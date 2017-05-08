Эхо войны: Захар и Аксинья

Ни война, ни годы не согнули Захара, и стариком его назвать даже в семьдесят язык не поворачивался. Рослый, крепкий, всегда улыбающийся, он никогда не унывал.

Таким войну прошел, таким запомнили его все, кто его знал.

И только Аксинья знала, что во сне он стонет, и раны все чаще дают о себе знать. Прожили-то они вместе лет десять. Но как он только появился в ее стареньком, еще отцом построенном доме, как будто светлее стало, он даже снаружи преобразился, помолодел. Захар натаскал из магазина ящики из-под сливочного масла, обстругал доски, обил ими стены и покрасил в зеленый цвет, наделал разной мебели, какой сроду у Аксиньи не водилось. Руки у него были золотые, несмотря на то, что израненные обе.

Жить с ним легко было во всех отношениях: наконец появился достаток в доме, да и характер у Захара был легкий, с таким горы можно свернуть, не то, что домашние заботы разделить. Младшую дочь Аксиньи, которая безо всяких приняла его за отца, любил и баловал неимоверно. Да и к старшим относился всегда с уважением и, понимая, что он им чужой, в душу не лез.

Муж Аксиньи Николай умер, когда младшенькой было полтора года. Трудно себе представить, как она держалась, нелегко одной поднимать четверых детей было.

Захар приметил симпатичную молодую женщину, жалел, видя, что тянется изо всех сил, помогал время от времени по хозяйству и сам не заметил, как прикипел к ней сердцем.

К Аксинье Захар перебрался, лишь похоронив Анну. Обе женщины знали друг друга, как в любом маленьком селе, все у всех на виду. Да и не таился он, года три, если не больше, так и жил на две семьи. И Анна, и Аксинья с этим мирились, никто из них недовольства ему не высказал ни разу. Какой же надо было обладать мудростью и силой духа обеим, особенно Анне, больной с молодости туберкулезом, бездетной. Детей у них с Захаром не было.

На фронт Захар ушел с первым призывом, воевал снайпером-стрелком 466-го и 27-го стрелковых полков на Украинском и Белорусском фронтах и вернулся после победы в звании сержанта, с Орденом Славы третьей степени и медалью «За отвагу» на выцветшей гимнастерке.

В 1942-ом он был ранен, «имеет два ранения – сквозное пулевое ранение левого локтевого сустава и осколком в правую кисть руки, ампутированы два пальца правой кисти», — записано в наградном листе к Указу Президиума Верховного Совета СССР о присуждении ему ордена Славы.

Перед самым концом войны получил Захар еще одно ранение – в голову. Оно-то и дало о себе знать много лет спустя. Более двадцати послевоенных лет носил он в себе эти осколки, хотя казалось, раны зажили. Крупные удалили ему в госпиталях, куда попадал он за войну дважды, а те, мелкие, что засели глубоко и давали о себе знать перед непогодой, ныли, напоминая сырость окопов и военные дороги. А в последние годы контузия, полученная при ранении в голову, все-таки его доконала.

Года за три до смерти стала болеть голова, и стал Захар, весельчак и балагур, молчаливее. Только улыбался виновато, будто была его вина в том, что стал чаще лежать. Аксинья, сидя вечерами рядом и держа его за руку, видела слезы, которые текли из его добрых глаз. Слезы эти были осознанными, она видела это по выражению лица и знала, что он жалеет не себя, а ее. Она понимала, что он просит ее говорить с ним, и рассказывала обо всем, что происходило вокруг, а он слушал и улыбался своей тихой улыбкой. Иногда он бредил, и тогда текли слезы из ее глаз, Аксинья понимала, что война все-таки нашла его, и теперь он снова переживал ее, лежа в постели…

Однажды, контуженный, остался Захар на поле боя и очнулся от резкой боли: немцы, видимо, проверяя, остался ли кто живой, пинали ногами, били прикладами, от чего он, видимо, и очнулся, но от слабости даже пошевелиться не мог. Это спасло его от плена, да и, вероятно, от гибели.

А тело болит, ноет, и нет сил повернуться, открыть глаза…

В другой раз к нему пришли друзья, те, с кем шел по войне. Сидели рядом и молчали, будто думая о чем-то своем.

— Каски не сняли, — думал Захар, — видимо, в бой идут. Молчат, знают, что все равно по-русски ни слова не понимаю, конечно, чего зря говорить… А я-то чего лежу?

Еще чудилось: первые дни войны, он, спасаясь от пуль, выставляет перед собой доску, и стреляет, положив на нее винтовку. Пули так и сыплются, стучат по доске, и горит голова… Захар просыпается от шума дождя. Аксиньи рядом нет, в стекло упруго бьет дождь. Над головой горит синяя лампочка, заботливо вкрученная в изголовье, а ему, когда просыпается, кажется, что он в окопе, и летит над ним ракета …

— Захар светлел лицом, когда вспоминал боевых товарищей, но ведь ни одного встретить после войны не удалось, — вспоминала Аксинья, — если и остались живы, то разбросало их по всей России. В такие минуты она жалела, что не настояла, чтобы поехал Захар хотя бы на одну встречу однополчан. Все откладывал, будто собирался жить вечно.

— Потом, — говорил, — успеется.

А не успелось…

Кажется мне, что среди журавлей, что прилетают каждую весну на родину, летит и его светлая душа, и с доброй улыбкой замедляя полет, смотрит с высоты на тех, кого любил, на землю, на которой жил, и нет на свете чувства выше, чем то, которым хотел бы он поделиться с теми, кого оставил на земле…