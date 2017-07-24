Эколог-общественник о странной ситуации при контроле ниобия на Томторском месторождении

Член Общественной палаты РС(Я) Николай САВВИНОВ – уникальный человек, всю жизнь прожил в Оленекском улусе, его там знают и уважают. На днях руководство ООО «Востокинжиниринг» включило его в состав десанта из прессы, руководителей Оленекского улуса, депутатов Ил Тумэна, представителей Министерства охраны природы РС(Я) и общественности, который отправился непосредственно на Томторское месторождение редкоземельных металлов.

Среди общественников был эколог Иван СТЕПАНОВ, в свое время развивший активную деятельность по противодействию транспортировки ниобия через центральные улусы республики.



Вся команда была снабжена дозиметрами. До Оленька она добиралась на самолете, а до кернохранилища на территории Томторского месторождения – на вертолете.

В кернохранилище членам десанта разрешили все! Рассмотреть все ящики, вскрыть некоторые, потрогать тот самый скандальный ниобий, который якобы «фонит». Иван Степанов с придирчивостью обошел весь склад с дозиметром. Фон не превышал 31,7 мкР/ч., это ниже допустимых 40-50 мкР/ч.

— Этот результат я ожидал, — сказал Николай Николаевич. – Я с детства знал о месторождении ниобия. Геологи знаменитой Амакинской экспедиции обнаружили ниобий в 50-х годах. Мои родители были оленеводами и хорошо общались с геологами.

В 1991 году на этом месте с киркой и лопатой работал геолог Александр ТОЛСТОВ. Никаких средств защиты у него не было. Поныне здравствует, работает в одном институте в Новосибирске. Еще тогда вопросы экологии поднимались, исследования велись. Я в то время работал председателем Земельного комитета в Оленекском улусе. Как местный житель, я к ним здорово придирался, все тогда после Чернобыля боялись радиации. А тут у меня можно сказать под боком…

Но много раз убеждался, никакой радиации нет. Да и сама добыча ниобия не такая травматичная для земли, как добыча алмазов. Достают ниобий бурами, сверлят землю до 90 метров. Условия добычи экстремальные, но цена ниобия в мире растет. С каждым годом все выгоднее его добывать. Только несколько стран могут похвастаться его запасами. Бразилия свои запасы практически исчерпала, что сразу отразилось на цене. В России ниобий добывается только здесь, в Якутии, в Оленекском улусе. И он может приносить не меньше прибыли, чем алмазодобыча.



Стоимость ниобия в зависимости от его концентрации начинается от 30 долларов до нескольких сотен за килограмм. Я против переработки и обогащения его здесь. Но пусть добывают. Это будет дополнительным источником доходов для республики. И неплохим, между прочим.

Промышленная добыча еще не налажена, тот ниобий, который лежит на складе, постепенно доставлялся сюда в ходе геологоразведочных работ с 2015 года. За ходом промышленного освоения мы, общественники, будем пристально следить.

Здесь, в Оленьке, жили мои предки, здесь живу я, моя семья, мои дети, здесь будут жить и мои внуки, мне важно, чтобы наша хрупкая северная природа была сохранена. Но я ответственно заявляю, что ниобий не содержит той радиации, о которой пишут в социальных сетях. Этот металл должен служить благосостоянию нашего народа. Но это уже вопрос отдельный, как сделать так, чтобы, действительно, служил…

На днях прочитал комментарии некоторых журналистов и очень удивился. Они утверждают, что Иван Степанов и одна труженица пера где-то в уголке кернохранилища обнаружили ящики, которые «выдают» до 250 мкР/ч. Но почему они тогда об этом никому не сказали, когда мы были на месте? Очень странная ситуация. Ведь в составе делегации были депутаты, общественники, руководство района, представители компании «Востокинжиниринг». И все приехали, чтобы докопаться до истины. В итоге я очень сильно сомневаюсь, что это правда. Я лично не видел 250 мкР/ч. Мы, общественники Оленекского улуса, несколько раз проверяли радиационный фон и дальше будем проверять. Все было в норме. Кто нас в итоге вводит в заблуждение? И зачем, кому это нужно?