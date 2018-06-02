Экологи уверены, что новый врио главы Якутии будет уделять внимание вопросам охраны природы

Сегодня в Доме Правительства состоялось официальное представление врио главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. Со специальной миссией представить его широкой общественности в Якутск сегодня прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В своей приветственной речи врио главы Якутии Айсен Николаев отметил двенадцать направлений развития, на которых необходимо опираться и реализовать в ближайшей перспективе. В числе этих направлений врио главы назвал и вопросы экологии. Его речь радостно восприняли экологи, представители науки и общественности.

Лена Волкова, директор ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ»:

— Айсен Сергеевич Николаев – настоящий руководитель 21 века с современными видениями, широким взглядом в будущее, который умеет мыслить масштабно, нестандартно, лидер, который нацелен на результат. Человек-патриот, за которым обязательно потянется народ. Являясь руководителем администрации г. Якутск, А.С. Николаев всегда уделял должное внимание вопросам экологической безопасности и охраны окружающей среды. Охрана природы – дело не только специалистов – экологов, ведомств или общественных организаций, но и всех, кому дорого здоровье будущих поколений. Специалисты нашего учреждения, химики-аналитики, эксперты – все готовы поддержать Айсена Николаева на благо процветания нашей Республики!

Анатолий Алексеев, руководитель Нюрбинской инспекции охраны природы:

— Как мы все знаем природные комплексы нашей республики, отличаются особой уязвимостью, слабой устойчивостью к внешним воздействиям, пониженной способностью к восстановлению и самоочищению. В последние годы техногенная нагрузка на территории республики повышается и при этом особое значение должно придаваться к учету экологических проблем. Врио главы РС(Я) Айсен Сергеевич Николаев имеет определенный опыт, не первый год работает в управлении и хорошо владеет насущными вопросами республики, в том числе в сфере экологии. Я очень надеюсь, даже глубоко убежден, что он будет уделять особое внимание вопросам охраны окружающей среды.

Айсен Васильев, госинспектор охраны природы РС(Я) ресурсного резервата «Кэнкэмэ»

— Я считаю выступление Айсена Сергеевича основой предвыборной программы на предстоящих выборах главы РС(Я) в сентябре 2018 года. Намерение претворения в реальность своих принципов он подтвердил своими действиями. Меня, как госинспектора охраны природы РС(Я), выступление Айсена Сергеевича Николаева обнадеживает своей простотой и доступностью, искренним желанием трудиться во благо процветания нашей республики. Мы будем надеяться, что Айсен Сергеевич не оставит без внимания вопросы охраны природы республики, в том числе задачи связанные с развитием особо охраняемых природных территорий, сохранения биологического разнообразия, охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов.

Иннокентий Охлопков, директор Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, председатель Общественного экологического совета при Минприроды РС(Я):

— В своем выступлении Николаев А.С. особо отметил, что наша республика имеет богатство недр и чистую природную среду. Именно эти факты необходимо поставить реперной точкой в выполнении новых задач в сохранении природы Якутии и использовании природных ресурсов. За последние четыре года Министерством охраны природы РС(Я) с привлечением науки и широкой общественности поставлен жесткий контроль за деятельностью недропользователей. Впервые работа с ними ведется в форме двустороннего диалога. Это позволило разработать новые программы и подходы в деле сохранения благополучной экологии республики. Считаю, что в свете новых «майских указов» Президента России они стали более актуальными и востребованными.

Анжелика Андреева, директор ДИ «Кэскил» имени Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа, заместитель председателя Общественного экологического совета при Минприроды РС(Я):

— Очень правильно отметил Айсен Сергеевич, что чистая, живая природа и недра, а также люди, которые здесь проживают – это самое ценное, что есть в нашей республике. Мы, представители общественности, прекрасно понимаем, насколько хрупка наша северная природа. Наши реки, озера, леса и поля остаются одними из самых чистых на планете. Несмотря на внедрение и развитие территорий опережающего развития, Якутия сохраняет статус «зеленой республики». Поэтому думаю все то, что связано с охраной окружающей среды согласно законодательству должно строго прослеживаться и контролироваться. Мы всегда должны стремиться к тому, чтобы оставить природу после себя в первозданном виде для будущих поколений.