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30 декабря 2017, 15:07
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Егор Борисов: Якутия сохраняет высокую долговую устойчивость

28 декабря в Москве состоялась рабочая встреча главы Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА с министром финансов Российской Федерации Антоном СИЛУАНОВЫМ. В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования межбюджетных отношений и реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета.
По итогам совещания принято решение, что регион продолжит исполнять свои долговые обязательства на прежних условиях в рамках действующих соглашений, заключённых с Минфином России в 2015-2017 годах.
По словам Егора Борисова, это позволит республике рефинансировать бюджетные кредиты за счёт рыночных заимствований, не отвлекая на эти цели собственные средства. При этом общая доля государственного долга Якутии по отношению к собственным налоговым и неналоговым доходам не превысит 47 процентов.
Таким образом, Республика Саха (Якутия) сохранит присутствие в первой, наиболее благополучной, группе регионов с высокой долговой устойчивостью, строго выдерживая нормативы и выполняя требования бюджетного законодательства.
– Республика Саха (Якутия) имеет на первый взгляд большой, но абсолютно управляемый государственный долг. Поэтому мы договорились с Антоном Германовичем и коллегами, что не будем заключать новых соглашений с Минфином, продолжим работать в рамках действующих. Благодаря этому, сможем исполнять свой бюджет с меньшими ограничениями, высвободить больше средств на развитие, на решение социально значимых задач в интересах повышения уровня жизни якутян», — прокомментировал итоги встречи Егор Борисов.
Во встрече со стороны республики также приняли участие председатель правительства Евгений ЧЕКИН и министр финансов Валерий ЖОНДОРОВ.

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Источник: egorborisov.ru
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