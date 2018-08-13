Экологи не обнаружили «парализованных» чаек на реке Тюкян в Якутии

Госинспекторы охраны природы не обнаружили птиц со странным поведением на реке Тюкян в Якутии. Однако будет произведен отстрел чаек, чтобы проверить трупы на птичий грипп, сообщили телеканалу «Якутия 24» в управлении ветеринарии Верхневилюйского района.

Дохлая рыба, пожелтевшие листья также не найдены.

Экологи взяли пробы воды и почвы, чтобы отправить утром 13 августа в Якутск на анализ.

Будет произведен отстрел чаек: их трупы проверят на птичий грипп.

«Специалисты не нашли парализованных чаек. Личности тех, кто фигурирует на видео, также не удалось установить», — сказала «Якутии 24» начальник районного управления ветеринарии Людмила Бугулова.

Телеканал «Якутия 24» сообщал, что в интернете распространяется видео, где демонстрируются «парализованные» чайки у берега реки Тюкян.