Егору Борисову вручили консульский патент Монголии

5 июля Генеральный консул Монголии в городе Иркутске г-н Лувсандагва Амарсанаа передал главе Якутии Егору Борисову Консульский патент.

Консульский патент – это документ, выдаваемый представляемым государством и содержащий уведомление об официальном назначении главы консульского учреждения и удостоверяющий его права. Согласно Консульскому патенту, вручённому главе Республики Саха (Якутия), Министерство иностранных дел Монголии сообщает, что г-н Лувсандагва Амарсанаа назначен Генеральным консулом Монголии в городе Иркутске Российской Федерации и в его консульский округ вместе с Иркутской и Кемеровской областями и Красноярским краем входит Республика Саха (Якутия).

Вместе с г-ном Амарсанаа в Якутию прибыли супруга Генерального консула Монголии в Иркутске г-жа Шагдарсурэн Эрдэнэцэцэг и Вице-консул Генерального консульства Монголии в г. Иркутске г-н Цэцэрлэг Ганбаатар. Российскую сторону вместе с главой Якутии Егором Борисовым представили руководитель Департамента по внешним связям Якутии Владимир Васильев, представитель МИД России в г. Якутске Николай Дьяконов и заместитель председателя правительства республики — постоянный представитель Якутии по ДФО Георгий Никонов.

В ходе официальной встречи Егор Борисов ознакомил Генерального консула с социально-экономическим положением Республики Саха (Якутия), с историей и современным состоянием дел в республике, рассказал о её промышленном, экономическом, научном, социальном и культурном потенциале. Ил Дархан отметил, что Якутия имеет статус республики. На территории региона действует своя Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия), есть региональная законодательная, исполнительная и судебная система.

Егор Борисов отметил, что Республика Саха (Якутия) является многонациональной республикой, в которой в мире и согласии проживают более 130 этносов. Свою деятельность ведёт землячество монголов в Якутии – Саха-Монгольское общество. Также было подчёркнуто, что Якутия – многоконфессиональная республика, наряду с многочисленными культовыми объектами здесь успешно функционирует самый северный в мире дацан.

Также глава Якутии напомнил, что очередные VII Международные Игры «Дети Азии» должны состояться в 2020 году в столице Монголии городе Улан-Баторе, и выразил уверенность, что эти соревнования, получившие старт в Якутии, будут проведены на высоком организационном уровне.

Со своей стороны, г-н Лувсандагва Амарсанаа заверил, что в Монголии уже началась подготовка к проведению масштабного международного мероприятия.

Г-н Амарсанаа напомнил, что между Россией и Монголией дипломатические отношения установлены 96 лет назад. При этом Монголия и Якутия выражают обоюдное стремление к сотрудничеству и наращиванию дружественных связей. В частности, монгольская сторона изъявила намерение организовать обмен опытом по ведению оленеводства. По словам г-на Амарсанаа, в Монголии осталось всего 1,5 тыс. голов оленей.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в том, что отношения Якутии и Монголии находятся на высоком уровне взаимопонимания и сотрудничества, имеют большой потенциал развития в самых различных сферах.

Фото Марии Васильевой (ЯСИА)