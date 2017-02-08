АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS
ПОГОДА
-26
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.19
 63.24
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.02.2017, 13:02
Культура & Образование
Анонс
Программа для вашего корпоратива на 23 февраля
08.02.2017, 12:34
Республика
Регионы формируют реестры квалифицированных подрядчиков в сфере капитального ремонта
08.02.2017, 12:28
Общество
Егор Борисов: «Якутия должна стать интеллектуальным центром»
08.02.2017, 12:22
Культура & Образование
Анонс
Северный фестиваль. Высшая школа музыки объединит музыкантов из Китая,  Кореи и России
08.02.2017, 12:11
Экономика
Строймонтаж 2002
08.02.2017, 10:40
Столица
Якутск посетили представители Алматинской Бизнес Ассоциации
08.02.2017, 10:21
Культура & Образование
2017 год в сфере образования и науки объявлен Годом Михаила Алексеева  
08.02.2017, 10:12
Тест
Эксклюзив
Тест: Смогли бы вы управлять Якутией?
08.02.2017, 10:02
Политика
В Госдуме рассмотрен законопроект о сроках бесплатной приватизация жилья
08.02.2017, 9:40
Происшествия
В Якутске произошло 2 пожара
08.02.2017, 8:36
Столица
Анонс
В Год добра стартовал фотоконкурс «Якутск глазами горожан»
08.02.2017, 8:35
Общество
Поздравление Владимира Егорова с Днем российской науки
07.02.2017, 22:46
Культура & Образование
Февральское совещание: Выставка образовательных проектов  школ-интернатов
07.02.2017, 22:41
Происшествия
Видео
Страшную смерть пациента на пороге якутского интерната сняла уличная камера
07.02.2017, 22:10
Происшествия
Резонанс
Дело Евгения Грибчатова. Следствием допущены нарушения?
07.02.2017, 20:56
Культура & Образование
Эксклюзив
ЭРХААН: мой путь на эстраду
07.02.2017, 20:34
Красота & Здоровье
«Зеленый рай»: Супер предложение на 8 марта!  
07.02.2017, 18:08
Культура & Образование
Февральское совещание работников образования РС(Я)
07.02.2017, 18:00
Экономика
Увеличена грузоподъемность на ледовой переправе Пеледуй-Хамра
07.02.2017, 17:57
Экономика
Крупнейший гостиничный оператор ACCORHOTELS готов к инвестиции в Якутске
07.02.2017, 17:48
Происшествия
На крыльце Дома престарелых умер пациент
07.02.2017, 17:44
Культура & Образование
Юные якутяне получат техногородок к юбилею ЯАССР
07.02.2017, 17:22
Культура & Образование
Афиша
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Бриллиантового цирка!
07.02.2017, 17:14
Культура & Образование
В Якутске обсудили проблемы независимой оценки качества дополнительного образования детей
07.02.2017, 17:01
Происшествия
Телефонный мошенник представился начальником ГАИ
07.02.2017, 16:25
Общество
Инспекторы ГИМС осуществляют мониторинг водоемов в республике
07.02.2017, 16:10
Культура & Образование
Афиша
Бриллиантовый цирк приглашает
07.02.2017, 15:52
Экология
Сахамин Афанасьев: Необходима консолидация государств для сохранения природы Арктики
07.02.2017, 15:41
Республика
Более 7, 3 тыс. земельных участков предоставлено в Якутии многодетным семьям
07.02.2017, 15:31
Политика
Назначен новый директор Якутского постпредства в Москве
07.02.2017, 15:22
Республика
В Мирном прошел первый этап всероссийского конкурса «Человеческий фактор»
07.02.2017, 15:12
Общество
Примите участие в благотворительной акции «Снежный ангел»
07.02.2017, 14:54
Экология
