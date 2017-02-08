Егор Борисов: «Якутия должна стать интеллектуальным центром»

Дорогие друзья!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днём российской науки!

Динамичное и эффективное развитие государства и благополучие общества немыслимо без достижений научной мысли, развития фундаментальных знаний, реализации в жизнь передовых достижений науки и техники. В Якутии во все времена последовательно предпринимались меры по созданию благоприятных условий для наращивания интеллектуального потенциала, оказывалась поддержка научных учреждений республики.

Сегодня наши ученые ведут актуальные исследования, дают практические рекомендации по обеспечению устойчивого экономического, промышленного и энергетического развития республики, продовольственной безопасности и повышения качества жизни якутян. Научные сотрудники республики вносят значительный вклад в прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В ближайшие годы совместными усилиями предстоит реализовать мероприятия Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы, на 2016-2020 годы. Особого внимания заслуживает реализация проекта «Россия – Моя история» с использованием научных результатов подготовки материала «История Якутии». Большие перспективы открывает организация комплексной экспедиции Российской академии наук.

Вместе с тем, необходимо создать условия для того, чтобы республика стала интеллектуальным центром одаренной молодёжи, развития новых технологий и внедрения инноваций. В прошлом году 15 лучших научных проектов молодых ученых и студентов получили гранты Главы Республики Саха (Якутия). Проводится системная работа по поиску и поддержке талантливых детей. Школьники и студенты имеют возможность ознакомиться с миром науки и научными достижениями, раскрыть свои таланты, реализовать творческий потенциал.

Выражаю слова благодарности ветеранам научной отрасли за ваш самоотверженный и бескорыстный труд, вклад в развитие научного и технического потенциала Якутии. Вы делитесь богатым опытом и знаниями, являетесь примером для молодого поколения ученых и аспирантов.

Уважаемые сотрудники учреждений науки!

Уверен, что совместными усилиями мы достигнем поставленных целей, претворим в жизнь самые смелые планы, решим самые сложные задачи во благо Республики Саха (Якутия) и всей Российской Федерации!

Желаю вам счастья, здоровья, новых идей и свершений!

Глава Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ.