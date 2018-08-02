Екатеринбург и Якутск устроили дуэль за Универсиаду

В ближайшее время стране придется выбрать, кто из них все-таки подаст заявку и получит турнир.

После того, как власти Екатеринбурга официально заявили о своем стремлении заполучить Универсиаду-2023, получилась парадоксальная ситуация. Два города из одной страны (ранее об аналогичном желании заявлял Якутск) претендуют на соревнования мирового масштаба, при этом конкурентов у них нет. Выборы состоятся уже в сентябре этого года. За последние шесть лет Универсиада и так побывает в России дважды: летом-2013 она прошла в Казани, а зимой-2019 состоится в Красноярске. Международную ассоциацию студенческого спорта (FISU) возглавляет также россиянин Олег Матыцин.

МАТЫЦИН: НУЖНЫ ГАРАНТИИ ОТ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ

– По правилам FISU, два города из одной страны не могут претендовать на проведение Универсиады, – заявил Матыцин в интервью «СЭ». – От России может быть принята только одна заявка. Я не представляю оргкомитеты соревнований, но могу сказать, что пока в FISU никаких официальных заявок не поступало.

– От других стран, помимо России, тоже заявок не было?

– Нет.

– Что будет, если за правом проводить Универсиаду вообще никто не обратится?

– Я не любитель сослагательного наклонения. Давайте дождемся окончательных итогов.

– Вам не кажется, что после Казани и в преддверии Красноярска, еще одна заявка от России на 2023 год – это уже перебор?

– Не думаю, что такие рассуждения корректны. В Москве прошла летняя Универсиада в 1973 году. Потом, ровно 40 лет спустя, Универсиаду принимала Казань. Еще спустя шесть лет она состоится в Красноярске. Разве это часто? Есть, например, страны, которые принимали Универсиаду по шесть раз. В Китае, скажем, Универсиада была в 2001, 2009 и 2011 годах. Ничего страшного в этом нет. Главное, что проведение Универсиады мобилизует ресурсы региона и страны в целом, и способствует развитию инфраструктуры и спорта в целом. Россия всегда проводит у себя соревнования на самом высоком уровне, а гарантии со стороны президента и правительства важны для любой международной организации.

– Кто и как в России должен сделать выбор между Екатеринбургом и Якутском?

– Официальную заявку в FISU подает Российский студенческий спортивный союз. Но очевидно, что общественная организация в одиночку не может взять на себя такую ответственность. Тут необходимы гарантии со стороны губернатора, Министерства спорта, правительства. Знаю, что, скажем, в Екатеринбурге тема с Универсиадой сейчас активно обсуждается. Но насколько она поддержит поддержку – вопрос к руководству страны.

ЗАЧЕМ НАМ ЕЩЕ ОДНА УНИВЕРСИАДА

Универсиада в Казани, где против студентов-резервистов из других стран выходили наши олимпийские чемпионы и разрывали их в клочья, дает логичный ответ на то, зачем в принципе Россия борется за право проведения подобных соревнований. Это отличная возможность для местных чиновников «пошуметь» с гарантированно высоким результатом, для спортсменов – порадовать свои региональные власти и получить звания, для страны в целом – записать в актив еще один комплексный международный турнир, о котором так или иначе будут говорить.

«Под Универсиаду» можно реконструировать стадионы или даже построить новые, вложиться в детский и юношеский спорт, привлечь на трибуны новых болельщиков. Скажем, в Екатеринбурге после чемпионата мира по футболу остался шикарный стадион – почему бы его не использовать?

Почему все эти благие цели не прельщают многие развитые страны, в целом, тоже понятно. Там, где на профессиональном спорте принято зарабатывать, Универсиада не нужна. Соревнования студентов вряд ли привлекут крупных спонсоров или побьют рекорды по продаже билетов. А государственные деньги можно, в конце концов, потратить и просто на развитие спорта, без красивой обертки в виде соревнований.

Похоже, Универсиады, а также соревнования среди военнослужащих и, возможно, Европейские игры – это максимум, на что могут претендовать российские организаторы в ближайшие годы. Из-за того, что наше антидопинговое агентство РУСАДА не имеет статуса соответствия, крупные чемпионаты мира по олимпийским видам нам точно не достанутся. Зато организаторы таких вот комплексных, но не самых престижных турниров, будут всегда рады России с ее привычными размахом и гостеприимством.

Что ж, если руководители Якутска и Екатеринбурга готовы вкладывать сотни миллионов в спорт, но для этого им нужна Универсиада – почему бы и нет. Второй чемпионат мира по футболу к нам в любом случае приедет не скоро, а вспыхнувший огонь народной любви к спорту и здоровому образу жизни тоже необходимо поддерживать. ​