В Якутск приезжает рабочая группа Арктического совета AMAP
07.02.2017, 14:44
Культура & Образование
Единый информационный день по вопросам ЕГЭ и ОГЭ
07.02.2017, 14:35
Столица
Эксперимент удался: ТОР «Кангалассы» дает по 50 кг. помидоров в день!
07.02.2017, 14:23
Происшествия
МЧС: Жизнеобеспечение населенных пунктов в Усть-Янском районе не нарушено
07.02.2017, 12:56
Общество
Фонд капремонта: Вопрос – ответ
07.02.2017, 12:52
Культура & Образование
Эксклюзив
Названы номинанты «Этигэн Хомус» — 2017
07.02.2017, 12:49
Происшествия
Видео
Фотофакт
Трагический пожар в Якутске
07.02.2017, 12:21
Экономика
Анонс
Бизнес-тренинг открывающий новый путь!
07.02.2017, 11:50
Происшествия
Резонанс
Отсутствие дорог в Усть-Янском улусе Якутии парализовало доставку топлива
07.02.2017, 11:43
Происшествия
Резонанс
Следователи расследуют гибель 4-х бродяг в Якутске
07.02.2017, 11:30
Столица
Фотофакт
Во фруктовом ларьке Якутска
07.02.2017, 11:22
Желток
Эксклюзив
Надежду Доброхотову поздравляют с новым назначением
07.02.2017, 11:07
Общество
Сегодня день рождения начальника полиции, руководителей, общественного деятеля и композитора
07.02.2017, 11:05
Происшествия
Злоумышленник похитил автомобиль у друга
07.02.2017, 10:33
Столица
Эксклюзив
Стройка упирается в закон
07.02.2017, 10:10
Культура & Образование
Позитив
Якутские дети в шоу талантов на канале НТВ!
07.02.2017, 9:31
Республика
Егор Борисов создает новое почетное звание
07.02.2017, 9:22
Происшествия
В Якутске произошел пожар. Есть жертвы
07.02.2017, 9:09
Культура & Образование
Итоги работы первого дня февральского совещания работников образования и науки Якутии
07.02.2017, 8:59
Спорт
Победа Алданской самбистки на Международном турнире
07.02.2017, 8:55
Происшествия
В микрорайоне Марха города Якутска сгорел жилой дом
06.02.2017, 23:23
Общество
Фотофакт
В Якутии добыли крупный алмаз
06.02.2017, 19:32
Культура & Образование
Фотофакт
АГИКИ отмечен на ювелирной выставке в Санкт-Петербурге
06.02.2017, 19:22
Общество
День святого Валентина: история и традиции 14 февраля
06.02.2017, 19:07
Происшествия
Наглость бывшего сотрудника милиции
06.02.2017, 18:59
Республика
Позитив
Ил Дархан создал в Якутии новый праздник
06.02.2017, 18:54
Культура & Образование
Эксклюзив
Струнному ансамблю «Arco ARTico” 5 лет!
06.02.2017, 18:48
Политика
Депутат Госдумы поздравила Покровскую ДШИ с новосельем
06.02.2017, 18:42
Столица
Молодежь Кангаласс приняла участие в акции «Помоги ветерану!
06.02.2017, 18:32
Республика
Главврач Алданской больницы: Диалог с населением станет постоянным
06.02.2017, 18:27
Общество
Год добра: дети из коррекционных школ получили подарки
06.02.2017, 18:19
Республика
Бал молодежи Мегино-Кангаласского улуса
06.02.2017, 18:08
Культура & Образование
Якутские школьники получили дипломы Роскосмоса
06.02.2017, 17:53
Экология
Минприроды: В Якутии стартовала акция «Подкорми птиц!»
06.02.2017, 17:17
Культура & Образование
Якутская ГСХА на брифинге Абитуриент-2017
06.02.2017, 16:38
Общество
Акция для пожилых людей «Осторожно, мошенники!»
06.02.2017, 16:27
Спорт
Игре века все возрасты покорны
06.02.2017, 16:26
Сахалыы
Аллараа Бэстээххэ фитнес-аэробикаҕа күрэхтэһии түмүктэннэ
06.02.2017, 15:49
Республика
Абыйцы покупают теперь кефир и керчэх своего производства
06.02.2017, 15:33
Происшествия
Пойман серийный вор, промышлявший в столице
Архив новостей
Общество
8 февраля 2017, 12:28
80

