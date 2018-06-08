Экологи Якутии: Егор Борисов внес большой вклад в деле охраны природы

28 мая глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов сложил свои полномочия, врио главы назначен Айсен Николаев. Егор Афанасьевич возглавлял Якутию с 2010 по 2018 годы. С его именем связаны ключевые события, сыгравшие особую роль в развитии региона. Стоит отметить, что за время правления Ил Дархан уделял особое внимание вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Он стал инициатором многих природоохранных и экологических программ, проектов и мероприятий. Экологи Якутии высоко ценят вклад Егора Борисова в дело охраны природы родной республики.

Николай Додохов, заместитель министра охраны природы — руководитель Управления по регулированию, использованию и сохранению охотничьих ресурсов Минприроды РС(Я).

— В период руководства Е.А. Борисова вышел закон «Об охоте» Республики Саха (Якутия), который стал поворотным для развития охоты на территории Республики в современных условиях рыночной экономики. Также с легкой руки главы республики был учрежден День охотника в Республике Саха (Якутия), который за последние годы стал поистине всенародным, массовым праздником для всех жителей республики. Этот день учрежден в целях воспитания среди подрастающего поколения бережного отношения к природе, соблюдению и сохранению многовековых традиций народов республики в области охоты и природопользовании.

Егор Афанасьевич учредил Грант А.И. Максимова для охотников-волчатников, благодаря которому заметно увеличилось количество добычи хищников, появился большой стимул для охотников-волчатников и сельхозпредприятий заняться регулированием численности волков.

Кроме того, Егор Афанасьевич поддержал инициативу по закреплению охотугодий за охотпользователями во всех районах республики, это 412 охотпользователей. Это дало возможность местному населению заняться исконно традиционной отраслью – охотой, почувствовать себя хозяином своих угодий, обустраивать их и осуществлять действенную охрану окружающей среды и объектов животного мира.

В 2016 году Указом Главы РС(Я) полномочия Департамента по охотничьему хозяйству были переданы Министерству охраны природы РС(Я). В связи с этим в разы увеличилось количество охотинспекторов, улучшилась материально-техническая база инспекторского состава, что в свою очередь привело увеличению количества рейдовых мероприятий, выявленных нарушений законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Проводится системная работа по пресечению незаконной охоты в республике, по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности и по профилактике преступлений данной категории. Значительно улучшилась претензионно-исковая работа по взысканию ущерба, причиненного охотничьим ресурсам в результате хозяйственной деятельности юридических лиц.

Светлан Федоров, главный специалист Управления особо охраняемых природных территорий Минприроды РС(Я).

— Создание системы особо охраняемых природных территорий в республике, как ресурс устойчивого развития, является основным направлением реализации государственной экологической политики Республики Саха (Якутия), которой 15 лет руководил Егор Афанасьевич Борисов, с 2003 года как Председатель Правительства и с 2010 года как Глава.

В настоящее время система особо охраняемых природных территорий республики занимает площадь 1 млн. 154 тысяч кв. км или 38,0 % территории республики, что достигнуто при поддержке и руководстве Е.А. Борисова, который продолжил деятельность Первого Президента М.Е. Николаева по сохранению уникальной природы Якутии, ее биологического разнообразия для будущих поколений.

В 2014 году Главой республики Е.А. Борисовым перед Правительством была поставлена задача – довести площадь особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) до 1 млн. кв. км к 2020 году, что было исполнено к 2017 году.

При Е. Борисове приняты основы системы правового обеспечения особо охраняемых природных территорий – Закон РС(Я) «Об особо охраняемых природных территориях РС(Я)» в новой редакции и Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий («Ытык Кэрэ Сирдэр») до 2020 года.

Закон «Об особо охраняемых природных территориях РС(Я)» уникален тем, что на особо охраняемых природных территориях, в зависимости от степени рекреационной и хозяйственной нагрузки, предусмотрены зоны традиционного природопользования, где допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания коренных народов и традиционного образа их жизни.

