Экологи мониторят состояние реки Вилюй

30 августа Сунтарской, Верхневилюйской, Вилюйской инспекциями и Нюрбинским комитетом охраны природы проведены осмотры акватории реки Вилюй и отобраны пробы воды.

Пробы воды направлены в лабораторию на химико-аналитическое исследование.

29 августа вечером около 20:00 часов в ходе осмотра дражных котлованов месторождения «Иреляхская россыпь» государственными инспекторами Минэкологии РС (Я) зафиксировано поступление загрязненных вод в реки Ирелях и Малая Ботуобия. Установлено, что повторное поступление вод произошло в результате открытия водоотводного канала после ремонтно-восстановительных работ. Инспекторами составлен акт, отобраны пробы воды, произведена фото-видеосъемка.

В тот же день Семен Яковлев, и.о. первого заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики,в ходе встречи с населением межведомственной рабочей группы проинформировал жителей Сунтарского улуса о данном факте.

Сегодня члены группы работают в селах Вилючан, Нахара и Крестях, завтра выезжают в Нюрбинский район.