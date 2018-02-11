Егор Филиппов защитил титул обладателя Кубка чемпиона по многоборью

Представитель Хангаласского улуса Егор Филиппов в третий раз за спортивную карьеру завоевал титул победителя Кубка чемпиона по национальному многоборью на призы Ивана Белолюбского.

Семикратный победитель Игр Дыгына Иван Белолюбский провел свой ежегодный турнир по национальному многоборью «Кубок чемпиона» с участием восьми сильнейших универсальных атлетов республики.

Честь своих улусов отстаивали Егор Филиппов (Хангаласский), Николай Матаннанов (Таттинский), Дьулустан Ноговицын (Горный), Артем Варданян, Антон Тойтонов (Намский), Алексей Иванов(Верхневилюйский), Леонид Филиппов (Амгинский) и Иннокентий Миронов (Олекминский). Им предстояло выявить лучших по семи национальным видам спорта, каждый из которых требует тщательной подготовки.

Первая дисциплина многоборья — стрельба из лука — в этом году потерпела изменения в формате. Если раньше спортсменам требовалось попадать в кегли, то на сей раз их мишенями служили макеты животных, каждый из которых приносил разные очки. Заяц — четыре очка, дичь — семь баллов, белка — десять. Чем ценнее мишень, тем она меньше размером.

Стартовое соревнование сразу же выбило в аутсайдеры двух участников — Иннокентий Миронов из шести попыток попал только однажды, но в «десятку», а Антон Тойтонов при двух попаданиях заработал лишь одиннадцать очков. Лучший результат показал амгинец Леонид Филиппов из своего традиционного якутского лука — 35 очков, при том, что его однофамилец Егор Филиппов отличился 32-мя. Такой же результат показал Алексей Иванов, но по качеству верхневилюец оказался лучше. У Варданяна и Матаннанова баллы сравнялись, им пришлось пройти пристрелку, в итоге лучше оказался намский атлет.

Безусловным фаворитом дисиплины прыжки «ус тегул ус» уже который год является рекордсмен республики Егор Филиппов. Он с первой же попытки из трех достиг отметки 35,27 метров и воздержался прыгать в дальнейшем. Его результат никто не усовершенствовал, ближайший преследователь Леонид Филиппов прыгнул до 32,98 метров и стал вторым, но лучшим по итогам двух видов. Николай Матаннанов показал третий результат — 32,36 метров. Далее Варданян (31,87м), Миронов (31,42м), Тойтонов (30,95м), Ноговицын (30,93м), Иванов (29,50м).

Следующий вид — якутская вертушка является одним из сложнейших в многоборье, особенно для представителей силовых видов спорта, что и было доказано на Кубке чемпиона. Мас-рестлеры Дьулустан Ноговицын, Иннокентий Миронов и Николай Матаннанов оказались в замыкающей восьмерке гонки, хоть и выполнили по 45-46 оборотов.

Лидерстовал в дисциплине Алексей Иванов — 56 оборотов. Он доказал звание чемпиона в этом виде — на прошлогодних Играх Дыгына он совершил на шесть раз больше. Второе место занял Леонид Филиппов (54) и оторвался в погоне фаворитов на четыре очка. На один оборот меньше совершил Артем Варданян. Далее Антон Тойтонов (48) и Егор Филиппов (47) стали четвертыми и пятыми соответственно.

Самый зрелищный и непредсказуемый вид — хапсагай преподнес много неожиданностей. К примеру, после второго круга соревнований с гонки сошел Леонид Филиппов, который получил перелом. В схватке с прошлогодним чемпионом он неудачно упал на руку и впоследствии сломал ее. Амгинец самостоятельно встал, поблагодарил зрителей и был госпитализирован, у спортсмена открытый перелом. Кубок чемпиона потерял безусловного лидера соревнований. Леонид Филиппов своими результатами сделал серьезную заявку на предстоящий сезон.

В финале хапсагая встретились Артем Варданян и Егор Филиппов, где победу со счетом 3:1 одержал хангаласский атлет. Николай Матаннанов в схватке за третье место положил на ковер Антона Тойтонова.

Помост мас-рестлинга сюрпризов не принес — профессиональные мас-рестлеры возглавили тройку призеров. Победителем стал абсолютный чемпион среди юношей Иннокентий Миронов, выиграв в финале серебряного призера чемпионата Якутии Дьулустана Ноговицына. Николай Матаннанов в борьбе за «бронзу» вырвал палку у Артема Варданяна. Егор Филиппов занял пятое место, победив Алексея Иванова в решающей схватке.

Интрига Кубка чемпиона сохранялась до предпоследнего состязания — Егор Филиппов опережал Артема Варданяна лишь на одно очко в общем зачете. Многое решалось в беге на 400 метров, и оба этих атлета прибежали почти одновременно, но на долю секунду быстрее был прошлогодний чемпион. Третий результат показал Алексей Иванов.

В заключительной дисциплине переноске «камня» Варданяну, чтобы выиграть, нужно было пройти дольше всех, при этом Егор Филиппов должен занять не выше четвертого места. Но представитель Намского улуса показал третий результат. Егор Филиппов — четвертый. Лучшим в этой виде уже который раз стал рекордсмен Игр Дыгына Дьулустан Ноговицын.

Уроженец Хангаласского улуса Егор Филиппов в третий раз за свою карьеру выиграл турнир на призы Ивана Белолюбского и эксклюзивный Кубок чемпиона. Второе место занял Артем Варданян. В число призеров второй год подряд вошел Николай Матаннанов.