Егор Борисов: «Якутия должна стать интеллектуальным центром»

Дорогие друзья!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днём российской науки!

Динамичное и эффективное развитие государства и благополучие общества немыслимо без достижений научной мысли, развития фундаментальных знаний, реализации в жизнь передовых достижений науки и техники. В Якутии во все времена последовательно предпринимались меры по созданию благоприятных условий для наращивания интеллектуального потенциала, оказывалась поддержка научных учреждений республики.

Сегодня наши ученые ведут актуальные исследования, дают практические рекомендации по обеспечению устойчивого экономического, промышленного и энергетического развития республики, продовольственной безопасности и повышения качества жизни якутян. Научные сотрудники республики вносят значительный вклад в прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В ближайшие годы совместными усилиями предстоит реализовать мероприятия Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы, на 2016-2020 годы. Особого внимания заслуживает реализация проекта «Россия – Моя история» с использованием научных результатов подготовки материала «История Якутии». Большие перспективы открывает организация комплексной экспедиции Российской академии наук.

Вместе с тем, необходимо создать условия для того, чтобы республика стала интеллектуальным центром одаренной молодёжи, развития новых технологий и внедрения инноваций. В прошлом году 15 лучших научных проектов молодых ученых и студентов получили гранты Главы Республики Саха (Якутия). Проводится системная работа по поиску и поддержке талантливых детей. Школьники и студенты имеют возможность ознакомиться с миром науки и научными достижениями, раскрыть свои таланты, реализовать творческий потенциал.

Выражаю слова благодарности ветеранам научной отрасли за ваш самоотверженный и бескорыстный труд, вклад в развитие научного и технического потенциала Якутии. Вы делитесь богатым опытом и знаниями, являетесь примером для молодого поколения ученых и аспирантов.

Уважаемые сотрудники учреждений науки!

Уверен, что совместными усилиями мы достигнем поставленных целей, претворим в жизнь самые смелые планы, решим самые сложные задачи во благо Республики Саха (Якутия) и всей Российской Федерации!

Желаю вам счастья, здоровья, новых идей и свершений!

Глава Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ.

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7(924) 800-30-80
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.02.2017, 14:23
Желток
Эксклюзив
Кадровые прогнозы
03.02.2017, 11:25
Колонка
Бизнесвумен Марианна Андреева: Недостаточно открыть своё дело. Его нужно ещё и удержать…
04.02.2017, 19:37
Желток
Позитив
Путин сделал приятное якутской балерине
02.02.2017, 1:05
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Раскрыт секрет красоты Алены Алексеевой
02.02.2017, 19:53
Политика
Экстра
Топ-чиновник Якутии освобожден от должности
02.02.2017, 19:44
Происшествия
Якутский топ-менеджер получил срок
04.02.2017, 11:09
Политика
Фотофакт
Айсен Николаев позавтракал с Дональдом Трампом
04.02.2017, 14:41
Республика
Жители нюрбинской Кюндяди были эмоциональны на отчете правительства
06.02.2017, 11:07
Происшествия
Эксклюзив
Солисты якутской оперы попали в ДТП
02.02.2017, 15:18
Общество
Эксклюзив
Ведущие СМИ Якутии остались без заместителей руководителей
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Культура & Образование
08.02.2017

Программа для вашего корпоратива на 23 февраля

Анонс
Культура & Образование
08.02.2017

Северный фестиваль. Высшая школа музыки объединит музыкантов из Китая,  Кореи и России

Анонс
Столица
08.02.2017

В Год добра стартовал фотоконкурс «Якутск глазами горожан»

Резонанс
Происшествия
07.02.2017

Дело Евгения Грибчатова. Следствием допущены нарушения?

Эксклюзив
Культура & Образование
07.02.2017

ЭРХААН: мой путь на эстраду

Красота & Здоровье
07.02.2017

«Зеленый рай»: Супер предложение на 8 марта!  

Происшествия
07.02.2017

На крыльце Дома престарелых умер пациент

Политика
07.02.2017

Назначен новый директор Якутского постпредства в Москве