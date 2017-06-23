Экологи следят за мойками машин в водоохранной зоне

Якутский комитет охраны природы предупреждает о возобновлении рейдов по несанкционированным мойкам автомобилей в пределах водоохранных зон. В связи с чем, комитет призывает владельцев транспортных средств воздержаться от желания помыть машину на берегу реки и озер города Якутска.

Мойка транспортного средства должна проводиться в специально оборудованном для этого месте. Объясняется это требование достаточно просто: во время мойки с автомобиля сходят разного рода вредные вещества (в частности, моющие средства и нефтепродукты), загрязняющие экологию. Именно по этой простой причине, мытье транспортного средства в неположенном месте относится к антисанитарным условиям, также в категорию таких мест входит и двор многоквартирного дома.

Несмотря на то, что инспекторы Якутского комитета охраны природы вот уже на протяжении многих лет ежедневно производят объезд водоохранных зон г. Якутска, желающих помыть машину на «халяву» не убывает. По словам экологов, нарушителей закона подобного рода можно застать врасплох в жаркую погоду после дождя. Автовладельцы, захватив с собой ведро, едут за город, отыскивают какое-нибудь укромное место и моют машину. Только за прошлые сутки были привлечены к административной ответственности несколько автовладельцев.

Уважаемые горожане, если вы решили помыть машину на берегу озера или реки, будьте готовы выплатить штраф: от 500 до 1 тысячи рублей (физлица); от 1 до 2 тысяч (должностные лица); от 10 до 20 тысяч (юридические лица). Напоминаем, это предусмотрено действующим КоАП РФ, точнее его статьей 8.13.

Источник: Пресс-служба Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).