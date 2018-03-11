Егор Борисов: в Якутии затоплено почти триста судов

10 МАРТА состоялась встреча Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова с заместителем председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергеем Боярским, прибывшим в республику с рабочим визитом.

На встрече отмечено, что в прошлом году в Якутии реализованы мероприятия Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий Российской Федерации, начата реализация Стратегии экологической безопасности Российской Федерации и Экологической доктрины Якутии.

Егор Борисов поставил перед депутатом Государственной Думы ряд вопросов, решение которых требует участия депутатов федерального парламента.

Прежде всего, рассказал о работе, проводимой в Якутии по очистке металлолома в Арктической зоне РФ. По данным Министерства охраны природы РС(Я), на сегодняшний день на территории республики установлено 437 точек накопления лома цветного и чёрного металла, 84% которых находится на территории 13 улусов, прилегающих к Арктической зоне РФ. Работа по очистке территорий от металлолома начата в 2013 году на средства бюджета республики. Кроме того, в очистке территории Арктики участвуют якутские предприятия. Так, в 2016 году за счёт собственных средств компания «Алмазы Анабара» собрала и вывезла с территории Анабарского района 1 200 тонн металлолома. В прошлом году в Арктической зоне Якутии при поддержке предприятий республики собрано 2 830,5 тонн металлолома. В настоящее время Министерством охраны природы Якутии ведётся работа по включению в проект «Чистая страна» мероприятий по очистке от накопленного металлолома территории посёлка Тикси Булунского района.

Егор Борисов отметил необходимость включения в проект «Чистая страна» мероприятий по консервации хвостохранилища Депутатского ГОКа и Лебединской ЗИФ. Глава добавил, что мероприятия по консервации уже неиспользуемых хвостохранилищ также необходимо включить в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». Ликвидация и рекультивация данных объектов будет способствовать нормализации гидрологических условий рек и окажет положительное воздействие на общее состояние экологии.

Ещё одна тема, которую стороны обсудили в ходе встречи, это поднятие бесхозных затонувших судов со дна рек и их утилизация. Егор Борисов сообщил, что по данным администрации Ленского бассейна внутренних водных путей в руслах рек, входящих в Ленский бассейн, затоплено 294 единицы судов, из которых по 250 судам собственники не определены. «В основном суда были затоплены в 70-90-х годах прошлого века», – пояснил Егор Борисов. К сожалению, действующее сегодня законодательство не позволяет поднимать бесхозные суда, в связи с чем глава республики предложил наделить Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) полномочием по поднятию бесхозных затонувших судов или иного затонувшего имущества и их утилизации.

Далее обсуждена проблема регулирования численности хищников. Егор Борисов проинформировал, что животноводческие хозяйства Якутии несут огромные убытки от травежа оленей и лошадей. Действующие ограничения в законодательстве запрещают применять против хищников яды и петли для отлова волков, авиаотстрел хищников малоэффективен и дорог. При этом состояние популяции волков недостаточно изучено, необходимо выполнить научно-исследовательскую работу по мониторингу численности и распространению ареала волков. В Якутии накоплен большой опыт работы по регулированию численности хищников, имеются опытные охотоведы и охотники-волчатники, ежегодно в бюджете республики предусматриваются соответствующие средства, то есть имеются все необходимые условия для обеспечения совместной реализации мероприятий Госпрограммы РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в части регулирования численности хищников.

Егор Борисов и Сергей Боярский рассмотрели вопросы законодательного обеспечения проблем экологии и охраны окружающей среды. Глава Якутии предложил внести изменения в статьи 17 и 80.1 действующего Федерального закона «Об охране окружающей среды». Так, согласно статье 17 данного федерального закона, господдержка осуществляется только при установке оборудования для транспортирования и обезвреживания отходов производства и потребления, автоматизированных систем и лабораторий по контролю за составом и массой сточных вод, загрязняющих веществ и их выбросов в атмосферный воздух, стационарных и передвижных лабораторий по наблюдению за состоянием окружающей среды. Между тем, основная финансовая нагрузка приходится на приобретение самого оборудования. В этой связи предложено расширить меры государственной поддержки, добавив приобретение оборудования.

Также предложено включить в оценку объекта накопленного вреда окружающей среде установление расположения объектов на территории Арктической зоны РФ. Кроме того, Егор Борисов выступил с инициативой о внесении изменения в Методику определения общего объёма средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций регионам на осуществление отдельных полномочий в области охраны природы и использования объектов животного мира.

Глава рассказал, что в Год экологии в РФ в Якутии треть территории республики – более 1 млн. кв. км – отнесена к территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ), и это наибольший показатель среди субъектов Российской Федерации.

Кроме того, республика пополнила животный мир Российской Федерации новым видом – лесными бизонами. В ноябре прошлого года на территории Горного улуса в естественную среду обитания выпущены 30 лесных бизонов. «Необходимо включить лесного бизона в список фауны Российской Федерации», – предложил Егор Борисов и рассказал Сергею Боярскому о работе, проведённой в Якутии с 2006 года по завозу из Канады лесных бизонов и их адаптации в республике.

Также отмечена работа о завозе в Булунский улус овцебыков из Ямало-Ненецкого автономного округа, мероприятиях по охране восточной популяции стерха, операции по спасению белого медвежонка на реке Колыма в Среднеколымском улусе и передаче его в октябре прошлого года в Московский зоопарк. В начале декабря в Ленинградский зоопарк передана родившаяся и выращенная в нашем зоопарке «Орто-Дойду» молодая медведица Хаарчаана – Снежинка.

Подводя итоги встречи, Егор Борисов пригласил членов Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды провести выездное совещание в Якутии. В свою очередь, Сергей Боярский отметил, что в регионе проводится большая работа по охране окружающей среды и отметил, что Комитет Госдумы готов сотрудничать с Республикой Саха (Якутия) по всем обсуждённым на встрече вопросам.

На встрече принял участие министр охраны природы РС(Я) Сахамин Афанасьев.