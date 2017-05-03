Музыкант принимает поздравления

1 мая, в день Международного праздника солидарности трудящихся, исполнилось 55 лет известному музыканту, талантливому артисту оркестра национальных инструментов Национального театра танца им. Сергея Зверева-Кыыл Уола Егору Васильевичу ФЕДОТОВУ.

Егор Федотов — отличник культуры РС(Я), автор музыки детского спектакля «Куклы мастера Тяп-Тяп» (1999 г.) в соавторстве с коллегами А.Томским, А.Поповым, автор музыки танцевального спектакля «Манчаары» (2016) в соавторстве с Н.Петровым, А.Томским, В.Ноеноховым, автор оркестровок и инструментовок.

Окончил в 1988 г. отделение народных инструментов Якутского музыкального училища, в 1993 г. Восточно-Сибирский государственный институт культуры по специальности «инструментальное исполнительство» (дирижер оркестра народных инструментов, преподаватель, концертный исполнитель). Федотов Е.В. — участник Зонального смотра – конкурса исполнителей на народных инструментах в г. Новосибирск (1987). Будучи студентом института, в 1991 г. принял участие в составе оркестра во Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах в г. Горький, где якутский оркестр ансамбля «Сибирский сувенир» стал Лауреатом Всероссийского музыкального общества. Во время учебы в ВСГИК он принимал участие на Международных фольклорных фестивалях в составе ансамбля «Сибирский сувенир» в Польше (1989), в составе ансамбля «Якутяночка» (студенты из Якутии) в Монголии (1991).

Федотов Е.В. работает в оркестре театра со дня создания с 1993 г. Он вместе с выпускниками Восточно-Сибирского государственного института культуры (1993) составили основной состав оркестра национальных инструментов театра. Во время прохождения государственной практики Егор Васильевич стоял за пультом дирижера этого оркестра. С первых дней он является концертмейстером коллектива. В оркестре исполняет партию таҥсыр-альт I. С оркестром театра исполнил сольные номера: Абреу «Тико – тико», К. Герасимов «Дэгэрэн», А.Цыганков «Перевоз Дуня держала» (в составе ансамбля) А.Цыганков «Травушка-муравушка» (в составе унисона). Играет в ансамбле национального оркестра «Эсклюзив». В апреле 2012 г. состоялся творческий проект Долааны и Егора Федотовых “Primavera per sempre” (“Весна навсегда”), где он выступал в качестве солиста оркестра и ансамбля «Эсклюзив», были исполнены написанные им оркестровки и инструментовки. Представили красочную концертную программу зажигательных танцев и музыки: «Ту степ», «Канкан», «Джаз», «Фламенко» в сопровождении живого звука ансамбля «Эксклюзив». Известные оперные и эстрадные певцы: Марина Попова – Эдьиий Марыына, Нина Чигирева, Айталина Адамова – Афанасьева, Николай Попов, Григорий Петров, Валерий Касаткин, Виталий Власов, звезда эстрады Даша-Кофе, виртуоз-хомусистка Ольга Подлужная спели песни в оркестровке, аранжировке Егора Федотова.

Егор Федотов — автор более 100 оркестровок и инструментовок для оркестров национальных и народных инструментов. Егор Васильевич плодотворно работает по созданию концертных номеров театра, пишет инструментовки, аранжировки для солистов оперного театра, театра эстрады, своего театра, тем самым пополняет репертуар оркестра. Написанные им инструментовки и обработки песен и танцев, инструментальных произведений вошли в золотой фонд театра: «Узоры» С.А.Зверева – Кыыл Уола, «Звенящая нежность», «Берегите стерхов» Е.Неустроева, «Вальс» и «В пути» В.Ноева, «Күөрэгэйдиин көрсүһүү» и т.д. Егор Васильевич написал оркестровки вокальных, инструментальных, танцевальных произведений композиторов Е. Неустроева, Н. Берестова, З.Степанова, А. Самойлова, К. Герасимова, П. Ивановой, им сделаны оркестровки и аранжировки песен авторов — мелодистов В.Ноева, В.Андросова, А.Алексеева, Г.Шахурдиной, А.Варламовой, А.Калининского, В.Власова и других. Его обработки, оркестровки, инструментовки вошли в сборники серии «Играет национальный оркестр РС (Я): Валерий Ноев «Айаҥҥа даҕатан», М.Н.Жирков «Кырыымпам кынаттаах ырыата», С.А.Зверев – Кыыл Уола «Оһуор дорҕооно», «Праздник оленеводов», «Мин аатым ааттаныа» Аркадия Самойлова, «Ырыа эйгэтэ», песни Анастасии Варламовой «Аҕам алааһа», “Валерий Ноев. Сааскы вальс”, “Валерий Ноев. Иэйии ырыата”, Виталий Власов «Баат» (гитара уонна саха оркестра) I, II части, «Омурҕан», «Субурҕа», «Тиит», «Удьурҕай».

С оркестром и танцевальным составом театра выступал во многих улусах республики, городах России — в 1998 г. на сцене Российского Академического молодёжного театра России (г. Москва), в 2001 г. в г. Санкт-Петербург и г. Сургут, в 2003 г. в г. Санкт-Петербург, в г. Киров, в 2004 г. в Концертном зале имени А.К.Глазунова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова, в 2015 году в Российском Академическом молодёжном театре России, в г. Москва и Эрмитажном театре в г.Санкт-Петербург. Участник Международных фестивалей в Польше и Франции (1996), Америке и Канаде (1997), Корее (в составе оркестра ДДТ г. Якутска в 2004 г.).

Егор Васильевич сотрудничает со многими творческими коллективами республики, с оркестрами национальных и народных инструментов республики, танцевальными коллективами, авторами-мелодистами, исполнителями. Написанные им инструментовки, оркестровки, обработки песен, танцев, инструментальных произведений исполняют оркестры народных инструментов республики. О Е.Федотове написаны статьи в республиканские СМИ, сняты сюжеты в телепередаче «Новый день» НВК САХА.

Национальный театр танца с чувством глубокого уважения искренне поздравляет со знаменательной датой, 55-летием со дня рождения Егора Васильевича – артиста оркестра, инструментовщика, оркестровщика, коллегу! Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, сил и здоровья для воплощения самых смелых проектов и замыслов, радости и счастья, признания и любви зрителей, благополучия и добра!