.06.2018, 21:25
Культура & Образование
ИРОиПК провел заседание научно-методического совета
06.06.2018, 21:52
Происшествия
Видео
На Талаканском месторождении на станции №10 произошла авария
03.06.2018, 1:38
Желток
Эксклюзив
Известные политики Якутии открыли пляжный сезон!
04.06.2018, 17:50
Политика
Айсен Николаев: Мы должны отказаться от праздников
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
СК «Стерх» готовится к выплатам пострадавшим от стихии
Общество
08.06.2018

СК «Стерх» готовится к выплатам пострадавшим от стихии

Политика
08.06.2018

Спикер Ил Тумэна пожелал удачи Айсену Николаеву

Общество
08.06.2018

Тимур Ханды сменил Андрея И

Политика
08.06.2018

В Якутии еще один депутат остался без мандата

Интервью
Красота & Здоровье
08.06.2018

Поговорка «здоровых нет, есть недообследованные» – чистая правда

Экология
08.06.2018

Минприроды Якутии несогласно с результатами «Зеленого патруля»

Путешествия
08.06.2018

Божественная Италия!

Политика
08.06.2018

Совет депутатов Белой Горы распущен за бездействие