Егор Борисов: Якутия скоро выйдет на советский объем добычи золота

В интервью Алексею СОКОЛОВУ на канале «Якутия 24» Егор БОРИСОВ сообщил, что с учетом запущенных инвестиционных проектов в ближайшие годы будет достигнут рекордный для республики в советский период объем в 30 тонн золота в год.

«Сегодня золотодобывающая промышленность Якутии получила второе дыхание. По результатам 2017 года объем добычи золота составил около 25 тонн. Мы рассчитываем, что с учетом знаковых событий в отрасли, применения новых технологий и наращиваемых темпов золотодобычи мы в ближайшие годы достигнем рекордных в советское время 30 тонн золота в год» — отметил Егор Борисов.

Глава Якутии пояснил, что прогнозы по золотодобыче связаны с реализацией ряда инвестиционных проектов в 2017 году. Так, в июле холдинг «Селигдар» ввел в эксплуатацию новую золото-извлекательную фабрику, с запуском которой ГОК «Рябиновый» вышел на проектную мощность. В августе началась добыча золота на новом месторождении «Темное» в Олекминском районе, а в сентябре президент России Владимир ПУТИН дал старт работе Тарынского ГОКа в Оймяконском районе.

«Интерес к освоению новых золотых месторождений заметно усилился. Поэтому перспективы развития золотодобывающей промышленности связаны не только с Алданским и Оймяконским районами, но и с Усть-Майским, Нерюнгринским и Олекминским районами» — добавил глава Якутии.

По данным Министерства промышленности и геологии Якутии, минерально-сырьевая база республики достаточна для стабильной поддержки годового производства золота на уровне более 25 тонн в год. При этом, разведанный сырьевой потенциал свидетельствует об обеспеченности запасами золота промышленных категорий более чем на 60 лет.