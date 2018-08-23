Экологи проверили чистоту реки Вилюй

В связи с ситуацией прорыва дамбы дражных полигонов на реке Ирелях Мирнинского района госинспекторы охраны природы вилюйской группы улусов проводят ежедневный мониторинг состояния водных объектов.

Так, с 20 по 23 августа ежедневно отбираются пробы воды рек Ирелях, Малая Ботуобуя, Вилюй, в том числе в населенных пунктах Сюльдюкар, Крестях, Сунтар, Нюрба и Верхневилюйск.

По состоянию на 09.00 часов 23 августа загрязнение реки Вилюй в районе села Сунтар не фиксируется.

В настоящее время наблюдается увеличение объема воды реки в результате обильных осадков.

Данный факт находится на особом контроле надзорных органов республики. Проводится лабораторный контроль. АК «АЛРОСА» реализуются мероприятия по восстановлению дамб.