Указами Егора Афанасьевича в республике созданы 13 государственных природных заказников, утверждены Положения о природных парках. В 2018 году Новосибирские острова получили статус государственного природного заказника федерального уровня, начаты работы по созданию государственных природных заповедников «Большое Токко» и «Медвежьи острова».

По поручению Главы РС(Я) велась работа по привлечению представителей федеральных СМИ, журналистов, фотографов, блогеров, организации посещений ими уникальных природных объектов Якутии для подготовки и выпуска материалов имиджевого характера, представляющих республику и ее природу широкой российской аудитории.

Зинаида Васильева, заместитель руководителя Управления водных отношений Минприроды РС(Я).

— В годы управления республикой Борисовым Е.А. в целях решения проблемы негативного воздействия вод, анализа и оценки эффективности методов защиты от паводковых вод в 2013 году в г. Якутске совместно организовали Общероссийскую научно-практическую конференцию «Защита населения и объектов экономики от водной стихии северных рек».

Конференция имела общероссийский уровень, в ней приняли участие представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Дальневосточного федерального округа, Правительства Республики Саха (Якутия), ведущие ученые научных и образовательных учреждений Российской Федерации, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Республики Саха (Якутия).

По итогам проведенной конференции было принято решение о ежегодном финансировании объектов строительства инженерной защиты республики, в результате в 2015-2016 годах успешно завершили берегоукрепительные работы в Усть-Янске, в 2017 году начали строительство берегозащитного сооружения в пос. Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского улуса.

Аркадий Семенов, директор Природного парка «Ленские столбы»

— Хочу отметить, что Егор Афанасьевич Борисов сочетает в себе все качества политика, государственника, мыслителя, гуманиста, патриота. С его именем связаны важнейшие преобразования на необъятных просторах Севера и Арктики. Проводя глобальную промышленную политику, развивая местное производство, он неизменно ставил и решал вопросы экологии. На новый виток вступила не только промышленность республики, но и система ООПТ Якутии. Так, благодаря его умению отстаивать интересы своих земляков, мудрости и дальновидности в период его руководства жемчужина Якутии – Природный парк «Ленские столбы» вошел в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экологи и общественность с воодушевлением восприняли его решение о расширении системы особо охраняемых территорий и увеличения площадей ООПТ до 1 миллиона гектаров. Это, безусловно, бесценный дар будущим поколениям.

Закира Иванова, председатель Союза общества охотников и рыболовов РС(Я).

— Охота – любительская и профессиональная – неотъемлемая часть жизни более трети мужского населения Якутии. Установленный Указом Е.А. Борисова День охотника в РС(Я) является формированием здорового образа жизни среди населения и молодежи, приобщение и уважение молодежи, будущих поколений к национальным охотничьим традициям и обычаям. Целью праздника является поднятие статуса мужчины-хозяйственника, как носителя традиционных ценностей народов республики, актуализация преемственности поколений, пропаганда бережного отношения к родной природе, этике и культуре правильной охоты. День охотника с каждым годом становится все более популярным, этот праздник с большим размахом отмечается во всех районах и наслегах.

Николай Барамыгин, председатель комиссии по экологии, недропользованию, промышленной политике и охране окружающей среды Общественной Палаты РС(Я).

— Я считаю, Егора Борисова большим стратегом и тактиком. В свое время он грамотно, умело руководил нашей республикой. Очень дальновидный, эрудированный и добросовестный руководитель.

Одним из больших вкладов Борисова Е.А. в дело охраны природы, экологии и взаимодействия с общественностью я считаю назначение на должность министра охраны природы РС(Я) Сахамина Милановича Афанасьева. Все мы знаем, что Сахамин Миланович смог наладить работу с промышленными и горнорудными компаниями, заработал огромный авторитет у общественных экологов.

Кроме того, Борисов Е.А. несколько раз поддержал общественность республики в вопросах экологии: об отмене перевозки радиоактивной руды Томторского месторождения по реке Лена и отказе строительства газохимического завода в Нижнем Бестяхе.