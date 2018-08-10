Егор Фролов: Слово Строитель снова зазвучало гордо

Уважаемые земляки!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ» примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем Строителя!

Капитальное строительство было и остается важнейшим звеном народного хозяйства, определяющим настоящее и будущее России. Оно играет заметную роль и в развитии производительных сил огромного региона, каким является Республика Саха (Якутия). Сегодня строитель в республике самая распространенная и самая почетная профессия.

Радует тот факт, что былая слава и престиж этой старинной профессии возвращаются. Слово Строитель снова зазвучало гордо, молодежь вновь стремится выбрать эту профессию.

Хочется сказать отдельные слова благодарности в этот профессиональный праздник транспортным строителям железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Нижний Бестях за невероятные мужество и терпение с которыми 25 лет назад они привели железную дорогу на станцию Алдан, уложив «золотое звено». Этим людям пришлось многое испытать в жизни. Но они остались верны своему делу. Правильным названием этому всему является верность однажды избранному делу, патриотизм и трудовой героизм. И когда стройка вернулась к жизни они, не задумываясь, начали ее продолжение, доведя дорогу до станции Нижний Бестях. Каждый человек в республике понимает, что его будущее, будущее его семьи и отечества всецело зависит от того, как скоро железная дорога дойдет до нашей столицы города Якутска и прочно свяжет нас с Россией и со всем цивилизованным миром. Поэтому лучшим пожеланием в праздничный день остается принятие единственно верного решения — реализации проекта совмещенного автомобильно-железнодорожного моста через реку Лена.

Якутия богатый и красивый край, но самое большое богатство — это люди, которые здесь живут, и не жалея своих сил, стараются сделать все, чтобы их республика стала еще краше и богаче. Коллектив «Ассоциации строителей АЯМ» уверен, что все задуманное станет реальностью. Железная дорога в скором времени проляжет через непроходимую тайгу, и устремится через Якутск на Магадан, будут строиться инфраструктурные объекты и возводиться новые жилые дома!

Уважаемые строители, свой праздник Вы встречаете в обстановке признания и уважения населения Якутии, их безграничного доверия к тому, что Вы призваны делать. Мы уверены, что все поставленные вами задачи будут достойно выполнены!

Желаем всем больших трудовых побед, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия!

С уважением,

Исполнительный директор Егор Алексеевич Фролов