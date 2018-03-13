ЭКОГАЗ-СЕРВИС: Перейди на газ и получи 500 литров топлива в подарок!

В мае прошлого года компания ЯТЭК открыла собственный сервисный центр по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования «ЭКОГАЗ – СЕРВИС». За это время сотни якутских автовладельцев переоборудовали свои машины и существенно снизили расходы на топливо.

О работе «ЭКОГАЗ-СЕРВИСА» рассказывает директор центра Артур Мандыбура:

«В нашем центре мы готовы предложить весь комплекс услуг: от устной консультации о возможном типе устанавливаемого оборудования до техобслуживания в процессе эксплуатации. Прежде чем выбрать тип оборудования, наши мастера проведут осмотр автомобиля и после этого можно решить какое ГБО для вас наиболее оптимально. Тогда же назначат и время установки. Работа по установке ГБО занимает в среднем один день. Для наших клиентов мы предоставляем возможность сделать это в кредит. С 12 марта в центре стартует специальная акция: первые 300 клиентов, которые приедут на установку ГБО, получат в подарок 500 литров пропан-бутана – это 11 000 рублей. Таким образом срок окупаемости переоборудования авто заметно сократится. Если раньше это было 6-12 месяцев, то теперь с учетом нашей акции – 4-8 месяцев. Ждем всех в сервисном центре, справки можно получить по телефону 8 924 369 85 94».

Конечно, вопрос перехода на газ каждый автолюбитель решает самостоятельно. Об очевидных преимуществах и возможных сложностях при переходе на газ написано немало. Между тем, правильно установленное ГБО при должном внимании во время эксплуатации имеет целый ряд преимуществ, которые в итоге становятся решающими для очень многих автомобилистов как в России, так и в мире.

Переход на газ: цифры и факты

В среднем расход газа сравним с расходом бензина, но стоимость газа более чем в 2 раза дешевле.

На газомоторном топливе двигатель работает стабильнее и тише — это объясняется тем, что октановое число газа выше и находится на отметке примерно от 105 до 110.

В среднем установка ГБО окупается за 6-12 месяцев.