Экологи поздравили ветеранов охраны природы

На днях активисты Совета ветеранов природоохранной отрасли РС(Я) и Совета молодых экологов РС(Я) поздравили ветерана охраны природы, заслуженного работника охраны природы РС(Я) Юрия Конева в связи с подведением итогов Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Председатель Совета ветеранов, ветеран труда РФ, заслуженный работник охраны природы Анатолий Сидоров и председатель Совета молодых экологов, госинспектор Якутского комитета охраны природы Алексей Сивцев также съездили в гости и лично поздравили заслуженного эколога РФ Сергея Дудкина, который по состоянию здоровья не смог присутствовать на торжественном мероприятии.

Юрий Васильевич Конев долгое время работал председателем Якутского комитета охраны природы, под его чутким руководством была налажена система контроля соблюдения природоохранного законодательства объектами хозяйственной деятельности на административной территории г. Якутска.

Трудовая деятельность Сергея Дмитриевича Дудкина в природоохранной сфере начинается 1986 года, с должности райинспектора Оперативной инспекции рыбоохраны Управления Якутрыбвод. За эти годы Сергей Дмитриевич внес значимый вклад в благородное дело охраны природы.

«Для нас большая честь лично поздравить ветеранов, сказать слова благодарности каждому из них – это важная и очень правильная традиция, которая обязательно будет продолжаться. Год экологии стал не только поводом привлечения внимания населения к вопросам окружающей среды, но и объединил многих неравнодушных людей, сплотил самих экологов», — отметил председатель совета ветеранов Анатолий Сидоров.

Ветеранам Юрию Коневу и Сергею Дудкину за особые заслуги в деле охраны природы были вручены нагрудные знаки «Почетный работник охраны природы».